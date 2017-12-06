Испортить впечатление от Олимпиады очень просто. Стоит просто смешать спортивные события с политикой. Накануне стало известно о том, что Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2018 только в нейтральном статусе – без флага, гимна и права участвовать в церемонии открытия. «Советский спорт» вспоминает, когда подобное уже случалось.

Москва – 1980

Две ведущие политические державы мира – СССР и США вели ожесточенную холодную войну на протяжении всей второй половины XX века. В 1980 году конфликт между странами обострился отказом США выступать в московской Олимпиаде. Причиной тому стала не соль в моче спортсменов или заявления какого-либо информатора, а серьезный политический вопрос – ввод советских войск в Афганистан. Как следствие - отказ многих стран НАТО (и не только) участвовать в Играх-1980. В Москву приехали представители всего лишь 81 государства, что стало самым низким показателем с 1956 года.

Американцы, канадцы, турки, японцы, западные немцы (всего представители 64 стран) отказались приехать в Москву в 1980 году. Возникла даже идея перенести Игры в другую страну – но от нее пришлось отказаться, потому что затраты на подобный перенос были бы огромными, да и желающих в авральном порядке организовывать Олимпиаду тоже не нашлось.

В итоге в советскую столицу прибыли в качестве независимых атлетов представители только 15 стран, бойкотировавших Олимпиаду-80. На церемонии открытия и закрытия они шли не под национальными флагами, а под олимпийскими. При вручении медалей спортсменам звучал олимпийский гимн. Правда, они могли утешать себя тем, что бойкот был решением их собственных стран, а не каких-то загадочных людей из исполкома МОК.

Разумеется, самое большое количество золотых наград (80) забрали советские спортсмены (а всего они выиграли 195 медалей). Ближайший конкурент – сборная ГДР – завоевала 47 золотых медалей (всего 126). Спортсмены из СССР установили 74 олимпийских, 36 мировых и 39 европейских рекордов. Их главные соперники из США, Великобритании и Китая в это время утешали себя альтернативным турниром в Филадельфии: его первоначально пытались назвать «Олимпийские игры бойкота», но под угрозой иска от МОК переименовали в Liberty Bell Classic.

Самый занятный момент случился на церемонии закрытия Игр-1980. По традиции на стадионе должен подняться флаг страны, которая принимает олимпийскую эстафету и планирует провести следующие Игры через четыре года. Олимпиада-84 была отдана Лос-Анджелесу, но представить себе флаг США над «Лужниками» было невозможно. Альтернативой стало поднятие городского флага Лос-Анджелеса. Через несколько лет стало понятно, что это было намеком на будущие проблемы – теперь уже у американской Олимпиады.

Лос-Анджелес – 1984

Спортсмены СССР готовились к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. При этом уже за пару лет до открытия Игр стало ясно, что безоблачным будущее олимпийского движения не будет.

Сперва Виталий Смирнов (сейчас возглавляет Независимую общественную антидопинговую комиссию, а тогда он был зампредом Госкомспорта СССР) раскритиковал организаторов Олимпиады-84 за то, что они установили слишком высокие цены на проживание в олимпийской деревне. Потом он же ругал оргкомитет за отказ проводить тестовые соревнования на объектах будущей Олимпиады (большинство этих объектов имели частных владельцев, и такие соревнования обошлись бы оргкомитету слишком дорого). Наконец, в 1983 году в США отправилась специальная советская делегация, которая по возвращению домой представила объемный отчет о проблемах, связанных с будущими Играми. В отчете говорилось, что американские власти не разрешили спортсменам лететь чартером «Аэрофлота» и не согласились принимать в порту Лос-Анджелеса теплоход «Грузия», на котором собиралась разместиться часть советской делегации. Кроме того, Госдепартамент США потребовал от участников Игр получать визы (по традиции, обычно они въезжают по олимпийским удостоверениям), а правительство США отказалось предоставить спортсменам соцстран письменные гарантии безопасности.

В результате Политбюро ЦК КПСС весной 1984 приняло постановление, в котором говорилось: «Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развёрнутой в США антисоветской кампании. Разработать пропагандистские меры, которые позволили бы создать благоприятное для нас общественное мнение в мире и убедительно показать ответственность США за неучастие советских спортсменов в Олимпийских играх. В доверительном порядке информировать ЦК братских партий социалистических стран о нашей позиции и высказать просьбу о её поддержке».

Решение СССР поддержали все социалистические страны, кроме Югославии и КНР. Социалистическая Румыния официально тоже поддержала, но при этом отправила в Лос-Анджелес своих спортсменов – по официальной версии, они полетели в Штаты «частным порядком». Ливия и Иран тоже бойкотировали Игры в США – но по собственной инициативе.

Зато в Лос-Анджелес впервые прилетела делегация Китая, а всего в Олимпиаде-84 приняли участие представители 140 стран мира. Так что ответный бойкот оказался не таким ярким и масштабным, как в 1980-м. Как и в Москве, на Олимпиаде-1984 большее количество золотых медалей забрали хозяева, а страны-отказники собрались на альтернативный турнир «Дружба-84» (Румыния успела прислать свою команду и на этот турнир).

Уже в наши дни бывший заместитель председателя Спорткомитета СССР Анатолий Колесов утверждал, что спортивные функционеры уговаривали руководство страны не отказываться от участия в Олимпиаде-84: «Результаты спортивного сезона-83 говорили о том, что на Играх-84 советская команда могла реально выйти на 62 золотые медали (против 40 сборной ГДР и 36–38 американских). Наша победа в Лос-Анджелесе перечеркнула бы всё! Всё остальное показалось бы мелочью…». Но гарантировать такую победу на чужой территории никто не брался, и Политбюро решило не рисковать

Нынешний член исполкома МОК Сергей Бубка, выигравший свой первый чемпионат мира в 1983 году, вряд ли с удовольствием вспоминает сейчас, как он из газет узнавал, кто именно выиграл золото ОИ-1984 в прыжках с шестом. Бойкот 1984 года сломал карьеру многим советским спортсменам.

Вспоминает Владимир Парфенович, трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках:

— Я ушел из спорта в 1984 году в 26 лет, поскольку потерял веру. Политики отняли у нас Олимпиаду. Меня это известие в полном смысле слова подкосило. Ведь большой спорт — это горький пот, который глотаешь ради одной цели — Олимпийских игр. Я ушел, потому что не смог поверить, что доживу как спортсмен до следующих Игр. Да и сомневался: один раз отняли – где гарантия, что не сделают подобного вторично?

Тогдашний Президент МОК Хуан Антонио Самаранч после событий на Олимпийских играх 1980 и 1984 годов предложил жестоко наказывать национальные комитеты, пытающихся выступить с бойкотом – дисквалифицировать их на следующие Игры. Это помогло – после 1984 года никто всерьез не пытался сорвать Олимпийские игры.

Пока однажды не наступил момент, когда МОК сам решил отстранить спортсменов и национальные сборные от участия в Олимпиаде.