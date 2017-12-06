Дисквалификация ОКР была принята на основе материалов комиссии Самуэля Шмида. Мы изучили эти материалы и нашли там много неожиданного.

Выводы о фактах нарушений

– Анализ документов, независимых данных и биологических исследований позволяет подтвердить, что подмены проб осуществлялись, а также имел место несанкционированный доступ в лаборатории в частности на Олимпиаде в Сочи. МОК подтверждает серьезность фактов и беспрецедентный характер схемы мошенничества – и как следствие исключительный ущерб целостности МОК, Олимпийских игр и Олимпийского движения

– Российская сторона, официальные лица России признали правонарушения со стороны отдельных лиц, однако Россия не применяла государственную систему поддержки допинга. Дисциплинарная комиссия МОК не нашла доказательств, подтверждающих поддержку так называемой «системы исчезающих положительных проб» высшими государственными органами.

– МОК обнаружил некоторое сходство ситуации с допингом в ГДР и России, однако считает, что система в ГДР отличается от российской, описанной в отчетах комиссий.

Выводы о реализации махинаций

– Первоначально допинговая система основывалась на обмане отчетной системы ADAMS, затем она развилась до подделки образцов «грязной» мочи на «чистую». Это подтверждено результатами судебно-биологического анализа. Устные свидетели МОК отметили, что эволюция допинговых махинаций произошла в 2011-12 годах. До этого отдельные спортсмены должны были сами покупать допинговые продукты и/или платить за сокрытие положительных результатов. Программа во время Олимпиады в Сочи покрывала расходы спортсменов на манипуляции.

– Исходя из этой системы и доказательств, можно утверждать, что ключевую роль играл Григорий Родченков. Благодаря научным талантам он смог разработать методы обнаружения допинга, публиковать научные статьи и завоевывать таким образом серьезный международный авторитет. Это дало ему возможность в роли антидопингового эксперта получить доступ к международной экспертизе – в частности во время Олимпиады-2012. Работа там помогла ему создать систему, действовавшую в Сочи. В то же время знания антидопинговой системы изнутри помогли Родченкову разработать лучшие способы употребления допинга – те, которые гарантировали низкий уровень заметности и обнаружения.

Выводы о виновных в махинациях

– Независимые и беспристрастные доказательства не позволяют МОК делать вывод о том, кто инициировал или возглавлял эту схему. Во многих случаях есть ссылки на уровень Министра спорта, однако нет свидетельств об участии чиновников более высокого уровня. Это подтверждается еще и тем, что профессор Макларен изменил формулировку в финальном докладе и стал называть случившееся не государственной системой допинга, а «сговором спортсменов, должностных лиц, органов инфраструктуры (РУСАДА, Центр спортивной подготовки), а также Московской лаборатории при участии ФСБ для манипуляции с допинг-контролем». МОК считает различные российские институты ответственными за произошедшее.

– Анализ демонстрирует несоблюдение кодекса ВАДА. Министр спорта несет максимальную административную ответственность за действия министерства и субъектами, находившимися под его ответственностью.

– Нужно отметить, что ОКР и оргкомитет «Сочи-2014» не были упомянуты в отчетах о нарушениях, однако ОКР отвечает за соблюдение основополагающих принципов и ценностей Олимпизма в России, включая соблюдение Кодекса ВАДА. Как следствие, ОКР должен нести юридическую ответственность.

– ОКР, подписав контракт на проведение Олимпиады-2014, обязался создать лабораторию и провести допинг-контроль в соответствии с положениями Кодекса ВАДА. Анализ свидетельствует, что ОКР не удалось этого сделать, поэтому ОКР должен нести ответственность за нарушение правовых и договорных обязательств. Оргкомитет «Сочи-2014» был распущен 12 августа 2014 года, его юридическая ответственность устарела, поэтому ОКР должен взять ее на себя.