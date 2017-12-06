Во всем случившемся надо искать позитив. Мой товарищ, прекрасный в прошлом спортсмен и вратарь Александр Шовковский часто цитирует: все, что не убивает, делает нас сильнее. Именно такой подход сейчас и нужен. Иначе - проще сразу в гроб.

Не стоит вспоминать про абстрактное «величие». Это понятие всегда конкретно. Например, Павел Дацюк - великий хоккеист. Для очень многих. Олимпиада-2018 - совершенно точно последняя в его карьере. Он вернулся из НХЛ в Россию, и два года феерил в КХЛ вовсе не для того, чтобы сейчас ему с экранов рассказывали про «величие». И тем более - про ядерное оружие, как это делает Светлана Хоркина. Дацюк много лет и был нашим «ядерным оружием» в НХЛ. Лучшей лиге на планете Земля.

Старая поговорка - с бедой надо переспать. Надеюсь, в течение сегодняшнего дня комментарии будут чуть более продуманными, и менее популистскими. Хотя тут, конечно, кто на что учился.

Нужно четко понимать - бойкотировать Пхенчхан-2018 мы, конечно, можем. Но никакого практического смысла в этом нет. В чистом виде "назло маме, отморожу уши". Бойкот приведет не только к тому, что Дацюк, Медведева, Устюгов или Шипулин лишатся шанса выиграть самое престижное соревнование на свете. Он приведет к тому, что МОК (с большой вероятностью) отстранит нас и от трех следующих Олимпиад. А это уже нанесет урон (хорошо, если просто сломает, а не убьет) весь олимпийский спорт в России.

Отсутствие флага и гимна - это, конечно, плохо. Но среди прочих, об этом говорят люди, которые не снимают головной убор во время исполнения гимна, например, перед матчами КХЛ. Или считают нормой усесться на кресло во время гимна Финляндии или Латвии. Я таких вижу на каждом матче. В истории российского спорта разные были истории - и без флага и гимна выступали (в 1992-м), и под музыку Глинки награждения проходили. Это не аргумент. Если вы без флага и гимна неспособны понять, что Медведева и Шипулин - российские спортсмены, то дальнейшее можете не читать.

МОК, надо отдать ему должное - принял очень выверенное решение. Жестко указав «будете дома сидеть» чиновникам. И не разрушив карьер спортсменам (тем, кто не попадался на допинге ранее, а в числе кандидатов есть и иные). Более того, МОК соорудил статус «Olympic Athlete from Russia». RUSSIA - пишу специально для плохо видящих. Так что нет никакого вопроса про «отказ от своей страны», что бы вам не говорил телевизор. Если наша сборная поедет в Пхенчхан, она представит там Россию, а не «банановую республику, или какой-то «nowhere».

К чему я все это подвожу? На Олимпиаду однозначно нужно ехать. Нельзя допустить того, чтобы наш спорт отвернулся от мира. Это противоречит самой его сути, конкуренции, соревновательности. Когда скандал гремел, многие кричали - «недопустимо, чтоб спортсмены отвечали за то, чего не делали». Так вот и надо сейчас сделать так, не допустить, чтобы Евгения Медведева отвечала за других. Если мы никуда не поедем, скорее всего, и Медведевой и всем остальным (игровые виды не в счет, там существуют клубные турниры) просто негде и не с кем будет соревноваться в ближайшие годы. А век спортсмена недолог.

Одной из первых с инициативой все-таки ехать в Пхенчхан вчера выступила хоккейная сборная России. Как и предполагалось, став локомотивом для остальных наших звезд. Что я хотел бы в этой связи сказать? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее! Те, кто приедут на Олимпиаду, совершенно точно получили прекрасную мотивацию доказать всему миру, что они не такие, какими их малюют, во-первых, и отличный настрой побеждать, во-вторых. Не ядерным оружием спортсменам надо бряцать, а клюшками, лыжами, коньками и винтовками. И если у кого-то есть мысли о мести - эта месть должна случиться на трассе, или хоккейном льду.

И еще один важный аспект - у нас впереди чемпионат мира по футболу. Домашний, если кто-то запамятовал. Нельзя допустить чтобы наш спорт накануне такого события «ушел в монастырь». Нельзя отворачиваться и обижаться. Потому что иначе получится так, что нет никакого смысла этим спортом заниматься - уже у следующих поколений. И нет никакого смысла проводить крупнейший спортивный форум. У нас есть поколение, в хорошем смысле слова «зараженное» сочинской Олимпиадой. Эти дети пошли в спорт, мечтая о том, что когда-нибудь случится и их момент триумфа. Обособиться от всего мира, закрыться на семь засовов - означает убить эту мечту.

Так что надо ехать, друзья! Ехать и побеждать! За Россию и во славу ее!