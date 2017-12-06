Общественный деятель, переводчик, публицист Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом «Goblin», в интервью «Советскому спорту» высказал мнение о решение МОК в отношении олимпийской сборной России

С ЧЕМ СОГЛАСНЫ-ТО? ЧТО У НАС ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА УПОТРЕБЛЕНИЯ ДОПИНГА?

- Как относитесь к решению МОК в отношении нашей олимпийской сборной?

- Я не спортсмен. Лично на мою судьбу это никак не влияет. Как к этому относятся спортсмены, не знаю. У меня знакомых среди них нет.

В моем понимании они сами для себя решают: ехать им туда или нет. На мой взгляд, участвовать в таких соревнованиях не надо, а там уже как решит государство.

Ни для кого ни секрет, что участие в олимпийских играх используется как политический инструмент. Выборы скоро, поэтому населению надо промывать мозги, вот для этого все и используется.

Наша позиция тоже не совсем понятна. Уперлись, что, мол, "ладно, извините…», «заплатим денег…», «мы согласны…». С чем согласны-то? С тем, что у нас государственная программа употребления допинга?

Какой-то там «Иуда» Родченков убежал за кордон и рассказывает сказки. Кто этого человека назначил? Кто его на этой должности держал? Он, вроде как, шизофреник, и, судя по последним данным, замечен в торговле различными препаратами.

Поэтому, на мой взгляд, нас публично унижают, вытирают об нас ноги, и участвовать в этом не нужно. Я не руководитель государства, выражаю сугубо личное мнение.

- Как тогда быть?

- Разорвать контракты, забрать все деньги и до свидания.

- Если мы разорвем все отношения с МОК, это будет концом олимпийского движения в России?

- Это будет концом во всем мире этому олимпийскому движению, нормальные люди в таком участвовать не должны, и мы в своем решении будем не одиноки, уверен в этом.

ПОЗИЦИЯ НАШИХ СПОРТИВНЫХ ЧИНОВНИКОВ ОМЕРЗИТЕЛЬНА

- С другой стороны, у нас был опыт выступления под нейтральным флагом в 1992 году. Надо ли гордиться теми победами?

- Нужно, конечно. Но многие не понимают, что спортсмены выступают не сами за себя, а за страну, которая их растила, тренировала, обучала. И вот они честь этой самой страны защищают на спортивных мероприятиях. Приезд под каким-то нейтральным флагом - это что вообще такое? И зачем?

То есть вас публично унижают, а вы с этим унижением согласны. Так быть не должно.

- Если все-таки поедут, как отнесетесь?

- Это личное дело каждого, у нас свободная страна, пусть едут куда хотят. Но лично я подобное не одобряю. Вот наши спортсмены приедут на олимпиаду, а им будут орать, дружно так, всем стадионом, что они жулики и негодяи и выступают благодаря употреблению допинга. Обратите внимание: никого из американских спортсменов, про которых вскрылось, что они официально принимали допинг, не отстранили. С нашими же все наоборот.

Наш олимпийский комитет за этим не следил, ничего вообще не прорабатывалось. И толком ответить не могут: употребляли спортсмены допинг или нет. Что считается допингом? На каком временном промежутке? Виноваты в этом люди, которые руководят нашим спортом. Это они все так устроили, у них такая «замечательная» система. Не могут ни в чем оправдаться, только соглашаются и кивают, «да мы негодяи…», «да, мы жулики…». Выглядит это все омерзительно. Такие люди спортом руководить не должны.

- Какое видите дальнейшее развитие событий?

- Следующая цель – чемпионат мира в следующем году, который должен проходить у нас. Точно так же будут через это решать свои политические задачи.