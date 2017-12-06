Все последние часы – с вечера 5 декабря, с момента оглашения вердикта МОК – меня не оставляет чувство, что здравый смысл, жалкие его остатки, тонет-гибнет в шквале эмоций. Отечество, если вдуматься, попало не столько под международное унижение, сколько под саморазоблачение: насколько же у нас нарушена система смысловых координат!

Никому будто и не интересно размотать клубок всего произошедшего. У всех на устах один вопрос – ехать или не ехать в Пхенчхан? Будет ли сие предательством отечества или, наоборот, отстаиванием его чести в условиях форс-мажора? Ну да, и все, затаив дыхание, ждали: что же скажет на сей счет Путин?

А мне-то самым актуальным виделось другое. Почему никто из пламенных ораторов, заполонивших все медийное пространство, не выразил желание докопаться до правды? То есть, до того, как все оно было на самом деле? Почему мы не услышали от них вопросов по существу? Что ж, тогда попробую задать таковые я.

1. На 1 канале каждый день идет, будто в издевку, программа как раз-таки с названием «На самом деле». Там родственники, любовницы и знакомые известных персон проходят испытание детектором лжи, пытаясь пролить свет на ту или иную скандальную ситуацию из частной жизни. Так почему никто из наших олимпийцев Сочи, с гневом и биением себя в грудь – мол, не виноватый я! – не изъявил желания пройти проверку на этом самом детекторе пусть не перед прокурорами из МОК, но хотя перед родной страной? Полоскал рот «дюшесом» или послал Родченкова с его услугой куда подальше? Вы скажете, - наивное предложение; мол, поставленный в телестудии детектор не вызывает полного доверия? Ок. Тогда так: а Следственный комитет, расследуя дело о допинге в Сочи, проводил такую проверку – кулуарно и со стопроцентной достоверностью? А если нет, то почему?

2. Важно разделять понятия «страна», «родина» и «государство» и не впадать в дешевый пафос. Те российские спортсмены, которые выступят (очень надеюсь, что выступят!) на Играх, будут отстаивать честь страны, Родины! Они, собственно, и будут обозначены как спортсмены из России. Подмочена, будет, скажете, честь государства? А вот тут нужно быть точными. Эту честь подмочили те функционеры, под боком у которых – или под крылом – происходили допинг-махинации. И вот они должны за это перед государством отвечать. Но государству, складывается впечатление, ответственности от них вроде как и не требует. Остроумная послесочинская реприза ведь остается, увы, актуальной: если министр спорта был в курсе того, что творилось в зоне компетенции его ведомства, – это преступление; а если не был в курсе - тогда что это за министр? Но министр-то в контексте разгоравшегося скандала двинулся государственной волею двинулся, напротив, на повышение… Так кто и каким поступком или решением здесь подмочил?

3. Следственный комитет в рамках своего расследования опросил, по опубликованной информации, около 700 людей спорта. Почему не конкретизировано, с чего начала веревочка виться? С самих спортсменов, которым Родченков с подельниками(кстати, важная деталь: замминистра Нагорных выявлен как подельник?) в оперативном порядке предлагал систему «химзащиты»? Или это была собственная инициатива неадекватного профессора? Или ему в некоем опосредованном порядке поступил приказ сверху, и он послушно взял под козырек? Вдумайтесь: 700 человек опросили – и концов не нашли? Не верю!

Одним словом: наши государственные инстанции, похоже, просто не захотели подступиться к правде. Или ее, правды, испугались. И потому МОК со всеми своими расследованиями и комитетами сделал эту работу за них.

P. S. Дано уж стараюсь по минимуму слушать политиков и депутатов. А после того как вечером 5-го они с запредельным энтузиазмом гоняли по телестудиям путопорожний пафос, ничуть не озаботившись главным – конкретикой, исключу их из зоны своего внимания совсем и надолго. Вот только девочку Женю Медведеву стало жалко. Она, оказывается, уже приучена говорить какие-то главные вещи не от сердца, а так, как государственные мужи велят…