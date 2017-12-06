Об вас вытерли ноги – и вы еще должны за это 15 млн долларов рэкетиру выложить?! (Почему, кстати, не 20 или 50 млн, а что, Россия – она богатая!) А потом еще какие-то дяди будут определять, кому можно участвовать в Играх, а кому – нет. Что за бред!

Неужели непонятно, что, согласившись на эти позорные условия барыг из МОК, мы продолжим игру с шулером?! Что, будем ждать, когда вообще голыми останемся?!

Неужели непонятно, что, если поедем в Пхенчхан, мы легитимируем все решения МОК, все доклады Макларена и Освальда?! То есть подпишемся, что все наши атлеты поголовно жрут допинг. Их сколько там Родченков насчитал? Тыщу?..

Хотя о чем это я? Жуков вчера в Лозанне уже официально признал нарушения и извинился перед высоким собранием. А коли так – чего шумим-то, возмущаемся, когда у россиян скопом конфискуют медали Сочи-2014?!

Но согласны ли с этим Легков, Зубков, Третьяков, победившие на Играх, Никитина, Фаткулина, Вылегжанин и другие фигуранты доклада Освальда, уже подавшие иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне?

Потому мне это покаяние главы ОКР оживило сцену из фильма «Ночные забавы»: помните, как герой Филозова встал на колени перед героем Гафта (без носков), застукав того в своей квартире в компании своей же жены?

Вот Ковальчук говорит, что «у нас забрали флаг и гимн, но - не честь и совесть, а потому в Пхенхчан надо ехать» и типа порвать там всех. Но, Илья, разве ты не в курсе, какую иезуитскую пытку наперсточники МОК придумали нам устроить в Корее? Ведь Бах уже объявил, что в Пхенчхане проведут медальные церемонии и торжественно, со всеми почестями, флагами и гимнами наградят тех спортсменов, которым перешли 11 медалей после дисквалификаций россиян. И как наши хоккеисты и другие россияне, которые все-таки прогнутся под МОКовских жуликов и поедут в Пхенчхан, будут потом смотреть в глаза Легкову и Вылегжанину, Зубкову и Зайцевой, Негодайло и Труненкову, Романовой, Вилухиной, Никитиной, Фаткулиной, Третьякову, которых казнили за то, что они посмели в Сочи взойти на олимпийский пьедестал. А также – конькобежцам, мировым лидерам Юскову и Кулижникову, которым МОК уже выписал бан в Корею!

А еще мне интересно, как, если опять же мы все-таки выбросим в прямом и переносном смысле белый флаг, наши спортивные руководители собираются изымать медали у дисквалифицированных призеров Сочи, если те уже сто раз объявили, что никому свое золото-серебро-бронзу не отдадут?! Спецназ, что ли, вызовут? А без этого – никуда: возврат медалей одно из условий МОКовского приговора.

И еще, Илья, а ты не забыл, что у нас есть еще паралимпийская сборная и ее в полном составе отстранили два года назад от летних Игр в Рио? Не будут наши паралимпийцы участвовать и сейчас в зимней Олимпиаде. И что-то я ничего не слышал сейчас от Баха в его ультиматуме, что хотя бы в перспективе этот запрет целой команды будет снят! Это как понимать? Эти люди, и без того больно ударенные жизнью, в чем виноваты? И разве у них, как у тебя, Илья, нет мечты выиграть олимпийскую медаль?

Вот только разница в том, что на тебе, Илья, кидалы МОК могут сделать деньги, а на спортсменах-инвалидах – нет. Понятно же, не допустить россиян в полном составе в Пхенчхан не позволили прежде всего многочисленные мировые бренды-спонсоры частной компашки, с какого-то перепуга приватизировавшей Игры и паразитирующей на олимпийском духе и идеалах, давно замененных звонкой монетой.

Ведь что значит: участников Игр-2018 от России будут определять люди из МОК, выдавая соответствующие приглашения? Решит, скажем, Знарок не брать в сборную Ковальчука, как это было на двух последних ЧМ, а МОК со всякими там колами и бутербродными топнет ножкой: «Нет, нам этот парень нужен на нашем мероприятии, его весь мир знает, а то кто будет хоккей в Канаде и США смотреть!» Или, наоборот, окажется в списке Олега Валерьевича Войнов, как МОКовские блюстители правды и нравственности тут же вспомнят кредитную историю экс-защитника «Лос-Анджелеса» и рубанут: «Был в США под судом? Значит, в нашем шапито делать ему нечего!»

То же и по всем остальным российским атлетам. Понятно, выберут только тех, на которых в Пхенчхане банально можно заработать, отбить спонсорские контракты, тем более билеты на стадионы продаются из рук вон плохо.

Что бы ни решило наше высшее руководство, мы в любом случае уже проиграли. Ибо достигнуто главное – Россия расколота на два непримиримых лагеря. Об этом свидетельствует хотя бы голосование на нашем сайте: 57% - за бойкот Игр, 21,5% - согласиться на условия МОК, 21,5% - предложить каждому спортсмену ехать за свой счет.

Какое решение теперь не примут, обязательно будут недовольные, и продлится все это едва ли не до выборов Президента России. Вот главная цель – Россия и Путин. И это не я сказал. Вот цитата из USA Today:

«Невероятно, МОК, старейший из старейших клубов по интересам в мире, отвернулся от своего собственного спонсора. Он сказал Путину, человеку, который потратил $51 млрд, чтобы дать МОК грандиозные зимние Олимпийские игры в Сочи всего четыре года назад, что пора уходить.

В этой саге много поворотов, так как отдельные российские спортсмены теперь будут пытаться попасть в Игры, но факт остается фактом: Россия как нация не участвует в предстоящих Олимпийских играх. Россия была строго наказана. Россия теперь погрязнет в международном позоре».

В том и вопрос: если Россия как нация не участвует в Олимпиаде-2018, что там делать нашим спортсменам?!