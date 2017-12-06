Сразу несколько суждений, замечаний и поправок – вдогонку ко всему сказанному и написанному в последние сутки по поводу решения МОК. В большинстве случаев все послушали пресс-конференцию Томаса Баха или максимум прочитали в оригинале пять страниц решения МОК. Часть комментаторов, не особо вдумываясь, снова стали повторять про бездоказательность базы обвинений.

Но если перевести 30 страниц самого доклада, который есть в открытом доступе и на который во вторничном решении есть ссылка, то картина выстроится совершенно иная. Системность в допинг-махинациях на уровне государства не доказана, но доказано другое: высокопоставленные спортивные чиновники не выполняли свои служебные обязанности, халатно относились к своим обязанностям и тем самым позволили определенному кругу лиц заниматься допинг-махинациями с целью личного обогащения.

Что это означает? Означает, что спортсмен сознательно принимал допинг и платил кураторам за то, чтобы его на этом не ловили. Это не выдумки, не чей-то дневник или воспоминания - проанализирована переписка с 2011 года.

Дальше - сравнили образцы допинг-проб Ванкувера и Сочи. Понятно, что у человека могут всерьез меняться с годами образцы биологического материала. Но есть такая вещь, как статистический анализ. Именно у российских спортсменов и именно в Сочи количество проб с аномальным количеством соли радикально отличается от остальных Игр и остальных стран. То есть понимаете? В одних случаях солей нет, в других - все стали писать солью (скрывающей следы препаратов). Поэтому забудьте про бездоказательную базу.

Очевидно, что будут вырабатываться в ближайшее время кадровые решения по чиновникам. Вопрос даже не о том, в какой форме и как скоро отправят в отставку ту или иную персону – важны детали, о которых никто сейчас пока не задумывается. Если на главу ОКР поставлен бан, то кто будет вести переговоры с международными структурами? Ведь ОКР – это не внутрироссийская организация, а по сути, российский элемент международного олимпийского движения. И просто взять и поставить себя на паузу на два месяца нереально. Впрочем, по составу участников Олимпийского собрания 12 декабря уже многие выводы можно будет сделать.

И хотелось бы разобраться, конечно, как и на чьи деньги будут готовиться те, кто туда поедут в нейтральном статусе. Хорошо бы и этот вопрос согласовать с МОК, чтобы потом не было неожиданных ситуаций.

Но это – решения, которые придется принимать в ближне- и среднесрочной перспективе. А глобально – все равно стоит вопрос о том, что государство должно уйти из профессионального спорта. Это сложно, для этого должна быть проявлена политическая воля. Но об этом – в другой раз.