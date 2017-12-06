Разбираемся, кого допустят, а кому будет отказано в поездке в Корею.

«Мы не будем объявлять никакой блокады», - сказал Владимир Путин по поводу участия российских спортсменов в Играх-2018. Вывод очевиден: бойкота не будет. Но в Пхенчхан поедут не все. Разбираемся, кого допустят, а кому будет отказано в поездке в Корею.

Исполком МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018, но без флага и гимна. При этом наши спортсмены смогут выступить на Играх не только в индивидуальных, но и в командных соревнованиях в статусеOAR (Olympic athlete from Russia) – олимпийский атлет из России. На церемониях награждения в случае завоевания медалей будет звучать олимпийский гимн и поднимут олимпийский флаг.

Допускать российских спортсменов и официальных лиц на Игры будет по определенным критериям специальная комиссия МОК.

СУДЬИ КТО?

Список приглашенных атлетов будет определен комиссией, которую возглавит Валери Фурнерон. Француженка возглавляет медицинскую комиссию ВАДА, а также рабочую группу по созданию Независимой тестирующей организации (ITA). Именно эта структура должна сменить ВАДА в качестве тестирующего органа.

Еще один член комиссии будет представлять МОК – это Ричард Баджетт, глава медицинского департамента МОК; один – Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и один – организацию «За чистый спорт» (DFSU) учрежденную Ассоциацией федераций по видам спорта (GAISF).

КОГО ДОПУСТЯТ?

Спортсмены, претендующие на поездку в Пхенчхан, будут отбираться по следующим критериям:

- выполнить квалификационный норматив, соответствующий конкретному виду спорта;

- в прошлом не должны быть дисквалифицированы или признаны виновными в любом из нарушений антидопинговых правил;

- должны пройти все допинг-тестирования перед Играми, которые установит комиссия.

Также комиссия определит список приглашенных для персонала и официальных лиц. Она будет руководствоваться в своих решениях следующими принципами:

- ни один из членов российской делегации на Играх 2014 года в Сочи не может быть включен в список приглашенных;

- не может быть приглашен ни один тренер или доктор, чей спортсмен был уличен в нарушении антидопинговых правил (все тренеры и доктора, включенные в список приглашенных, должны будут подписать заявление об этом);

КОГО НЕ ДОПУСТЯТ

Почти наверняка на Играх-2018 не окажется спортсменов, ранее отбывавших дисквалификации за использование допинга. Это:

Александр ЛОГИНОВ (биатлон)

Призер чемпионата мира в смешанной эстафете. В ноябре 2014 был дисквалифицирован на два года. В его пробе от 26 ноября 2013 был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Ирина СТАРЫХ (биатлон)

Четырехкратная чемпионка Европы. Была дисквалифицирована с 23 декабря 2013 года на два года с последующим продлением еще на год за использование рекомбинантного эритропоэтина.

Павел КУЛИЖНИКОВ (конькобежный спорт)

Двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, действующий рекордсмен мира на дистанции 500 м, обладатель Кубка мира-2015. В 2012 был дисквалифицирован на два года. В его пробе обнаружили следы метилгексанамина.

Денис ЮСКОВ (конькобежный спорт)

Трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 м. В 2008 году в его допинг-пробе на чемпионате России среди юниоров были обнаружены следы марихуаны.

Наталья МАТВЕЕВА (лыжные гонки)

Серебряный призер чемпионата мира. В 2009 году была дисквалифицирована на два года. Она тоже попалась на использовании рекомбинантного эритропоэтина.

В настоящий момент Федерация лыжных гонок России готовит иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью добиться допуска Матчевой на Игры. Скорее всего, подобный иск подадут и все остальные.

Это мероприятие не выглядит бесперспективным, учитывая, что российские пловцы, в том числе имевшая допинговую историю Юлия Ефимова, с успехом оспорили свое отстранение от Игр в Рио-2016. Правда, реально в нынешних обстоятельствах выглядит лишь допуск Дениса Юскова. История с его дисквалификацией весьма мутная: сначала спортсмена, имевшего серьезные разногласия с бывшим руководством Союза конькобежцев России, отстранили на четыре месяца, однако после продлили дисквалификацию до четырех лет из-за якобы имевших место отягчающих обстоятельств. Спустя три года спортсмена полностью реабилитировали.

Напомним также список действующих спортсменов, которые были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил комиссией МОК под руководством Дениса Освальда.

Лыжные гонки: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Юлия Иванова.

Скелетон: Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова.

Бобслей: Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин.

Конькобежный спорт: Ольга Фаткулина, Александр Румянцев.

Все они подали апелляции на решение комиссии МОК в CAS.

- По каждому из 22 спортсменов будет проведено отдельное судопроизводство. Спортсмены выступили с просьбой о том, чтобы CAS вынес окончательное решение до начала Олимпийских игр в Пхенчхане, - сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.

КОГО ЕЩЕ НЕ ДОПУСТЯТ

В Пхенчхан не смогут поехать и многие официальные лица. Например, большинство руководителей федераций, которые работали в тех же должностях и во время Игр в Сочи. Это Владислав Третьяк (хоккей), Елена Вяльбе (лыжные гонки), Александр Кравцов (биатлон), Александр Горшков (фигурное катание), Алексей Кравцов (конькобежный спорт и шорт-трек).

Руководитель оргкомитета «Сочи-2014», а ныне президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Без наставника на Олимпийских играх могут оказаться российские спринтеры-конькобежцы, их тренер Дмитрий Дорофеев также является личным тренером Павла Кулижникова. Скорее всего, не будет и Владимира Королькевича – тренера женской сборной России по биатлону на сочинской Олимпиаде, который сейчас занимает ту же позицию. В его группе занимались Ольга Вилухина, Ирина Старых и Екатерина Юрьева, дисквалифицированные за нарушение антидопингового законодательства.

Интересно, как комиссия Фурнерон поступит с иностранными специалистами, например, Вольфгангом Пихлером или Пьером Людерсом, которые работали в Сочи с российскими командами?

А еще интереснее другое: когда, наконец, мы уже забудем о всяких комиссиях, сговорах и приговорах?