Иногда у любого журналиста или редактора «замыливается» взгляд. И на те или иные факты он смотрит уже через свою собственную призму. Между тем сложить факты можно в любую картину. «Советский спорт» в рубрике «Особое мнение» публикует полемическую точку зрения читателя.

Все так подробно бросились в последние пару недель обсуждать профессора Родченкова, как не обсуждали его в два предыдущих года. Тут тебе и рассказы про сестру профессора и ее мужа, про торговлю левыми спортивными стимуляторами. Мне знакомая юрист, помогавшая родню профессора «с кичи доставать» («срок светил реальный, но отмазали и скостили до условного»), столько подробностей рассказать успела, что на несколько мыльных опер хватит. Тут тебе и сложные внутрисемейные разборки, и влиятельные друзья. И Ирина, бывшая спортсменка, когда-то вместе выступавшая с сестрой профессора, а потом ставшая женой поэта-песенника Ильи Резника, тоже вместе с мужем «впрягалась» и помогала подруге…

Не могу уже переварить такое количество фактуры, которая вдруг стала выплескиваться отовсюду. Но набор фактов – это еще не самое страшное. В конце концов, именно факты и складываются в цельную картину мира, как кусочки пазлов. А вот что делать с набором комментариев, заявлений и ультиматумов, которые на деле выглядят просто истеричным бредом – я о спортивных чиновниках, самих спортсменах, ну и думцах, конечно (они же специалисты во всех вопросах одновременно, поэтому тоже готовы выступить по всем животрепещущим темам разом)?

История с допингом не подгорает, а уже горит, полыхает вовсю уже давно. Но из всех возможных вариантов мы выбираем худший – начать кричать, что это политика и что нас оболгали, при этом виноват во всех грехах только один человек – беглый профессор.

Эдакий профессор-вредитель: коктейли готовил, распространял, а сам писал все в дневничке, включая информацию, сколько и с кем ел, как слушал концерт Натали.

Нам рассказывают, что Родченков неадекватен. Я не специалист, чтобы спорить или соглашаться. Но разве это закрывает тему? Если неадекватный человек скажет, что под этим деревом лежит клад, а мы возьмем лопаты, начнем копать и этот клад действительно обнаружим, то можно сколь угодно долго говорить, что он неадекватен, но он ведь произнес то, что оказалось правдой. Да, он человек с не самым приятным диагнозом – шизофренией (впрочем, в стране, где карательная психиатрия была частью жизни, слишком уж остервенело не стоит ссылаться на такие диагнозы), но ведь его информация оказалась подтверждена в результате проверок и перепроверок.

У кучи чиновников, как выясняется, есть не только не писавшиеся никогда ими диссертации – даже дипломы о высшем образовании у них фальшивые. Но они традиционно знают за нас, что нам делать, как ко всему относиться. И именно они нам будут рассказывать, что ехать на олимпиаду под нейтральным флагом – позор, что надо бойкотировать олимпиаду. Со всех сторон слышно: «Кто поедет на соревнования – предатель». Вы какое право имеете что-то советовать людям, которые жизнь положили ради спорта? Именно чиновники сделали так, что российский спорт остался там, где он не был никогда в своей истории, даже в годы холодной войны? Вы предлагаете спортсменам поставить крест на своих жизнях, чтобы именно вы продолжили тратить деньги на стадионах и прочих спортивных вопросах?

Материалы в рубрике «Особое мнение» могут не совпадать с позицией редакции