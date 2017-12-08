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На сей раз о возможном бойкоте Олимпийских игр заявили представители США. По словам посла Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли, правительство страны боится за безопасность своих спортсменов из-за ситуации в Северной Корее.

Белый дом: США еще не приняли решения об участии в Олимпийских играх 2018 года

В ответ на возможные спекуляции вокруг смелого заявления Хейли, Белый Дом поспешил заявить, что «ждет с нетерпением участия» в Играх 2018 года. Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс позднее написала в своем твиттере: «США ждет с нетерпением участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее. Безопасность американцев – наш главный приоритет и мы взаимодействуем с Кореей и другими партнерами, чтобы ее обеспечить».

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Но ситуация с неспокойным соседом страны-хозяйки Игр – Северной Кореей – меняется с каждым днем. Речь идет в том числе и о ядерных испытаниях. Сара Сандерс на заседании Белого Дома, однако, заявила, что пока что никакого «коллективного официального решения о бойкоте» нет. Между тем, на вопрос CNN, будет ли страна бойкотировать Игры, и МОК, и Белый Дом отвечать отказались.

В Белом доме думают, как защитить американских спортсменов во время ОИ-2018

Никки Хейли в свою очередь по-прежнему настаивает на том, что Дональду Трампу необходимо всерьез озаботиться безопасностью американских спортсменов на Олимпиаде. «Мы ничего не боимся и живем обычной жизнью. Для американских спортсменов Олимпиада будет прекрасным шансом показать то, над чем они так долго работали. Мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться в безопасности их участия в Играх и знать обо всем, что происходит вокруг них.

Рекомендует ли правительство США своим спортсменам ехать на Олимпийски игры? Ответ будет зависеть от дальнейших действий Северной Кореи», – заявила Хейли.

НОК США: Не обсуждали возможность от отказа участия в зимних Олимпийских игра 2018 года

Позднее журналист Ник Закарди опубликовал заявление в твиттере со ссылкой на НОК: «Мы не вели никаких переговоров о возможности не отправлять команды на Олимпиаду и Паралимпиаду ни в самом комитете, ни с правительством. Мы поддержим две полноценные делегации в Пхенчхане».

Учитывая, что ранее МОК дисквалифицировал ОКР и постановил, что спортсмены из России будут выступать на Играх только в «нейтральном статусе», ситуация вокруг атлетов из США и возможным бойкотом может сыграть злую шутку с Олимпиадой 2018.

Болельщики призвали к бойкоту спонсоров Вонн после ее слов о Трампе

Что касается Дональда Трампа, то уже целый ряд спортсменов из США в довольно резкой форме высказался против президента страны. Американская горнолыжница Линдси Вонн, к примеру, заявила, что едет на Олимпиаду не для того, чтобы там представлять Дональда Трампа. «Мы будем представлять на Играх народ Америки, а не президента», – заявила Линдси Вонн в интервью.

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