На сей раз о возможном бойкоте Олимпийских игр заявили представители США. По словам посла Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли, правительство страны боится за безопасность своих спортсменов из-за ситуации в Северной Корее.

В ответ на возможные спекуляции вокруг смелого заявления Хейли, Белый Дом поспешил заявить, что «ждет с нетерпением участия» в Играх 2018 года. Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс позднее написала в своем твиттере: «США ждет с нетерпением участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее. Безопасность американцев – наш главный приоритет и мы взаимодействуем с Кореей и другими партнерами, чтобы ее обеспечить».

UPDATE: The U.S. looks forward to participating in the Winter Olympics in South Korea. The protection of Americans is our top priority and we are engaged with the South Koreans and other partner nations to secure the venues. — Sarah Sanders (@PressSec) December 7, 2017

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Но ситуация с неспокойным соседом страны-хозяйки Игр – Северной Кореей – меняется с каждым днем. Речь идет в том числе и о ядерных испытаниях. Сара Сандерс на заседании Белого Дома, однако, заявила, что пока что никакого «коллективного официального решения о бойкоте» нет. Между тем, на вопрос CNN, будет ли страна бойкотировать Игры, и МОК, и Белый Дом отвечать отказались.

Никки Хейли в свою очередь по-прежнему настаивает на том, что Дональду Трампу необходимо всерьез озаботиться безопасностью американских спортсменов на Олимпиаде. «Мы ничего не боимся и живем обычной жизнью. Для американских спортсменов Олимпиада будет прекрасным шансом показать то, над чем они так долго работали. Мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться в безопасности их участия в Играх и знать обо всем, что происходит вокруг них.

Рекомендует ли правительство США своим спортсменам ехать на Олимпийски игры? Ответ будет зависеть от дальнейших действий Северной Кореи», – заявила Хейли.

Позднее журналист Ник Закарди опубликовал заявление в твиттере со ссылкой на НОК: «Мы не вели никаких переговоров о возможности не отправлять команды на Олимпиаду и Паралимпиаду ни в самом комитете, ни с правительством. Мы поддержим две полноценные делегации в Пхенчхане».

USOC spokesperson on Nikki Haley comments: "We have not had any discussions, either internally or with our government partners, about the possibility of not taking teams to the 2018 Olympic and Paralympic Winter Games. We plan on supporting two full delegations in PyeongChang.” — Nick Zaccardi (@nzaccardi) December 7, 2017

Учитывая, что ранее МОК дисквалифицировал ОКР и постановил, что спортсмены из России будут выступать на Играх только в «нейтральном статусе», ситуация вокруг атлетов из США и возможным бойкотом может сыграть злую шутку с Олимпиадой 2018.

Что касается Дональда Трампа, то уже целый ряд спортсменов из США в довольно резкой форме высказался против президента страны. Американская горнолыжница Линдси Вонн, к примеру, заявила, что едет на Олимпиаду не для того, чтобы там представлять Дональда Трампа. «Мы будем представлять на Играх народ Америки, а не президента», – заявила Линдси Вонн в интервью.