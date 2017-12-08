Теперь, когда мы определились с посылом (а определились же, хоть формально и ждем до 12 декабря), настало время поговорить о технологии. Квасные патриоты, могут не читать, как и не наигравшиеся в детстве в войнушку, которые считают, что «поездка в Пхенчхан» равносильна предательству родины, кто поедет - будет приравнен к генералу Власову и так далее.

Это еще не самые странные и страшные мысли - есть те, кто считает, что масонская ложа и англосаксы Шипулина допустят только под шестиконечной звездой (почему выбран этот символ - я сказать затрудняюсь), а сборную России заставят заниматься однополой любовью, чтобы верифицировать допуск на старт. Как будто тех, кто этим занимается, в нашей сборной нет сейчас....

Кстати, на месте спортсменов я бы серьезно задумался - для кого они выступают. Для тех, кто именует их «готовыми продать родную мать ради олимпийского выступления без флага и гимна»? Общество действительно раскололось. На маргиналов и конструктивистов. Первых оставим в покое - для их счастья никто кроме них самих и их мантр, как выясняется - не нужен.

Итак.

Российские спортсмены должны ехать. И, по возможности, побеждать. И это будут победы России, а не «власовцев», «либерастов», «готовых продать родину первому встречному». Это будут именно победы России, потому что, в отличие от Лондона и легкой атлетики, национальная идентификация (Olympic athlete from Russia) будет присутствовать.

Возможно, даже разрешат красить ногти (не Шипулину) в цвета триколора. И носить соответствующие заколки. К слову, никто не запрещает болельщикам (их тоже определенные круги поклонников Артема Шейнина и Андрея Кузичева отправляют в «власовцы») разворачивать на трибунах флаг, петь гимн, и так далее. Флаг и герб наверняка будут присутствовать в раздевалках. В олимпийской деревне, пусть флаг и не будет поднят в ней официально, и не будет пронесен по стадиону Пхенчхана.

Почему не будет - это вопрос совсем не к спортсменам. Как вы видите, наказан ОКР (как представитель России), и несколько чиновников. Спортсмены как раз не наказаны, и это правильно, потому что наказывать надо виноватых, а не тех, кто попал в жернова чужой спортивно-политической игры. Спортсмены хотят выступить, хотят показать то, ради чего жили последние 15-20 лет, к чему готовились. Глупо отказывать им в этом праве в пользу лежащего на диване (или сидящего в думском кресле) патриотического тела, которое считает, что «права Великой России» ущемляются тогда, когда ее лишают возможности устроить очередной «Русский Дом» с икрой и прочими атрибутами прелестной жизни, а не когда МОК сделал все, чтобы не покарать невиновных. Если вы не слышали выступление чемпионки и рекордсменки мира, а ныне телекомментатора Иоланды Чен в программе «Время покажет» - очень рекомендую. Особенно в части «можем и восемь лет подождать». Браво, коллега!

Но мы отвлеклись. Итак, российские атлеты представят в Пхенчхане Россию. Официально гимн в их честь (а мы надеемся, что они будут побеждать) исполнен не будет, но, возможно, это сделают болельщики. Или Дмитрий Губерниев, как уже бывало. А на церемонии закрытия (если все пройдет хорошо, правильно и честно), делегация России пройдет с флагом. К этому и надо стремиться!

А не к тому, чтобы обособиться от всего мира накануне крупнейшего футбольного форума планеты, на проведение которого потрачены миллиарды, и который был одним из главных движущих сил развития регионов в последние годы. Да и остается. Отказаться от участия в Играх - это добровольная самоизоляция. Это чревато дальнейшим охлаждением отношений с МОК и спортивными федерациями, спонсорами наших атлетов (далеко не все они отечественные). Чревато дальнейшими санкциями и отстранениями от других соревнований. Чревато даже эмиграцией ведущих российских спортсменов.

Наконец, если российские атлеты будут стартовать, даже в указанном статусе - это привлечет большее внимание СМИ. Лучше все-таки смотреть спорт, биатлон или керлинг, чем слушать заранее известные пропагандистские речи, или обсуждать, в каких майках на очередной матч вышел донецко-киевско-харьковский «Шахтер».

Кстати, о деньгах. На выступление российских атлетов в Пхенчхане будет тратиться и МОК тоже. Не надо думать, что Медведева или Устюгов вырвут дефицитные деньги из бюджета. Хоккеистов вообще финансируют частные инвесторы, так что не надо делать вид, что страна разорится, спонсируя своих «олимпийских атлетов».

Как будет решаться вопрос допуска конкретных спортсменов? Скорее всего, это будет делать специальная комиссия МОК, на основании запроса от конкретной федерации по виду спорта. Базовый критерий допуска известен - атлет должен быть «чистым», вне подозрений и «соляных историй». Я верю в нашу сборную, верю, что они чисты (уж сейчас как-то совсем глупо было бы «баловаться» таблетками), сильны, и смогут победить.

Смогут доказать, что Россия - спортивная держава. А не чиновничья. Так что, парни и девчонки, олимпийские атлеты из России! Успокойтесь, соберитесь, и вперед! Покажите свой класс! Назло тем, кто обижал вас ранее с той стороны границы, и тем, кто делает это теперь, с этой. Олимпиада - прежде всего соревнование личностей. Покажите, что вы выше дискуссий о важных, но все-таки бездушных и безличностных символов. И тогда символы вам (и нам) вернут! Обязательно!