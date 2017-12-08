7 декабря я написал заметку о том, что наше общество сейчас разделилось на две части в спорах о том – ехать нашим спортсменам на ОИ-2018 под нейтральным флагом или бойкотировать Игры в Корее, не согласившись с репрессивными мерами МОК по поводу государственной символики России.

Люди спорят с пеной на губах и уже не стесняясь в выражениях. Обстановка накаляется. И, по-моему мнению, «доказывать» свою правоту, пытаясь переорать оппонента сейчас уже поздно.

Единственный цивилизованный выход из этой ситуации, на мой взгляд, - всенародное голосование. На нем каждый россиянин будет вправе заявить о свой личной позиции по весьма неоднозначному вопросу. Страна скажет свое слово. И страна будет вынуждена согласиться с ним. Каким бы вердикт не оказался.

Пусть это несколько примитивная демократия. Но это демократия. Принципиальные решения государства должны поддерживаться, как минимум, большей частью его граждан. А «оппозиция» должна видеть, что ее мнение также услышано и учтено.

На следующий день после своего предложения я обнаружил, что его подхватили в Думе. Правда, за проведение референдума выступила пока только фракция ЛДПР. Ее лидер Владимир Жириновский призвал провести референдум о возможности участия спортсменов из России в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом.

- Пусть народ решит, - приводит слова Жириновского ТАСС. - Или мы займем жесткую позицию и всех заставим нас уважать, или все наденем олимпийскую форму и будем молчать, что есть в России русский флаг и русский гимн.

Вот такое заявление сделал Жириновский в пятницу на пленарном заседании Госдумы. При этом он тут же в очередной раз повторил позицию ЛДПР о необходимости полного бойкота Олимпиады в Южной Корее в знак протеста против решения МОК об отстранении сборной РФ и об участии российских спортсменов в Играх под нейтральным флагом.

И в связи с этим, я хотел бы отметить две принципиальные вещи. Во-первых, с инициативой референдума я выступаю не от лица «Советского спорта», а как один из его авторов. Потому что и в нашей редакции царит плюрализм и однозначного мнения по этому вопросу нет. Кто-то считает, что ехать под нейтральным флагом надо обязательно. Кто-то категорически против.

И это нормально. Это говорит о том, что люди имеют свое мнение и хотят его отстаивать. Беда в том, что они уже не очень хотят друг друга услышать. И даже по своим знакомым я вижу, что прийти к общему знаменателю уже невозможно.

Поэтому – давайте решим вопрос голосованием. Просто для того, чтобы уважать и себя, и спортсменов, и друг друга. Показать этим, что мы по-прежнему – единая страна.

Я в последние дни часто слышу аргумент, что решение об участии в Олимпиаде должны принимать лично сами спортсмены. Но при всем моем уважении к труду атлетов я категорически против такой постановки вопроса.

Потому что Олимпиада – не коммерческий турнир, куда спортсмен едет по своему желанию. На Олимпийских играх спортсмен представляет именно государство, свою страну, а вовсе не самого себя. Так было со времен античных Олимпиад. И поэтому состав олимпийской сборной определяет тоже именно государство. Это во всех странах так. Дело спортсменов - тренироваться и добиваться чести выступить за свою страну на ОИ. Но вот кто из них будет эту честь защищать - решать не им.

В данном случае речь идет именно о чести страны. И я вижу, что даже само понятие «честь» люди понимают по-разному.

Поэтому нам и нужен сейчас объединяющий общество честный референдум. А не жесткая указивка сверху, которая просто наплюет на мнение большой части россиян.