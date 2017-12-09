Есть вещи, четко прописанные в недавних решениях МОК, а есть допущения.

«Советский спорт» первым разобрался в ряде фактов и трактовок. И мы делимся выводами и некоторыми выявленными фактами.

Многие вещи нельзя сейчас спрогнозировать м ни про флаг в день закрытия Игр, о чем говорили многие, ни даже про присутствие всех тренеров, так как решение будет приниматься не российской стороной. К примеру, есть небольшая вероятность, что могут не допустить тренера хоккейной сборной Олега Знарка, так как у него в СКА якобы был один попавшийся на запрещенных препаратах хоккеист.

Формально каждого спортсмена будет приглашать МОК, но неофициально списки для приглашения будет предоставлять российская сторона.

Претензий о том, на чьи деньги будут готовиться российские спортсмены, не будет – присутствуют ли там деньги государства, МОК не интересует.

Шить одежду будет не Nike, а российская сторона. Большую часть надписей можно будет оставить, только упоминания про ОКР придётся закрывать.

ОКР обязан выполнять регламентные требования МОК и обеспечивать возврат дисквалифицированными спортсменами медалей, но пока не пройдут все суды, ОКР делать этого не будет. Обязаны забрать и все призовые.

Всем россиянам будет разрешено жить в Олимпийской деревне, запретов нет. Нельзя только будет декорировать дом проживания российскими флагами. Соревноваться можно в нейтральной символике, а гулять – в чем угодно, хоть завернувшись в российский флаг. Никаких запретов на маникюр в цветах российского флага и тому подобных ограничений не будет.

Виктор Ан точно едет на Игры. Для него это будут уже игры под третьим флагом – Корея, Россия, олимпийский флаг.