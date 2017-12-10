Обозреватель «Советского спорта» в жесткой колонке выступает с инициативой, как нужно в СМИ называть нашу сборную во время Олимпиады.

А вы думали о том, как в российских газетах и на телевидении будет называться наша сборная во время Олимпиады в Пхенчхане?

Нет, ну что вы, не все так однозначно. Вы ведь помните, что Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Россию, лишил нас и наших спортсменов родного триколора и национального гимна. Причем МОК еще принял мягкое решение, потому что многие наши атлеты будут допущены на Олимпиаду – не только в индивидуальных, но и в командных видах спорта. У тех же хоккеистов форма будет не белой («Как у военнопленных!» - ругаются в интернете), а практически наших цветов – бело-красные, может, только без синего.

Ладно, это – официальные решения, и вы их знаете. Но ведь никто не может запретить болельщикам прийти на матч в бело-красно-синих цветах? Не будут же вырывать флаг на трибуне? А кто запретит петь гимн?

Теперь – о газетах и телевидении. У нас, коллеги, есть два пути. Очевидный – стать буквоедами и называть нашу команду ОАР – Олимпийский атлет России. Так нас нарек МОК.

Из российских телевизоров будет звучать: «Лыжник Х, представляющий ОАР, взял медаль». «Евгения Медведева из ОАР завоевала золото в фигурном катании». В статистике мы будем писать: ОАР – США – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)…

Вам не кажется это лютым бредом?

Поэтому я выступаю с инициативой и призываю всех коллег пойти по второму пути. Давайте будем называть Россию – Россией. Никакой МОК нам это не может запретить.

Из российских телевизоров будет звучать: «Лыжник Х из России взял медаль». «Евгения Медведева из России завоевала золото в фигурном катании». В статистике мы будем писать: Россия – США – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)…

Вспомните, как немецкое издание «Бильд» во время Олимпиады в Рио, не согласившись с решением МОК, демонстративно вычеркнуло Россию из таблицы медалей. Не было страны, которая завоевала четвертое место в общем зачете. Были США, Китай, дальше – прочерк, потом – Великобритания и так далее.

А еще помню, как главный редактор «Советского спорта» Игорь Коц, вопреки традициям, на Олимпиаде, кажется, в Пекине начал публиковать медальный план, ранжируя сборные не по количеству золотых медалей, а по общему числу завоеванных медалей. И это было право редакции – делать так, как она считает нужным.

Никто не накажет «Бильд» за то, что немцы игнорировали Россию. Это только вопрос отношения журналистов к своим читателям. Если это не вызывает у них бурного возмущения – то почему бы нет?

Я провел голосование. За час высказались 643 человека. Почти 88% высказались в духе: «Надо нас называть Россией. Только так, мы – русские! К черту эту аббревиатуру ОАР».

То есть ваших читателей и зрителей эта инициатива даже порадует. И я думаю, это правильно. Я как журналист – за чистый спорт. Но я не обязан принимать решение МОК, идущего на поводу у одного человека и имеющего слабую доказательную базу.

Есть только Россия. Она выступит в феврале на Олимпиаде. В принципе и МОК это косвенно подтвердил, сохранив название страны в аббревиатуре.

Не буду сейчас призывать: «Надеюсь, что и другие СМИ поддержат эту инициативу». Я просто знаю, что многие имеют аналогичную точку зрения. Они безо всяких подсказок сами будут писать в феврале «Россия».

И никак иначе.