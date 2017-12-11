Дмитрий Пономаренко предупреждает наших спортсменов – на Играх в Корее их ждет очень нелегкая судьба, связанная с публичными унижениями.

Сегодня я прочитал о том, что российские спортсмены приняли, судя по всему, единогласное решение ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Государство не против. Ведь «ребята идут за своей мечтой», «они все равно будут представлять там Россию» и все такое.

Спору нет. Раз решили, пусть едут. Референдума, как я понимаю, уже не будет. Из-за этого наши же спортсмены наверняка лишаться части своих болельщиков. Но много и тех, кто их поймет и поддержит… Так что. Будет то, что будет.

Я, например, пойму и поддержу. Хотя изначально и не хотел, чтоб наши спортсмены ехали на ОИ-2018. Да и сейчас не хочу.

Наверное, потому… что я в отличие от них не святой. Я на удар привык отвечать ударом. А мы сейчас не ответили. А, наоборот, очень прилично подставились.

Только не надо иллюзий! Не надо думать, что в мире все считают, что во всех наших бедах непременно виноваты чиновников высшего порядка, но никак не бедные заблудшие спортсмены. И готовы им, «чистым» и безвинно пострадавшим, оказать всяческую поддержку на Олимпиаде.

Очнитесь, ребята. Вас ненавидят точно также, как и наших чиновников. И этому уже есть реальное подтверждение. Вы еще не успели сказать «да, мы поедем на Олимпиаду». А глумление над вами уже началось.

Сегодня английская «Таймс» опубликовала любопытную статью об участии России в Олимпийских играх.

Ее обозреватель-колумнист Джайлс Смит объявил для читателей «Таймс» конкурс. Им предлагается придумать флаг и гимн для российских спортсменов, которые будут выступать на ОИ-2018.

При этом «Таймс» призывает не сгущать краски и избегать на флаге россиян рисунков с перечеркнутым шприцем. Однако считает, что там должно быть обязательно осуждено «систематическое употребление допинга».

По мнению самого мистера Смита хорошим флагом для российских спортсменов стал бы старый добрый шотландский плед. Поскольку…

- Берем идею о «клетке» для провинившихся спортсменов и создаем из нее нечто уютненькое, - рассуждает британский обозреватель. – К тому же это практично! Ведь на Зимних олимпиадах холодно. Там можно и замерзнуть, если ты не совсем трезв…

Ну а гимн?

Он по мнению «Таймс» должен звучать гордо и триумфально. Но в тоже время – извинительно.

Вот такие вот шутки полетели в адрес конкретно российских спортсменов, которых МОК официально допустит к выступлению на ОИ-2018.

Глупые? Да. Подлые? Конечно. Но нам в ответ на них приходится утираться. Молча. И бормотать под нос о гордости за страну, с которой мы едем на Олимпиаду. Но тут же отводить глаза. От нового плевка.

Я обращу ваше внимание, что «Таймс» - не желтая газетенка. Это одна из самых знаменитых в мире ежедневных газет, которая печатается с 1785 года. К ней многие прислушаются.

Поэтому не тешьте себя мыслями, что до нас и наших проблем никому на Западе дела нет. Есть. Нам там наших проблем, неудач и, главное, слабости никогда не простят.

Думаю, что заметка в «Таймс» - это только начало. Это официальная команда «фас». Объявление о том, что охотничий сезон открыт.

А охотится будут на вас. На тех, кто принял по-своему очень мужественное решение ехать на Олимпиаду несмотря ни на что.

Особенно, как я понимаю, достанется тем, кто выступит удачно и каким-то чудом доберется до пьедестала. Вы очень много «интересного» услышите и о себе, и о нашем спорте в целом, когда поднимитесь туда.

И дай вам Бог терпения на этой спортивно-политической Голгофе. Потому что стерпеть придется многое. Особенно в случае победы.