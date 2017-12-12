ЕДИНОГЛАСНОЕ РЕШЕНИЕ

– Обычно на Олимпийских собраниях в декабре мы подводим итоги уходящего года, но теперь главный вопрос повестки дня в другом. И нас ждет сложное решение, – признался глава ОКР Александр Жуков, открывая рабочую встречу.

Все вышло чуть проще. Уже спустя полтора часа из конференц-зала послышались аплодисменты (журналистов на заседание пустили протокольно – только в самом начале), а довольные участники стали расходиться.

– Решение принято – мы поддерживаем выступление наших спортсменов на Олимпийских играх. Пусть едут и бьются за медали. Для себя, для нашей страны и для наших болельщиков, – улыбается на выходе легендарная Татьяна Тарасова.

– Тяжело будет выступать под нейтральным флагом?

– Есть способ с этим справиться – просто работать, работать, работать. Тренироваться и бороться. Не думать ни о чем, кроме поставленной цели. В конце концов, все и так знают, что наши ребята представляют Россию.

– Кто-то проголосовал против подобного решения?

– Какое голосование? Мы же не в Госдуме!

Тарасова улыбнулась, но и так было понятно – решение принято единогласно.

– Мы уже выступали под флагом МОК – в 1992 году, – напомнил почетный президент ОКР и член МОК Виталий Смирнов. – В принципе, такое часто случается – не только с российскими спортсменами. Но практика показывает – большинство участников Олимпиад попадает на них один раз в жизни. Нельзя лишать атлетов этого шанса. А бойкот только усложнит выход из той сложной ситуации, в которой мы оказались. Он повлек бы новые санкции и новые проблемы для наших спортсменов.

«ДОЛЖНЫ ПОЕХАТЬ СИЛЬНЕЙШИЕ»

– Теперь все позади. Можно успокоиться. Мы все умеем читать и смотрим телевизор. Мы не могли не следить за ситуацией. И, конечно, сильно переживали по этому поводу, – признается Илья Ковальчук. Капитан нашей хоккейной сборной, как и многие спортсмены, тоже принял участие в Олимпийском собрании, а следом пришел на встречу с журналистами. – Но все ребята хотят поехать на Игры. И бороться там за свою страну. Пусть и под нейтральным флагом. Получив поддержку, мы теперь чувствуем себя спокойнее и увереннее.

– Приятно, что такое решение было принято единогласно, – добавил Павел Дацюк. – Мы все хотим поехать и доказать, что мы лучшие. Теперь будем стараться вдвойне, будем чувствовать себя еще более сплоченными. И постараемся помочь своей стране в такой непростой ситуации.

– Впрочем, работа продолжается, – отметил Александр Жуков. – Нам предстоит решить целый ряд технических моментов, связанных с поездкой на Игры. Уже создана рабочая группа, которая ориентировочно 15 декабря отправится в Лозанну, чтобы обсудить с коллегами из МОК рабочие вопросы.

– Допускаете вариант, что кто-то из спортсменов все-таки откажется от выступления на Олимпиаде?

– Мы абсолютно уважаем решение каждого. Могу заверить, что все спортсмены, которые имеют возможность выступить в Корее, но не смогут этого сделать по каким-то причинам, получат всю необходимую поддержку – и юридическую, и финансовую, и моральную.

– Сколько россиян сможет отправиться в Пхенчхан?

– Ориентировочно, у нас есть больше 200 олимпийских лицензий. Плюс часть путевок пока не определена. Но тут важный нюанс – МОК сам регламентирует порядок допуска российских атлетов на Игры. И сам будет распределять приглашения. Мы надеемся, что не возникнет ситуации, когда такие приглашения не достанутся лидерам нашей сборной, а будут направлены четвертым-пятым номерам команд. Думаю, МОК сам заинтересован, чтобы в Пхенчхане выступали только сильнейшие российские спортсмены.