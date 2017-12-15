Сегодня, 15 декабря, пионеру отечественного хоккея, члену сборной СССР, завоевавшей первое «золото» Олимпийских игр (1956) Виктору Шувалову исполнилось 94 года. Поздравить ветерана от имени всех армейцев в гости к Виктору Григорьевичу приехала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, замначальника ЦСКА полковник Светлана Ишмуратова.

Виктор Шувалов и Светлана Ишмуратова не только одноклубники, но и земляки. Оба свое детство провели на Урале. Корреспонденту пресс-центра ЦСКА повезло присутствовать на этой встрече в московской квартире Шувалова, и зафиксировать для истории ответы ветерана известной биатлонистке. Виктор Григорьевич – единственный кто еще с нами хоккеист – чемпион Олимпийских игр 1956 года.

ПРО ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ-2018

– Конечно, российским спортсменам надо ехать на Игры в Корею, – уверен Виктор Шувалов. – Ведь как получается, человек всю жизнь готовится к Олимпийским играм, и вдруг его лишают возможности выступить. Другое дело, что надо не просто ехать на Игры, а биться за награды. Некоторые думают, что на Олимпиаду только прибыл, а там и пахать не надо, медали обеспечены. Это не так. На Игры приезжают соперничать сильнейшие спортсмены мира. На свою Олимпиаду я попал в 33 года, всю жизнь к ней шел, горбатился, и завоевал золотую медаль. Если российские спортсмены успешно выступят в Корее, а наши хоккеисты завоюют «золото» – это будет хорошая пощечина МОК. Вы нас оставили без национального флага на Играх, а вот золотую медаль, если мы ее заслужим, отдайте, будьте любезны. Желаю нашим олимпийцам обязательно ехать в Корею и показать там отличный спортивный результат.

ПРО БИАТЛОН

– Часто смотрю телевизор. Слежу за футболом, хоккеем. Вчера смотрел Кубок мира по биатлону. Бежали женщины. Губерниев говорит: наши биатлонистки три минуты проиграли лидерам, и что надо разбираться, в чем причина неудачи? А чего тут разбираться. Я всю жизнь в спорте, с раннего детства бегал на лыжах, коньках, играл в хоккей и футбол. Если биатлонистки бегут плохо, значит, физическая готовность слабая. Значит, непонятно чем они занимались во время предсезонных сборов. Нет физики – биатлонист быстрее устает, теряет координацию, руки у него трясутся во время стрельбы. Что поразительно, в свое время нас хоккеистов, когда мы уезжали в Скандинавию на игры, лыжники ЦСКА Федор Терентьев и Владимир Кузин просили привезти мазь для лыж. Потом лыжники сами смазывали себе эти лыжи – и побеждали на международных стартах. Сейчас в сборной России по биатлону много тренеров – по стрельбе, по лыжному ходу, плюс целая бригада «сервисменов», которые смазывают десятки лыж только одному спортсмену. Но результатов хороших нет.

ПРО СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ

– Виктор Григорьевич, но ведь в женской сборной России по биатлону собраны все сливки, – развела руками Светлана Ишмуратова.

– Думаю, результаты наших спортсменов радуют не так часто, как советские времена, потому что в стране изменилась система спортивной подготовки детей. Во дворах никто не играет в футбол. Когда я был маленький и жил на Урале, тех из нас, кто не умел кататься на коньках и лыжах, мы называли «маменькины сынки». В послевоенное время это было стыдное прозвище. Недавно гулял по «Соколу», посмотрел, как один ученик математической школы сдавал зачет по прыжкам в длину. Представляете, он даже оттолкнуться не может от земли, не то, что прыгнуть. Раньше у нас в уральской деревне на весь спортивный клуб был один тренер-инструктор, и все дети занимались спортом. Сейчас мы создали спортшколы, и даже спортивные Академии для ребятишек. Но ведь у нас в командах мастеров настоящих академиков-то раз-два и обчелся. Мы плохо развиваем массовый спорт и более-менее талантливых юнцов производим в «академики».

ПРО САМОЧУВСТВИЕ И ЮБИЛЕЙ ЦСКА

– Свой 94-й год рождения встречаю с хорошим настроением. Лишь бы мое драгоценнейшее здоровье не пошатнулось. Еще двигаюсь, но тяжело по ступенькам подниматься, ноги отказывают, – покачал головой Шувалов. – Хорошо, что на различные мероприятия руководители «большого» ЦСКА присылают за мной автомобиль. Детей у меня нет. Жена умерла. Спасибо племяннице, помогает мне по хозяйству, – сказал Виктор Шувалов и поблагодарил родной ЦСКА за то, что не забывает о нем.