Виктор Шувалов: Если наши хоккеисты выиграют ОИ – это будет хорошая пощечина МОК
Сегодня, 15 декабря, пионеру отечественного хоккея, члену сборной СССР, завоевавшей первое «золото» Олимпийских игр (1956) Виктору Шувалову исполнилось 94 года. Поздравить ветерана от имени всех армейцев в гости к Виктору Григорьевичу приехала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, замначальника ЦСКА полковник Светлана Ишмуратова.
Виктор Шувалов и Светлана Ишмуратова не только одноклубники, но и земляки. Оба свое детство провели на Урале. Корреспонденту пресс-центра ЦСКА повезло присутствовать на этой встрече в московской квартире Шувалова, и зафиксировать для истории ответы ветерана известной биатлонистке. Виктор Григорьевич – единственный кто еще с нами хоккеист – чемпион Олимпийских игр 1956 года.
ПРО ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ-2018
– Конечно, российским спортсменам надо ехать на Игры в Корею, – уверен Виктор Шувалов. – Ведь как получается, человек всю жизнь готовится к Олимпийским играм, и вдруг его лишают возможности выступить. Другое дело, что надо не просто ехать на Игры, а биться за награды. Некоторые думают, что на Олимпиаду только прибыл, а там и пахать не надо, медали обеспечены. Это не так. На Игры приезжают соперничать сильнейшие спортсмены мира. На свою Олимпиаду я попал в 33 года, всю жизнь к ней шел, горбатился, и завоевал золотую медаль. Если российские спортсмены успешно выступят в Корее, а наши хоккеисты завоюют «золото» – это будет хорошая пощечина МОК. Вы нас оставили без национального флага на Играх, а вот золотую медаль, если мы ее заслужим, отдайте, будьте любезны. Желаю нашим олимпийцам обязательно ехать в Корею и показать там отличный спортивный результат.
ПРО БИАТЛОН
– Часто смотрю телевизор. Слежу за футболом, хоккеем. Вчера смотрел Кубок мира по биатлону. Бежали женщины. Губерниев говорит: наши биатлонистки три минуты проиграли лидерам, и что надо разбираться, в чем причина неудачи? А чего тут разбираться. Я всю жизнь в спорте, с раннего детства бегал на лыжах, коньках, играл в хоккей и футбол. Если биатлонистки бегут плохо, значит, физическая готовность слабая. Значит, непонятно чем они занимались во время предсезонных сборов. Нет физики – биатлонист быстрее устает, теряет координацию, руки у него трясутся во время стрельбы. Что поразительно, в свое время нас хоккеистов, когда мы уезжали в Скандинавию на игры, лыжники ЦСКА Федор Терентьев и Владимир Кузин просили привезти мазь для лыж. Потом лыжники сами смазывали себе эти лыжи – и побеждали на международных стартах. Сейчас в сборной России по биатлону много тренеров – по стрельбе, по лыжному ходу, плюс целая бригада «сервисменов», которые смазывают десятки лыж только одному спортсмену. Но результатов хороших нет.
ПРО СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
– Виктор Григорьевич, но ведь в женской сборной России по биатлону собраны все сливки, – развела руками Светлана Ишмуратова.
– Думаю, результаты наших спортсменов радуют не так часто, как советские времена, потому что в стране изменилась система спортивной подготовки детей. Во дворах никто не играет в футбол. Когда я был маленький и жил на Урале, тех из нас, кто не умел кататься на коньках и лыжах, мы называли «маменькины сынки». В послевоенное время это было стыдное прозвище. Недавно гулял по «Соколу», посмотрел, как один ученик математической школы сдавал зачет по прыжкам в длину. Представляете, он даже оттолкнуться не может от земли, не то, что прыгнуть. Раньше у нас в уральской деревне на весь спортивный клуб был один тренер-инструктор, и все дети занимались спортом. Сейчас мы создали спортшколы, и даже спортивные Академии для ребятишек. Но ведь у нас в командах мастеров настоящих академиков-то раз-два и обчелся. Мы плохо развиваем массовый спорт и более-менее талантливых юнцов производим в «академики».
ПРО САМОЧУВСТВИЕ И ЮБИЛЕЙ ЦСКА
– Свой 94-й год рождения встречаю с хорошим настроением. Лишь бы мое драгоценнейшее здоровье не пошатнулось. Еще двигаюсь, но тяжело по ступенькам подниматься, ноги отказывают, – покачал головой Шувалов. – Хорошо, что на различные мероприятия руководители «большого» ЦСКА присылают за мной автомобиль. Детей у меня нет. Жена умерла. Спасибо племяннице, помогает мне по хозяйству, – сказал Виктор Шувалов и поблагодарил родной ЦСКА за то, что не забывает о нем.