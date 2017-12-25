Южная Корея готовится принять Игры-2018. Наших болельщиков здесь ждут с нетерпением, радушием и искренней радостью. В чем неоднократно смогла убедиться российская спортивная делегация, которая в рамках совместного проекта Олимпийского комитета России и Национальной организации туризма Кореи «Дорога в Олимпийскую Корею» посетила столицу грядущих Игр.

В составе группы, которая отправилась знакомиться со столицей Белой Олимпиады, вошли наши легендарные спортсмены – двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев.

К проекту присоединились также Анита Цой – певица, заслуженная артистка России, официальный посол Дома российских болельщиков на Играх-2018 и основатель бренда ZASPORT, официального экипировщика Олимпийского комитета России Анастасия Задорина.

В ходе недельной поездки в Республику Корею нашим чемпионам была предоставлена уникальная возможность посетить места проведения будущих Олимпийских игр, и даже протестировать один из объектов – ледовую арену в Канныне, где будут проводиться соревнования по фигурному катанию и шорт-треку.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков, опробовав олимпийский лед, можно сказать, перекинули символический мостик между Сочи и Канныном. Остается надеяться, что для наших фигуристов, равно как и для всех, кому в крайне непростых условиях предстоит защищать честь страны на Играх, все сложится удачно.

– Не стоит сомневаться в том, что в Корее все будет проведено на высшем уровне, -- уверяет Траньков. -- Те объекты, которые мы видели, в принципе готовы. Это суперсовременные арены. Задавали вопросы, что с ними будет в дальнейшем, и нам рассказывали, как их перепрофилируют в будущем в новые спортивные объекты. Так, тренировочный каток для фигурного катания превратится в бассейн. В результате дворец спорта станет уникальным спортивным сооружением, в котором будут совмещены два вида спорта – летний и зимний. Отличная идея! Вообще, Корея произвела на меня самое лучшее впечатление, и я рад, что она примет следующие после Сочи зимние Олимпийские игры.

– Нашим ребятам, прежде всего, хочу пожелать приехать на эти Игры, -- продолжил Траньков, -- потому что, если они в итоге получат возможность выступить в Корее, то даже самые молодые, уверен, улучшат свои результаты многократно, так как знают, какой ценой сюда попали и насколько их успехи важны нашей стране. Думаю, они будут рвать жилы, но сделают максимум возможного, чтобы выиграть медали.

– Очень здорово, что нам выдался шанс первыми ступить на лед предстоящих Олимпийских игр, -- поддержала мужа Волосожар. -- Спасибо огромное организаторам за эту возможность. Лед, могу сказать, отличного качества. Чем-то немножечко напоминает мне сочинский «Айсберг». Наверное, цветовой гаммой. Что немаловажно для меня, энергетика в зале тоже благоприятная, располагающая к хорошим выступлениям наших спортсменов. Хочу пожелать нашей сборной двигаться только вперед к намеченной цели, не обращать внимания ни на какие комментарии и даже пожелания. У нас есть единая цель, и я знаю, что мы ее добьемся.