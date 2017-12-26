Новый проект объединяет сразу два ресурса – "Команда России" и ОКР ТВ. Соответственно и адресов, с помощью которых можно зайти на портал – два: teamrussia.pro и roctv.ru.

– В свое время, когда в Международном олимпийском комитете появилась идея создания олимпийского телевидения, мы параллельно начали работать и над нашим собственным проектом, – сказал президент ОКР Александр Жуков. – В современном мире потребность в таком портале, который включал бы в себя разнообразный фото и видео контент, новости, интересную тематику очень велика. Я думаю, это будет полноценный информационный и телевизионный интернет портал, который должен стать одним из главных ресурсов для спортивных болельщиков нашей страны. Да, сейчас непростые времена для российской команды, но я уверен, данный проект может стать популярным и помочь в формировании имиджа наших спортсменов и российского спорта в целом Фактически «Команда России» дает возможность каждому болельщику почувствовать себя частью одной большой команды.

Уже в период Олимпийских игр вПхенчхане интернет-портал планирует охватить 3,2 млн пользователей, собрать вместе с соцсетями ОКР не менее 500 млн просмотров.

– Основная идея проекта «Команда России» состоит в том, чтобы сделать болельщиков и спортсменов ближе друг к другу, – заявил руководитель управления маркетинга и коммерческих программ ОКР Дмитрий Маневич. – Есть более медийные спортсмены и виды спорта, а есть менее. Наша цель состоит в том, чтобы подробно и интересно рассказать публике о спортсменах, которые выступают в наших сборных по самым разным дисциплинам. Для нас эти люди являются, без преувеличения, героями. И мы хотим, чтобы таких же героев в них видели и болельщики. Мы хотим создать в рамках проекта некую общность, чтобы все вместе – биатлонисты, теннисисты, футболисты, гребцы, стрелки и все остальные – верили, что они одна команда и наша национальная гордость..

– Несколько лет назад была достигнута договоренность о том, что Россия будет делать национальную версию Олимпийского канала, который создан МОК, – сказал руководитель Службы информации ОКР Константин Выборнов. – Идея заключается в том, чтобы поддерживать интерес к олимпийскому движению, олимпийским видам спорта и спортсменам-олимпийцам, особенно среди молодежной аудитории, в период между проведением Игр. Олимпиаду смотрят миллиарды зрителей, но как только она заканчивается , проходят чествования и награждения, имена чемпионов и призеров упоминаются все реже, виды спорта, которые принесли медали и за которыми только что с поением следили все – от мала до велика, вновь становятся интересными только узкопрофильной и чаще всего немногочисленной аудитории. Наша задача создать ресурс, который будет развивать и поддерживать интерес к спорту в обществе, вдохновлять людей, не только поддерживать спортсменов на соревнованиях, но и самостоятельно регулярно заниматься физкультурой и спортом, повышать узнаваемость российских спортсменов в обществе в целом, на примере их жизни и карьеры вовлекать подрастающее поколение в занятия спортом, развивать национальную спортивную культуру и спортивные традиции.

– Еще одно важнейшее направление нашей работы – взаимодействие со спортивными федерациями - продолжил Выборнов - Портал призван стать агрегатором разнообразного контента по всем олимпийским видам спорта. Это и прямые трансляции соревнований, и совместные с ОСФ тематические проекты и возможность для федераций размещать собственные текстовые, фото и видео материалы для пропаганды и продвижения своих видов спорта среди аудитории портала Teamrussia. Мы, безусловно, заинтересованы в таком сотрудничестве.