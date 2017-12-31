The New York Times: Олимпиада под угрозой! Русские продолжат принимать допинг
Издание The New York Times раскритиковало решение Международного олимпийского комитета допустить «чистых» российских спортсменов.
Издание The New York Times раскритиковало решение Международного олимпийского комитета допустить «чистых» российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018.
Авторы газетной публикации выразили уверенность в том, что проблема допинга в России до сих пор актуальна и атлеты продолжат мошенничать в Пхенчхане.
Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон, изучавший вопрос существования допинговой системы в РФ, назвал решения МОК трусливыми и призвал болельщиков рассматривать медальный зачет грядущей Олимпиады-2018 как временный:
- Разрешение российским спортсменам выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом - это насмешка. Это сделано для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы. Из отчета 2016 года четко ясно, что в России действовала государственная поддержка допинга, вследствие которой были обмануты сотни «чистых» спортсменов, не получивших свои места на пьедесталах. Я признаю, что запрет на участие в Олимпийских играх для всех российских спортсменов - это жесткое решение, но строгость - это как раз то, что сейчас и нужно. Трусливые решения МОК перед Играми-2016 позволили России осмелеть в своем обмане и не бояться наказания, - цитирует Робертсона издание.
Робертсон был главным следователем WADA до января 2016 года. В ходе расследования он пришел к выводу, что 99 процентов российских спортсменов употребляют допинг.
Эксперт убежден, что как только спортсмен попадал в сборную, у него просто не было выбора - либо допинг, либо конец карьеры. При этом спортсмены и тренеры тесно сотрудничали с врачами, разрабатывавшими допинговые программы, а также хранившими и распространявшими запрещенные вещества прямо в Министерстве спорта.
- Даже наркокартели, с которыми я боролся большую часть своей карьеры, не были такими наглыми, как сотрудники секретных служб, гарантирующие спортсменам, что они не провалят допинг-тесты, что их прикроют. Наказание МОК для России - полнейший фарс. Это означает, что в Пхенчхане-2018 чистые спортсмены опять будут соревноваться с допингистами. Опять пройдут годы, прежде чем настоящие чемпионы и призеры Игр-2018 получат свои медали по почте, - заявил автор статьи.
Робертсон указывает на то, что российские чиновники не признали своей вины, запугивали свидетелей и продолжали использовать допинг даже во время расследования. До сих пор нет доказательств, что допинг-система в РФ перестала существовать.
- Что касается Игр-2018, то неважно, обнаружат махинации непосредственно в Пхенчхане или нет, все равно о них станет известно. Зрители и спортсмены должны рассматривать медальный зачет Олимпиады-2018 как временный, который будет скорректирован в течение следующего десятилетия путем дисквалификаций, - резюмировал эксперт.