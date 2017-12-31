Международный олимпийский комитет предложил Федерации бобслея России изменить цвет олимпийских бобов с красного на бордовый, чтобы он не напоминал цвет на государственном флаге, а также изменить узор на комбинезонах.

Свои варианты раскраски бобов и формы, в которой бобслеисты и скелетонисты будут выступать на Играх-2018 под олимпийским флагом, федерация отправила в МОК 18 декабря.

- У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания, - сообщил генеральный секретарь федерации Сергей Пархоменко. - Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы. Также нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми.

Федерация бобслея России уже отправила откорректированные варианты формы и цвета бобов в Олимпийский комитет России, который, в свою очередь, должен переслать их МОК.

«Советский спорт» уже писал, что исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность поехать в Корею «чистым» спортсменам в нейтральной форме и под олимпийским флагом. Особо оговорено, что на форме и инвентаре спортсменов не должно быть российской символики.

20 декабря МОК обнародовал список требований к форме «олимпийских атлетов из России» на Играх 2018 года из 13 пунктов. Форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему ОКР, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

Между тем ограничения по атрибутике будут касаться только спортсменов. На болельщиков это распространяться не будет. В частности, в Доме болельщиков российских спортсменов, который будет организован во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, можно будет использовать символику страны.

- Запрет на национальную символику не касается болельщиков, - цитирует государственное агентство ТАСС директора Дома болельщиков Олега Румянцева.

Дом российских болельщиков будет находиться в прибрежном кластере Олимпиады в городе Каннын, в пешей доступности от Олимпийского парка, где пройдут соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, керлингу, конькобежному спорту.

- МОК сообщил, что те ограничения, которые принял исполком 5 декабря, распространяются только на официальную делегацию спортсменов и не распространяются ни на журналистов, ни на болельщиков, - подчеркнул Румянцев