«Мы готовы направить наших представителей на Олимпиаду»

Новогоднее обращение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына к народу сейчас обсуждает весь мир. И не только из-за традиционных угроз в адрес США, мол, нам раз плюнуть, чтобы превратить в ядерный пепел Вашингтон, а из-за непривычно дружелюбного тона по отношению к соотечественникам с Юга. Более того - и в этом главная сенсация! – Ким III пообещал отправить своих спортсменов в Пхенчхан, чтобы они смогли принять участие в Олимпиаде.

Новогодняя речь транслировалась по центральному телевидению КНДР с 9 часов утра 1 января (3.30 утра 1 января по Москве). В ней Ким выразил надежду на успешное проведение зимней Олимпиады в Пхенчхане. Далее он сказал: "Мы готовы направить наших представителей на Олимпиаду, а также сделать все прочие необходимые шаги. Для обсуждения этого вопроса представители властей Севера и Юга могут встретиться в самом ближайшем будущем", - заявил Ким Чен Ын.

На этом молодой правитель не остановился, он сделал еще несколько дружественных заявлений.

«Это (Олимпиада в Пхенчхане - Прим. "РГ") станет важным мероприятием в плане повышения престижа всей корейской нации. Я искренне желаю, чтобы Олимпиада прошла успешно», - цитирует Ким Чен Ына «Российская газета».

Он заговорил о престиже всей корейской нации, о едином корейском народе. Чтобы это значило? Может, следующий шаг – предложение объединить две страны в единое корейское государство?

«Необходимо создать мирную атмосферу на Корейском полуострове и снизить военную напряженность, которая присутствует в отношениях между Севером и Югом», - подчеркнул Ким Чен Ын.

Напомним, что руководство Южной Кореи неоднократно призывало Пхеньян принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

Однако на данный момент северокорейские спортсмены пропустили сроки регистрации для участия в Играх-2018. Видимо, Киму никто из ближайшего окружения не решился объяснить, что существуют определенные правила.

Но весь цивилизованный мир не хочет войны, а участие в Олимпиаде представителей тоталитарного режима эту вероятность снижает существенно. Поэтому в МОК сразу же дали понять, что хотя сроки для регистрации спортсменов пройдены, но Международный олимпийский комитет может способствовать тому, чтобы КНДР получид право в особом порядке участвовать в играх.

«На моем рабочем столе есть ядерная кнопка»

Не обошлось в новогодней речи великого вождя без традиционных угроз в отношении США. Спорт спортом, но не мог Ким упустить возможность подчеркнуть в очередной раз свою брутальность, чтобы счастливые северокорейские трудящиеся еще сильнее сплотились вокруг несгибаемого лидера.

«Всем необходимо знать и помнить, что в кабинете на моем рабочем столе есть ядерная кнопка. Это не угроза, а реальность», - заявил Ким.

Как говорится, не валяй дурака Америка. Если завтра война, если завтра в поход, мы за ценой не постоим.

Но все же, мир хоть и на пару месяцев, теперь может вздохнуть спокойно. Ведь напряжение после постоянных заявлений вождя КНДР настолько возросло, что некоторые страны подумывали о том, чтобы не посылать своих спортсменов в Пхенчхан. Например, американцы. Кто знает, что там в голове у этого Кима-внука? А вдруг во время Олимпиады он и решит бабахнуть по Сеулу?

Теперь можно сказать, что война переносится на неопределенный срок, а спортсмены со всего мира могут смело отправляться в Южную Корею.

А по окончании Игр северокорейскому народу по местному телевидению расскажут о великих победах их спортсменов на Играх в Пхенчхане. Как уже рассказывали о великой победе футбольной сборной КНДР на чемпионате мира в Бразилии, куда сборная этой страны даже не отобралась. Хотя некоторые СМИ считают, что это типичное фейк-ньюс, сделанное и запущенное в интернет представителями Южной Кореи.