Вслед за бобслеистками из Нигерии на Олимпиаду в Пхенчхан поедет знаменосец из Тонга, выступавший в Рио-2016.

Его зовут Пита Тауфатофуа и в 2016 году он представлял свою страну Тонга на Олимпийских играх в Рио. Спортсмен запомнился тем, что на церемонии открытия Игр нес флаг Тонга по пояс голым в национальной юбке. Обнаженный торс Пита блестел в свете прожекторов благодаря слою кокосового масла на коже. Фееричное зрелище.

Правда, на самих соревнованиях успеха Тауфатофуа не достиг. Выступая в дисциплине «тхэквондо», тонганец проиграл в первом же поединке. Но Пита, видимо, настолько понравилось выступать на Олимпиаде, что он решил переквалифицироваться. Теперь Тауфатофуа поедет в зимний Пхенчхан в качестве лыжника! Естественно, Пита в очередной раз привлек всеобщее внимание, поскольку стал первым в истории лыжником из Тонга, отобравшимся на Олимпиаду.

Но не стоит думать, что это лишь шалости ради пиара. Новоиспеченный лыжник максимально серьезно относится к своему новому амплуа и был вынужден преодолеть немало трудностей, прежде чем получить путевку на Зимние Игры в Пхенчхан.

Всего лишь год назад Пита даже не умел кататься на лыжах! Чтобы попасть на финальный заезд в исландский Ислафьордюр, тонганскому лыжнику пришлось выдержать двухчасовую поездку через сильнейшую метель к месту назначения.

Но, как написал в своем Facebook Тауфатофуа, «стоя на краю Земли», он немного помолился и выиграл решающую гонку. Чем и обеспечил себе место на Зимних Играх в Пхенчхане.

Код вставки его поста с Facebook:

Интересно, что кататься на лыжах тонганец научился без снега. Дело в том, что Пита живет в Австралии. Там он и начал тренироваться, катаясь на роликовых лыжах по дорожкам вдоль пляжей.

Теперь же тонганец запустил интернет-кампанию по поддержке лыжной сборной Тонга на Олимпиаде. Кстати, всю сборную он представляет исключительно в своем лице.