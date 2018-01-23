Сегодня утром вице-президент ОКР Станислав Поздняков объявил на официальном сайте комитета: в присланном из МОК списке российских спортсменов, которые могут быть допущены до стартующих 9 февраля Олимпийских игр в Пхенчхане, нет лидеров нашей сборной по нескольким видам спорта, в частности – Антона Шипулина (биатлон), Сергея Устюгова (лыжи) и Виктора Ана (шорт-трек). Хотя они никогда не были уличены в применении допинга, и их имена не фигурировали в разбирательствах комиссии Дениса Освальда, в конце прошлого года пожизненно отстранившей от Олимпиад большую группу наших участников Игр-2014 года в Сочи, включая чемпионов и призеров.

Напомним, что в декабре исполком МОК дисквалифицировал ОКР на неопределенный срок, но разрешил российским атлетам выступить в Пхенчхане – только под нейтральным флагом и по персональным приглашениям. В решении исполкома о критериях выдачи этих приглашений было сказано, что спортсмены не должны быть замечены в нарушении антитдопинговых правил в течение всей карьеры и, разумеется, пройти отбор на Игры-2018 по спортивным показателям. Больше – ничего конкретного.

Теперь же выясняется, что у комиссии МОК, выписывающей эти приглашения, есть еще свои, дополнительные ограничения – причем весьма жесткие. Судя по информации, поступающей из разных федераций, Шипулиным, Аном и Устюговым «отсев» не ограничится. И в данный момент совершенно непонятно, в каком составе нашей команде разрешат выступить в Корее и, соответственно, на что мы там сможем рассчитывать.

Первый вариант, который приходит в голову: МОК просто «выкашивает» подряд всех участников сочинских Игр, которые скомпроментированы показаниями Григория Родченкова. Но, похоже, что это объяснение – неправильное. Например, глава нашей конькобежной федерации заявил агентству «Р-Спорт», что по его информации среди немногочисленных «помилованных» значится двукратный призер Сочи-2014 Ольга Граф.

Так в чем же дело? Откуда эта новая волна дисквалификаций?

По информации «Советского спорта», дело тут не в Сочи, а в электронной базе данных Московской допинг-лаборатории, которую ВАДА и МОК удалось заполучить в прошлом году – по своим каналам и без всякой помощи российской стороны, точнее, вопреки желанию последней. Именно после того, как стало известно об этой, новой утечке, оптимизма у нашего спортивного начальства (не на публику, а внутри, в кулуарах) резко поубавилось. Вполне возможно, что в этой базе фигурирует куда больше спортсменов, чем в дневниках перебежчика Родченкова.

Что же дальше? Прежде всего, нужно понять: насколько сильно «выкосила» российский состав комиссия по приглашениям. Увидеть весь список, общую картину. Это вопрос ближайших дней, а может даже и часов. Потом…

Потом, в зависимости от содержания списка, опять ребром встанет вопрос: а надо ли России вообще ехать на эту Олимпиаду?

Известно, что по нашим зимним федерациям уже ходят товарищи от высоких властных кабинетов и вовсю забрасывают «удочки»: мол, может, ну его, этот проклятый Пхенчхан? Может сами обидитесь-откажетесь? Или, еще лучше – не вы, а спортсмены.

Это, конечно, вызывает ярость. Сначала они устроили черт-те-что с пробами в Сочи, потом преспокойно сдали спортсменов на милость Макларена с Родченковым, а теперь хотят еще все-таки сотворить бойкот, но не своими руками, а чужими. Нормально?!

Так как же быть? До сегодняшнего дня я был уверен, что ехать в Корею нужно по-любому. Сейчас – немного засомневался. Но только на тот случай, если МОК с его неведомыми критериями действительно «отстреляет» всех или почти всех действующих звезд российского зимнего спорта.

Если же нет – ехать все равно надо. Например, ради фигуристов, которые только что взяли три четверти всех медалей на чемпионате Европы и при нормальном составе сборной без наград в Пхенчхане, уверяю вас, не останутся.