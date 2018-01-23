Как мы пришли к тому, что в Пхенчхан не поедут лидеры сборной России.

5 декабря 2017 года. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам работы двух независимых комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, расследовавших вероятные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи и наличие государственной системы допинговой системы, принял следующие решения:

Не допустить сборную России на Игры в Пхенчхане.

Временно приостановить деятельность Олимпийского комитета России (ОКР).

Российские спортсмены не смогут выступать в Южной Корее под флагом страны. МОК предложил россиянам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе (без флага и гимна).

Список спортсменов, которые поедут на Игры, определит специально созданная комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон.

Ни один из чиновников, врачей или тренеров из олимпийской сборной Сочи-2014 не может быть допущен до Игр. То же касается врачей и тренеров спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил ранее.

Ни один из чиновников из Министерства спорта России не будет аккредитован на Олимпиаду.

Пожизненно отстранить вице-премьера России Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных от любой деятельности в олимпийском движении.

Данное решение было принято в связи с подозрениями причастности экс-министра спорта России к допинговой системе, возможно, существовавшей в стране.

ОКР должен будет выплатить МОК сумму в размере 15 миллионов долларов.

Сюда входят расходы, понесенные МОК в ходе расследований, а также вклад в создание независимой организации по допинг-тестированию (ITA) для построения целостной и глобальной антидопинговой системы.

Восстановить статус ОКР можно только при условии выполнения всех требований МОК не раньше закрытия Игр-2018.

Независимая комиссия МОК под руководством Самэуля Шмида подтвердила наличие в России системы, направленной на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов во время Сочи-2014.

Комиссия рекомендовала МОК наложить на Россию серьезные санкции за существование системы манипулирования допинг-пробами, а также привлечь к юридической ответственности на всех участников.

В ходе расследования удалось подтвердить участие чиновников из Министерства спорта России в системе.

Детальный анализ переписок по электронной почте, которые были предоставлены Ричардом Маклареном, помогли установить вину чиновников.

Как заявил Шмид, доказательств того, что президент России Владимир Путин знал о существовании системы, обнаружить не удалось.

В докладе говорится о том, что комиссия нашла некоторые сходства российской системы с той, что существовала в Восточной Германии.

6 декабря 2017 года. Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать выступлению российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.

«Мы не будем объявлять никакой блокады или препятствовать нашим спортсменам, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве.

Многих ребят я знаю лично, они шли к этому соревнованию всю жизнь. Исходя из этих изображений не будем никому ничего запрещать, блокировать или создавать невозможные условия для участия.

Но нам нужно внимательно ознакомиться с деталями, а решение должно принять олимпийское собрание», – сказал Путин во время общения с рабочими Горьковского автозавода.

8 декабря 2017 года. Российский бизнесмен и президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к МОК с просьбой разрешить флаг и гимн России в Пхенчхане-2018.

10 декабря 2017 года. Исполком IBU принял решение временно ограничить права Союза биатлонистов России (СБР).

IBU рассмотрит вопрос о восстановлении СБР в правах не раньше конца сезона-2017/18. СБР будет восстановлен только при соблюдении трех условий:

МОК восстановит в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

После 1 января 2017 года ни один российский биатлонист не будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

СБР будет полностью сотрудничать в любых расследованиях по допинг-системе Сочи-2014, описанной в докладе Ричарда Макларена и признаниях Григория Родченкова.

IBU продлит ограничения СБР в том случае, если хотя бы одно из трех условий не будет соблюдено.

14 декабря 2017 года. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило передачу информации из базы данных Московской антидопинговой лаборатории в международные спортивные федерации.

Переданная информация включает в себя данные о тестировании российских спортсменов в период с января 2012 по август 2015 года.

19 декабря 2017 года. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в МОК предварительные списки российских спортсменов на Пхенчхан-2018.

20 декабря 2017 года. Допинг-проба российского бобслеиста Максима Белугина с Игр в Сочи дала положительный результат, сообщают «Известия» со ссылкой на источник из окружения спортсмена.

В пробе Белугина обнаружены три компонента «коктейля Родченкова» – тренболон, метенолон и оксандролон.

9 января 2018 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов, отстраненных Международным Олимпийским комитетом (МОК) в связи с нарушением антидопинговых правил в Сочи-2014.

По каждому из спортсменов суд открыл дело. Ожидается, что слушания состоятся в период с 22 по 28 января.

Окончательное решение по всем отстраненным атлетам будет принято 31 января.

Всего МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил 43 российских спортсменов. Апелляцию в CAS не подал только бобслеист Максим Белугин.

19 января 2018 года. МОК рассмотрел список российских спортсменов, которые могут выступить в Пхенчхане-2018.

Предварительный список возможных участников был сокращен с 500 до 389.

Помимо этого, МОК не допустил к Играм 51 тренера и 10 медицинских сотрудников.

22 января 2018 года. Состоялась встреча представителей ОКР с рабочей группой по взаимодействию МОК, посвященная вопросам участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Стало известно, что МОК не допустил до участия в Олимпиаде-2018 шорт-трекистов: Виктора Ана, Владимира Григорьева и Дениса Айрапетяна.

23 января 2017 года. В бан-лист МОК также попали все российские биатлонисты, за исключением трех: Ульяны Кайшевой, Татьяны Акимовой и Антона Бабикова. Кроме того, МОК наложил запрет на участие в Олимпиаде лыжника Сергея Устюгова, фигуристов: Ивана Букина и Ксении Столбовой, хоккеистов: Антона Белова, Сергея Плотникова, Михаила Науменкова, Алексея Береглазова и Валерия Ничушкина, саночницы Виктории Демченко и почти всей сборной по конькобежному спорту. Информация обновляется.

- Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по август 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются, - рассказал «Советскому спорту» источник, знакомый с ситуацией.

27 января 2018 года. Глава специальной комиссии МОК Валери Фурнейрон огласит список российских атлетов, допущенных до участия в Играх-2018.

При этом: «Список приглашенных, составленный данной комиссией, станет предметом проверки со стороны OARIG (комиссии, отвечающей за окончательное одобрение кандидатов на участие в Играх) под руководством Николь Хевертц, и OARIG будет иметь право только дополнительно исключать имена спортсменов из «списка Фурнейрон», но не дополнять его» - написал спортивный юрист Артем Пацев на своей странице в фейсбуке.

28 января 2018 года. Будет предоставлено обоснование причин неприглашения того или иного российского спортсмена на Олимпиаду-2018.

31 января 2018 года. CAS предоставит заключения по апелляциям 42 российских спортсменов.