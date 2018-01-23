БИАТЛОН – 2 медали, 1 золото

«Отцеплены» сегодня: Антон Шипулин – и, возможно, почти все остальные, кроме троих

Эти трое – Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Причем, они тоже могут отказаться от поездки на Игры - мол, а зачем? Нет же никакого смысла? Президент СБР Александр Кравцов же тем временем лишь констатирует очевидное: биатлонную сборную России отстранили от Пхенчхана практически целиком.

Ну да, так и есть. Бабиков, Акимова и Кайшева, при всем к ним уважении, могут лишь поучаствовать, не больше. И вообще после «отцепа» Шипулина про личные гонки на Олимпиаде можно было бы забыть. А теперь – еще и про эстафеты.

ЛЫЖИ – 3 медали, 1 золото

Сергей Устюгов

Только одно имя - но зато какое! В прошлом году Устюгов выиграл «Тур де Ски» и стал главным героем чемпионата мира, где взял пять медалей, включая два золота. Правда, в новом сезоне лидером мировых лыж стал молодой норвежец Йоханнес Клэбо. Однако Устюгов все равно мог бы бороться за пьедестал Пхенчхана почти во всех дисциплинах, а, к примеру, в коньковом командном спринте они с Александром Большуновым были бы едва ли не главными фаворитами.

Увы, теперь, без Устюгова, российским лыжникам на Играх-2018 рассчитывать особо не на что. Ведь еще до сегодняшней волны почти всех остальных наших звезд (Легкова, Вылегжанина, Белова, Бессмертных, Матвееву) «выкосила» комиссия Освальда.

ШОРТ-ТРЕК – 1 медаль

Виктор Ан, Денис Айрапетян, Владимир Григорьев, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова

При всей именитости 6-кратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, в последнее время на награды на личных дистанциях он в мировом масштабе не претендует. Впрочем, почти то же самое относится и к прочим мастерам российского шорт-трека. Кстати, его лидер последних лет Семен Елистратов в сегодняшних печальных сообщениях не фигурировал – в отличие от большинства партнеров по сборной.

То же самое относится и к нашим женским восходящим звездам - Софье Просвирновой и Екатерине Ефременковой. Но с другой стороны в эстафетах, которые выглядели самыми перспективными, без Ана и Бородулиной будет очень сложно. Боюсь, без медалей.

КОНЬКИ – 1 медаль

Тут непонятно. Денис Юсков и Павел Кулижников - не в счет, они могли рассчитывать только на «исключительное помилование», поскольку у обоих есть старые дисквалификации, так что их недопуск вполне объясним. Но глава СКР Алексей Кравцов говорит, что отстранены вообще 80-90 процентов заявленных нами конькобежцев! Остаются Ангелина Голикова (многократный призер этапов Кубка мира этого сезона), Наталья Воронина и Ольга Граф (двукратный бронзовый медали Сочи-2014).

САНИ - ничего

Виктория Демченко

Не будем переоценивать дочку главного тренера нашей сборной. Она пока далека от борьбы за мировое лидерство. Татьяна Иванова, фигурирующая в сегодняшних новостях наряду с Демченко, попала «под раздачу» еще в прошлом году, от комиссии Освальда. А наши главные санно-медальные надежды в Пхенчхане связаны с Семеном Павличенко и Романом Репиловым, имена которых сегодня еще, слава богу, не всплывали.

Хотя шансов в эстафете на бронзу или даже серебро, стало, конечно, поменьше.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ – ничего

Ксения Столбова (партнер - Федор Климов), Иван Букин (Александра Степанова)

Даже самый технический вид зимнего спорта не остался в стороне: пострадали Ксения Столбова и Иван Букин, чьи дуэты отобрались уже было в Пхенчхан под вторыми номерами в парном катании и танцах соответственно. Шансов на пьедестал там было, мягко говоря, немного (у Букина с со Степановой так вообще никаких) - и тем не менее.

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – ничего

Бобслей со скелетоном, чтобы в них ни происходило, МОК «выкосил» уже давно. В сноуборде – на удивление (и слава богу – хоть что-то хорошее) тихо. В хоккее отдельные отстраненные есть, но масштаб наказаний вряд ли может повлиять на общую картину. Керлинг – сбоку-припеку, не при делах, там все в порядке.

СКОЛЬКО МЕДАЛЕЙ ОСТАЛОСЬ?

Ясно, что задача «исстребить» наших олимпийцев полностью перед МОК и не стояла. Несмотря на потери, хоккейная сборная России все равно может побороться за медали Пхенчхана, а фигуристки Евгения Медведева с Алиной Загитовой, как собирались брать золото-серебро, так их брать и должны. Плюс командный турнир тех же фигуристов, мужские сани, слалом в сноуборде и…

Ну, если честно, то, пожалуй, и все. Еще есть некие варианты в акробатике фристайла, однако обсуждать их здесь лично я не вижу никакого смысла. Если совсем грубо, то предыдущей волной дисквалификаций в ноябре-декабре нас «опустили» с примерно восьми золотых до четырех, а сейчас – с четырех до двух.

Такие дела.