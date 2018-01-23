Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и министр спорта Павел Колобков в разговоре с журналистами прокомментировали ситуацию с отстранением ведущих российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане.

Станислав Поздняков: Сегодня мы весь день работали с национальными федерациями по разным видам спорта над списками спортсменов сборных команд на Олимпийские игры в Пхечхане. Эти списки будут поданы на утверждение в МОК, в них включены все наши самые сильные спортсмены – основной состав. После того как эта заявка уйдет, мы будем ожидать окончательного решения МОК по приглашению этих спортсменов на Олимпийские игры.

Павел Колобков: Была сформирована рабочая группа по работе с Международным олимпийским комитетом для согласования участия наших спортсменов в Зимней Олимпиаде. Работа продолжается, она вступила в заключительную стадию. Окончательные списки приглашенных будут опубликованы в ближайшее время.

Что касается обжалования решения МОК, то следует сказать, что эта ситуация беспрецедентная, никогда подобных случаев не было. Сейчас Олимпийский комитет России направляет в МОК письмо с просьбой разъяснить те критерии, по которым утверждаются списки наших спортсменов. После этого вопрос перейдет в юридическую плоскость. Конечно, все спортсмены, которые будут отстранены, получат рекомендации, а также юридическую и финансовую поддержку. Их права будут защищены.

Станислав Поздняков: Ситуация действительно необычная. Есть решение МОК от 5 декабря, в котором один из пунктов по критериям отбора сформулирован крайне расплывчато. Именно об этом мы сейчас просим МОК – четко разъяснить дополнительные критерии, которые учитываются при допуске наших спортсменов. До 9 февраля еще достаточно времени, чтобы уладить возникшие вопросы.

Что касается возможного бойкота, то на олимпийском собрании спортсмены четко обозначили свою позицию – Игры в Пхенчхане мы бойкотировать не собираемся.

Павел Колобков: Сейчас активно проходят слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по ряду наших спортсменов. Мы рассчитываем, что МОК, принимая решения, будет учитывать результаты этих слушаний. Они будут проходить до конца недели. Процесс очень сложный. Например, накануне показания давал Родченков. Вся информация по этому процессу поступает к нам в полном объеме. Решение должно быть принято между 28 и 31 января. Среди этих спортсменов – наши лидеры, которые никогда не были замешаны в нарушении антидопинговых правил. Решение МОК об их отстранении – сильно огорчительное. Поэтому мы ждем разъяснений по их недопуску.

Станислав Поздняков: Предварительное решение МОК по нашим спортсменам мы не принимаем и рассчитываем, что сможем доказать свою правоту.