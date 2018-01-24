– Это просто уму непостижимо, что творится, – возмущен Владимир Путров. – Антон у меня занимался с 2006 года, к нему никогда не было претензий. Он столько этих проб сдал за свою жизнь. Да к нему и в четыре утра приходили, и в шесть… Это все замутил этот господин, который в Штаты уехал, Родченков…

– Но все-таки не во всем виноват только Родченков. МОК какими-то критериями руководствуется при отстранении наших спортсменов, к которым вроде бы не было претензий. Как вы думаете, какими?

– А что тут думать, если норвежцы нюхают (принимают препараты против астмы. – Прим. ред.),и им все можно? На Олимпиаде в Рио гимнастка из Америки призналась, что принимает допинг, и ничего – на Игры ее пустили. Теннисистка Серена Уильямс всякие препараты принимает, справками обложилась – и ничего. Думаю, это просто наезд на Россию, чистая политика. Других причин я здесь не вижу.

– Владимир Михайлович, вы с Антоном уже созванивались?

– Созванивался, но про наш разговор говорить не буду. Пусть это останется между нами. Но я думаю, что с этим должны разбираться наши руководители, спортсмены не виноваты.

– Но хотя бы скажите, каково состояние Антона – он подавлен?

– Думаю, нет. Он знает, что ни в чем не виноват.

– Но человек не поедет на свою последнюю в жизни Олимпиаду, где мечтал завоевать личное золото. Неужели он так спокойно эту новость воспринял?

– Зачем лезть парню в душу? Давайте, без этих подробностей. А то вы напишите, везде это прозвучит. Не надо Антона сейчас трогать.

– Ну вы его поддержали?

– Конечно. Вы подумайте, Антон мешает всем фаворитам, вот вам и результат. Я думаю, все образуется – всех простят и все поедут. Они же все чистые спортсмены. Как так можно с ними поступать?

– Ну вы и оптимист. Если МОК решил – это все. Тем более, неделя осталась.

– Некоторые наши спортсмены были в чем-то замешаны. А Антон – никогда и ни в чем. Тоже самое могу сказать про Сережу Устюгова. Я его давно знаю, он же из Хантов. У него богатырское здоровье. За счет этого он и выигрывает. Других причин его побед нету. Ана не пускают, потому что кореец. Зачем он там корейцам? Они же первых выбивают, а не последних.