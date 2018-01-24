Татьяна Тарасова: «Я бы на месте наших спортсменов надела знаменитую русскую форму образца Сочи и вышла бы в ней на церемонию открытия Игр. Пусть они нас дисквалифицируют. Потому что этот беспредел надо как-то заканчивать – Россия осталась без флага, без гимна, с серой формой и без спортсменов. Я не знаю, это что такое. И мы им должны кланяться? Кто они такие?» – цитирует заслуженного тренера России «Коммерсант».

Наталья Бестемьянова: «Людей «отцепили» от главного старта в жизни, они оказались совершенно беззащитны за две недели до Игр. Времени нет ни на апелляции, ни на суды. Я говорила сейчас с мамой Ивана (Букина), семья просто в шоке - они жили знанием, что Ваня никогда не был замешан ни в одной истории с допингом, что он спокойно готовится к Играм. А получается, чем ты лучше катаешься, тем вернее тебя отстранят? Самое отвратительное в этом то, что МОК отцепляет людей, не объясняя причин. А без мотивации не с чем идти в суд, иначе мы сделали бы это уже сегодня», – передает слова олимпийской чемпионки ТАСС.

Алексей Ягудин: «Что за х.., реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный п..!!! А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики! МОК, WADA, все, кто принимал и принимает эти решения – твари, мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей!», – написал на своей странице в инстаграме известный фигурист.

Ирина Роднина: «Понятно, что это чисто политический вопрос. Понятно, что МОК сам себя дискредитировал. По моим понятиям, это крах тех идеалов олимпизма, которые МОК сам всегда пропагандировал, к которым все стремились. Вытесняя, выталкивая нас, Международный олимпийский комитет сам в первую очередь несет колоссальные потери. Уже ни у кого нет сомнений, что это за организация», – заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы в интервью «Правда.ру».

Максим Траньков: «Мы всегда рядом. И так будет всегда. Федор (Климов), держись, друг!», – написал фигурист в соцсети.

Максим Ковтун: «Хотелось бы сказать пару слов о спортсменах, отстраненных от Олимпиады… Ужасно, что мы ничем не можем помочь друг другу кроме поддержки и любви. Поэтому держитесь, собаки лают, караван идет», – написал фигурист в инстаграме.

Александр Тихонов: «Это беспредел со стороны Международного олимпийского комитета. Это огромный урон для олимпийского движения. Соглашусь со многими, что здесь есть политическая подоплека. До того, как мы не показали свои зубы в Сирии, у нас такого не было. Теперь все почувствовали, что Россию, кто бы ни пробовал на зуб, не получается перекусить. Тогда, мол, давайте мы России немножко нагадим в другом. Большой спорт – это лицо любой державы», – заявил олимпийский чемпион в эфире РБК.

Харри Сювясалми, генеральный секретарь Центра спортивной этики Финляндии: «Идиотизм. Не понимаю, почему МОК не может сообщить, какие применяет критерии. Отстраненные спортсмены должны знать, почему их не допустили, а остальной мир должен знать, почему допустили тех россиян, которым разрешили участвовать», – рассказал Сювясалми финскому изданию Hufvudstadsbladet.