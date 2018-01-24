Дмитрий Пономаренко – о политической подоплеке, которая все же вылезла наружу в санкциях МОК против россиян.

Сначала МОК не пускал ОИ-2018 наших спортсменов. Потом врезали санкциями по паралимпийцам – мужественным людям, которые преодолели саму судьбу, чтобы пробиться большой спорт. И вот новый рубеж – замахнулись на «святая святых». На болельщика, на зрителя на трибунах.

Нас предупреждают – россиянам будет запрещено заходить в зону соревнований с государственными флагами. Чтобы подчеркнуть, видимо, этим, что России на этих Играх нет.

И я очень рад, что МОК открыто опустился именно до такого уровня мелкой пакости. Потому что еще недавно более толерантные коллеги с горящими глазами правдолюбцев уверяли меня, что нас наказывают справедливо. Что борьба идет не с Россией, а с допингом! И не против нас, а за чистый спорт! И что поделом нам, сами виноваты…

И вот сейчас нас хлещут по лицам грязной и мокрой тряпкой. И эта тряпка – наш флаг. Который мы позволили сдернуть с древка, заменить на белое плотно. А потом по нему потоптались многие – сходя с трибун после «охоты на ведьм» в современном спорте.

Я рад, что сейчас даже у моих оппонентов сомнений больше не осталось. Допинг тут совершенно не при чем. Он ни к флагу, ни к болельщикам совершенно никакого отношения не имеет. Как не имела к нему никакого отношения вся эта травля, изначально развязанная против российских спортсменов.

Нет, мне просто интересно – как это будет происходить? Как у наших мужиков и девушек будут отбирать российские флажки на трибунах?

Понятно, что многие сейчас просто не поедут на Олимпиаду и даже не будут трансляции с нее смотреть в знак протеста.

Но те, что поедут… А я знаю по знакомым, что Сибирь и Дальний Восток собирается лететь в Корею поболеть за своих. Так вот те, что все же полетят, не сдадутся!

Флаги легко спрятать под одежду. И их будут прятать. Можно сшить футболки из триколора – и их сошьют. Можно раскрасить лица и волосы в наши цвета – их раскрасят.

И что тогда будет делать МОК? Гоняться за нашими флагами по трибунам? Сдирать с болельщиков одежду? Валить на землю и стирать краску с лиц? Валить женщин на землю и стричь им волосы?

Олимпийское движение, призванное нести мир на планету, измарало себя элементарным геноцидом!

И вот за это уже не может быть прощения. Я понимаю, что Россия возмущена. И мне жаль, что я так и не дождался на весь этот беспредел четкого и жесткого ответа.

Но остальной мир почему молчит, наблюдая за этим произволом? Ведь там тоже много абсолютно нормальных людей. Которые прекрасно понимают значение понятий «права человека», «свобода совести», «презумпция невиновности». Ведь все это сейчас грубо нарушается. Сегодня Россия под ударом. Завтра – любая из держав.

С моей точки зрения МОК сейчас так дискредитировал саму идею Олимпиад, что уже не отмыться. Он должен быть распущен. А эти Игры уже лучше вообще отменить. Чтоб еще глубже не увязнуть в политических нечистотах.