«Советский спорт» изучил информацию о критериях приглашения россиян и о том, чем руководствовалась комиссия при отборе россиян на Олимпиаду.

Сегодня независимая комиссия, ответственная за составление списка приглашенных спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан, опубликовала список ключевых позиций, на основании которых отбирались атлеты из России для участия в Зимних Играх.

Только те атлеты, которые полностью соответствуют всем необходимым предолимпийским требованиям (включая дополнительные, добавленные комиссией) и имеющие «чистые» анализы, будут аккредитованы для участия в Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.

Кто входит в состав независимой комиссии?

Руководителем является доктор Валери Фурнейрон, председатель Независимой организации допинг-тестирования (ITA) и бывший министр спорта Франции. Также в состав комиссии входят:

Гюнтер Юнгер , директор отдела разведки и расследований (I&I) ВАДА

, директор отдела разведки и расследований (I&I) ВАДА Педро Гонсалвес , руководитель проекта GAISF DFSU, отвечающий за секретариат целевой группы предыгрового тестирования

, руководитель проекта GAISF DFSU, отвечающий за секретариат целевой группы предыгрового тестирования Ричард Баджетт, олимпийский чемпион по гребле и медицинский и научный директор МОК.

Роль комиссии заключается в том, чтобы убедиться, что только «чистые» атлеты из России получат приглашение для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Доктор Фурнейрон поясняет: «Список, на котором основывались решения комиссии, охватывает широкий спектр различной информации. Он включает в себя, например, доказательства наличия подозрительных значений стероидного профиля, несоответствий ДНК и нарушений в Биологическом паспорте спортсмена, а также доказательства, представленные отчетами комиссий Макларена и Освальда. Кроме того мы опирались на информацию от различных отделов ВАДА и расследования, проведенные олимпийскими федерациями зимних видов спорта и целевой группы по предыгровому тестированию. В целом, он является всеобъемлющим, но далеко не исчерпывающим. Также хочу отметить, что мы рассмотрели широкий спектр разведывательных и других источников. Кроме того, все наши решения были утверждены всеми членами комиссии и каждый случай рассматривался индивидуально и, главное, анонимно».

Следует напомнить, что в своем решении от 5 декабря 2017 года Исполнительный совет МОК сознательно не ограничивал эту независимую группу определенным списком критериев для выбора приглашенных спортсменов. Он поручил комиссии использовать всю имеющуюся информацию, находящуюся в распоряжении.

19 января 2018 года комиссия и группа по реализации проекта «Олимпийских атлетов из России» (OARIG) под руководством Николь Ховертц официально одобрили пул спортсменов, которые приглашаются на Олимпийские игры.

Источники информации, использованной независимой комиссией для вынесения решения о приглашении 500 российских спортсменов из списка, составленного ОКР.

Комиссия Освальда;

История нарушений антидопинговых правил (ADRV);

«Список Дюшес» (список атлетов, которые - по словам Григория Родченкова - были участинками его допинговой программы);

Анализы лаборатории LIMS;

Соответствующие электронные письма;

Царапины и отметки на пробирках;

Анализ соли;

Банк мочи;

Несоответствия ДНК;

Биологический паспорт спортсмена (ABP);

Анализ стероидного профиля;

Манипуляции со стероидным профилем;

Дополнительный анализ проб WADA в отношении списка 500 спортсменов, переданного из ОКР;

Данные системы ADAMS;

Рекомендации Целевой группы предыгрового тестирования;

Дополнительные расследования от Федераций зимних видов спорта;

Дополнительная конфиденциальная информация, предоставленная WADA.

Как следует из заявлений доктора Фурнейрон, если спортсмен не был приглашен, значит как минимум по одному из пунктов у него есть какие-либо несоответствия.