Кто, как и почему принимал решение о неприглашении российских атлетов на Игры
«Советский спорт» изучил информацию о критериях приглашения россиян и о том, чем руководствовалась комиссия при отборе россиян на Олимпиаду.
Сегодня независимая комиссия, ответственная за составление списка приглашенных спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан, опубликовала список ключевых позиций, на основании которых отбирались атлеты из России для участия в Зимних Играх.
Только те атлеты, которые полностью соответствуют всем необходимым предолимпийским требованиям (включая дополнительные, добавленные комиссией) и имеющие «чистые» анализы, будут аккредитованы для участия в Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.
Кто входит в состав независимой комиссии?
Руководителем является доктор Валери Фурнейрон, председатель Независимой организации допинг-тестирования (ITA) и бывший министр спорта Франции. Также в состав комиссии входят:
- Гюнтер Юнгер, директор отдела разведки и расследований (I&I) ВАДА
- Педро Гонсалвес, руководитель проекта GAISF DFSU, отвечающий за секретариат целевой группы предыгрового тестирования
- Ричард Баджетт, олимпийский чемпион по гребле и медицинский и научный директор МОК.
Роль комиссии заключается в том, чтобы убедиться, что только «чистые» атлеты из России получат приглашение для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Доктор Фурнейрон поясняет: «Список, на котором основывались решения комиссии, охватывает широкий спектр различной информации. Он включает в себя, например, доказательства наличия подозрительных значений стероидного профиля, несоответствий ДНК и нарушений в Биологическом паспорте спортсмена, а также доказательства, представленные отчетами комиссий Макларена и Освальда. Кроме того мы опирались на информацию от различных отделов ВАДА и расследования, проведенные олимпийскими федерациями зимних видов спорта и целевой группы по предыгровому тестированию. В целом, он является всеобъемлющим, но далеко не исчерпывающим. Также хочу отметить, что мы рассмотрели широкий спектр разведывательных и других источников. Кроме того, все наши решения были утверждены всеми членами комиссии и каждый случай рассматривался индивидуально и, главное, анонимно».
Следует напомнить, что в своем решении от 5 декабря 2017 года Исполнительный совет МОК сознательно не ограничивал эту независимую группу определенным списком критериев для выбора приглашенных спортсменов. Он поручил комиссии использовать всю имеющуюся информацию, находящуюся в распоряжении.
19 января 2018 года комиссия и группа по реализации проекта «Олимпийских атлетов из России» (OARIG) под руководством Николь Ховертц официально одобрили пул спортсменов, которые приглашаются на Олимпийские игры.
Источники информации, использованной независимой комиссией для вынесения решения о приглашении 500 российских спортсменов из списка, составленного ОКР.
- Комиссия Освальда;
- История нарушений антидопинговых правил (ADRV);
- «Список Дюшес» (список атлетов, которые - по словам Григория Родченкова - были участинками его допинговой программы);
- Анализы лаборатории LIMS;
- Соответствующие электронные письма;
- Царапины и отметки на пробирках;
- Анализ соли;
- Банк мочи;
- Несоответствия ДНК;
- Биологический паспорт спортсмена (ABP);
- Анализ стероидного профиля;
- Манипуляции со стероидным профилем;
- Дополнительный анализ проб WADA в отношении списка 500 спортсменов, переданного из ОКР;
- Данные системы ADAMS;
- Рекомендации Целевой группы предыгрового тестирования;
- Дополнительные расследования от Федераций зимних видов спорта;
- Дополнительная конфиденциальная информация, предоставленная WADA.
Как следует из заявлений доктора Фурнейрон, если спортсмен не был приглашен, значит как минимум по одному из пунктов у него есть какие-либо несоответствия.