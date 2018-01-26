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Григорий Твалтвадзе долгое время был одним из главных комментаторов. Его голос во время репортажей абсолютно любых видов спорта можно было слышать еще во времена существования канала «Россия-2». Теперь же Твалтвадзе совмещает преподавательскую деятельность в МГУ и работу ведущим на радио. Смена деятельности не мешает комментатору внимательно следить за событиями в мире спорта. В интервью одному из спортивных изданий Твалтвадзе поделился своими мыслями относительно того, что происходит в Международном олимпийском комитете и российском спорте.

Комментатор продолжает стоять на позиции «чистого спорта и даже вынужден доказывать своим студентам свою точку зрения. По его мнению, «многие уже привыкли что сейчас вместо спорта все показывают шоу».

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«Одна из последних ситуаций: мне, что называется, с ружьем наперевес, пришлось доказывать, что бой Мэйвезер – Макгрегор – это плохо. У очень многих в аудитории была точка зрения, что это нормально. Что за такие деньги они бы вышли на ринг, зная о своем поражении заранее. Я тогда у одного из студентов, парня с Северного Кавказа, спросил, сможет ли он такую мысль повторить в присутствии своего отца или своего деда. Он после лекции подошел и говорит: «Не, ну так зачем? Не надо так в угол загонять!», – рассказывает Твалтвадзе.

Что касается ситуации с ВАДА, то у Твалтвадзе есть свое особое мнение на этот счет. Комментатор считает, что «на сегодняшний момент происходящее с ВАДА представляется попыткой фармацевтических концернов утвердить свою диктатуру. Одних убрать, другим дать дорогу».

Ну а более глобальные причины в ситуации вокруг России комментатор и радиоведущий предлагает искать также и в политике: «Нам не повезло, наверное, что обострилась ситуация вокруг России в целом. Из-за Крыма и остальных вещей. Нам решили мстить по полной. Мы в 1979 году перешли американцам дорогу, введя войска в Афганистан. Они хотели для Афганистана демократии, как Чингисхан хотел свободы для русского народа – я в этом уверен на тысячу процентов. А мы помешали. В такие моменты возникают коллапсы, касающиеся спорта. Зацепило тогда, зацепило и сейчас. Чтобы тебя не зацепило, надо быть идеально чистым. Твой кислотно-щелочной баланс не должен давать никаких поводов на то, чтобы тебе сделали большую клизму».

Не обошел стороной Твалтвадзе и ситуацию внутри России и российского спорта: «У нас в стране вообще всё по Некрасову: «Вот приедет барин – барин нас рассудит». Доходит до идиотизма, когда для решения вопроса с районной поликлиникой надо жаловаться Путину. Это ненормальная ситуация. Я прекрасно помню те ток-шоу и разъяренные лица политологов, кричащих: «Это позорище! Ни в коем случае ехать нельзя!». И как быстро они успокоились, когда президент сказал, что ехать надо. Хотя здравый смысл изначально об этом говорил.

В 1992 году у нас вообще государства не было как такового. Мы представляли собой какое-то эфемерное территориальное объединение СНГ. И что, мы меньше болели за наших?».

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Ну а одним из виноватых в сложившейся ситуации вокруг российского спорта Твалтвадзе видит вице-премьера РФ Виталия Мутко. Одновременно с этим, радиоведущий и преподаватель МГУ недоумевает, как чиновнику удалось столько времени продержаться у руля и почему к нему было и остается такое лояльное отношение.

«Мы точно знаем, кто виноват в происходящем. И в то же время Дмитрий Песков говорит, что наказания чиновников – не первоочередная задача. Ребята, как так? Мы же знаем, кто виноват! Кто посадил нас в эту лужу! Лидия Павловна Скобликова – великая наша спортсменка – прямо заявляет, что некомпетентность бывшего министра спорта и нынешнего вице-премьера привела нас к этому позору. Что виновен по большому счету он. А пресс-служба Кремля просит успокоиться. Но это не перезагрузка тогда. Это мне так представляется. Но подавляющее большинство со мной согласно», – рассуждает Твалтвадзе.

«Здесь может быть объяснение какого угодно криминального бурения, какого угодно романтического отношения властей к этой личности», – поясняет Твалтвадзе. – «Но я этого объяснения не могу найти. Я с ним и пересекался, и беседовал. Он [Виталий Мутко – прим. «Советского спорта»] готов отвечать на любые вопросы, и когда ты попадаешь под его обаяние, то начинаешь считать его правым. Но потом начинаешь анализировать происходящее – а всё не так! И должно быть не так – но уже сделано. Наверное, это очень большое искусство – быть чиновником. Когда ты превращаешься в непотопляемый авианосец, а виноваты все миноносцы вокруг тебя. Не ты, прокладывающий путь, а кораблики рядом».

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