«Олимпийская проблема» волнует не только спортсменов, но и комментаторов. А бывших работников этого цеха, как известно, не бывает.

Григорий Твалтвадзе долгое время был одним из главных комментаторов. Его голос во время репортажей абсолютно любых видов спорта можно было слышать еще во времена существования канала «Россия-2». Теперь же Твалтвадзе совмещает преподавательскую деятельность в МГУ и работу ведущим на радио. Смена деятельности не мешает комментатору внимательно следить за событиями в мире спорта. В интервью одному из спортивных изданий Твалтвадзе поделился своими мыслями относительно того, что происходит в Международном олимпийском комитете и российском спорте.

Комментатор продолжает стоять на позиции «чистого спорта и даже вынужден доказывать своим студентам свою точку зрения. По его мнению, «многие уже привыкли что сейчас вместо спорта все показывают шоу».

«Одна из последних ситуаций: мне, что называется, с ружьем наперевес, пришлось доказывать, что бой Мэйвезер – Макгрегор – это плохо. У очень многих в аудитории была точка зрения, что это нормально. Что за такие деньги они бы вышли на ринг, зная о своем поражении заранее. Я тогда у одного из студентов, парня с Северного Кавказа, спросил, сможет ли он такую мысль повторить в присутствии своего отца или своего деда. Он после лекции подошел и говорит: «Не, ну так зачем? Не надо так в угол загонять!», – рассказывает Твалтвадзе.

Что касается ситуации с ВАДА, то у Твалтвадзе есть свое особое мнение на этот счет. Комментатор считает, что «на сегодняшний момент происходящее с ВАДА представляется попыткой фармацевтических концернов утвердить свою диктатуру. Одних убрать, другим дать дорогу».

Ну а более глобальные причины в ситуации вокруг России комментатор и радиоведущий предлагает искать также и в политике: «Нам не повезло, наверное, что обострилась ситуация вокруг России в целом. Из-за Крыма и остальных вещей. Нам решили мстить по полной. Мы в 1979 году перешли американцам дорогу, введя войска в Афганистан. Они хотели для Афганистана демократии, как Чингисхан хотел свободы для русского народа – я в этом уверен на тысячу процентов. А мы помешали. В такие моменты возникают коллапсы, касающиеся спорта. Зацепило тогда, зацепило и сейчас. Чтобы тебя не зацепило, надо быть идеально чистым. Твой кислотно-щелочной баланс не должен давать никаких поводов на то, чтобы тебе сделали большую клизму».

Не обошел стороной Твалтвадзе и ситуацию внутри России и российского спорта: «У нас в стране вообще всё по Некрасову: «Вот приедет барин – барин нас рассудит». Доходит до идиотизма, когда для решения вопроса с районной поликлиникой надо жаловаться Путину. Это ненормальная ситуация. Я прекрасно помню те ток-шоу и разъяренные лица политологов, кричащих: «Это позорище! Ни в коем случае ехать нельзя!». И как быстро они успокоились, когда президент сказал, что ехать надо. Хотя здравый смысл изначально об этом говорил.

В 1992 году у нас вообще государства не было как такового. Мы представляли собой какое-то эфемерное территориальное объединение СНГ. И что, мы меньше болели за наших?».

Ну а одним из виноватых в сложившейся ситуации вокруг российского спорта Твалтвадзе видит вице-премьера РФ Виталия Мутко. Одновременно с этим, радиоведущий и преподаватель МГУ недоумевает, как чиновнику удалось столько времени продержаться у руля и почему к нему было и остается такое лояльное отношение.

«Мы точно знаем, кто виноват в происходящем. И в то же время Дмитрий Песков говорит, что наказания чиновников – не первоочередная задача. Ребята, как так? Мы же знаем, кто виноват! Кто посадил нас в эту лужу! Лидия Павловна Скобликова – великая наша спортсменка – прямо заявляет, что некомпетентность бывшего министра спорта и нынешнего вице-премьера привела нас к этому позору. Что виновен по большому счету он. А пресс-служба Кремля просит успокоиться. Но это не перезагрузка тогда. Это мне так представляется. Но подавляющее большинство со мной согласно», – рассуждает Твалтвадзе.

«Здесь может быть объяснение какого угодно криминального бурения, какого угодно романтического отношения властей к этой личности», – поясняет Твалтвадзе. – «Но я этого объяснения не могу найти. Я с ним и пересекался, и беседовал. Он [Виталий Мутко – прим. «Советского спорта»] готов отвечать на любые вопросы, и когда ты попадаешь под его обаяние, то начинаешь считать его правым. Но потом начинаешь анализировать происходящее – а всё не так! И должно быть не так – но уже сделано. Наверное, это очень большое искусство – быть чиновником. Когда ты превращаешься в непотопляемый авианосец, а виноваты все миноносцы вокруг тебя. Не ты, прокладывающий путь, а кораблики рядом».