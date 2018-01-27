На сайте Международного олимпийского комитета появились 7 пунктов правил, которые обязаны соблюдать на Играх в Пхенчхане «Олимпийские атлеты из России» и члены нашей делегации.

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Ничего нового в них нет, все это уже было оговорено ранее, просто чиновники МОК решили оформить эти правила в некий отдельный документ. Итак – 7 пунктов для россиян.

1. Все аккредитованные спортсмены и члены делегации олимпийских атлетов из России по время Игр-2018 обязаны уважать принципы и дух решения исполкома МОК.

2. Спортсмены, тренеры и персонал должны публично и через социальные сети представляться только как «OAR», «Олимпийский атлет из России».

3. Аккредитованные спортсмены и члены делегации олимпийских атлетов из России должны помнить, что олимпийские атлеты из России соревнуются под олимпийским флагом, а во время церемоний награждения звучит олимпийский гимн.

4. Спортсмены, тренеры и персонал OAR во время Олимпиады (соревнований, тренировок, во внесоревновательный период и во время торжественных церемоний) должны носить форму и аксессуары (в том числе значки), соответствующие рекомендациям МОК.

5. Атлеты и члены делегации OAR должны воздерживаться от любой формы публичной активности, связанной с флагом, гимном и государственными символами, а также эмблемой ОКР на всей территории олимпийских объектов, а также в СМИ (в том числе в социальных сетях – через ретвиты, репосты и пр.). Флаг разрешается повесить в спальне в Олимпийской деревне, однако он не должен быть виден снаружи.

6. Спортсмены не должны просить или принимать национальный флаг, предметы с эмблемой и другими символами на любом олимпийском объекте (например, брать национальный флаг у болельщиков, петь национальный гимн на олимпийских объектах и так далее).

7. Атлеты и члены делегации должны воздерживаться от альтернативных церемоний награждения, организованных Олимпийским комитетом России или третьей стороной для олимпийских атлетов из России или сотрудников делегации на любом объекте.

Уверен, сейчас начнутся стенания в стиле «нас опять унизили». Господа, мы согласились на участие в Олимпиаде на условиях МОК, все эти условия были многократно озвучены. Да, есть там некоторые дискриминационные требования, например, касательно соцсетей, но не мы сейчас банкуем. Наши спортсмены и члены делегации все эти строгие правила насчет использования российской атрибутики в Пхенчхане знают на зубок, и понимают всю меру ответственности за их нарушение. Они прекрасно осведомлены, что ничего из аксессуаров, ассоциирующегося с российским триколором, у них не должно быть. Включая чехол для телефона и резнику для волос в цветах российского флага. Зачем дразнить гусей?

«РУССКИЙ ДОМ»? СЭКОНОМИМ ДЕНЬГИ

Теперь вкратце пробежимся по пунктам.

Пункт 1. Вопросы есть? Вопросов нет. Если мы отправляемся в Корею, значит, уважаем решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года о временной приостановке членства Олимпийского комитета России в МОК и разрешении выступать нашим атлетам в Пхенчхане-2018 только под олимпийским флагом.

В противном случае, пришлось бы пойти на бойкот Игр.

Пункт 2. Нам этот статус присвоили, и мы даже форму специальную, согласно данного статуса, изготовили. Правда, пункт про соцсети вызывает вопросы. То есть, на своей личной, подчеркиваю, личной страничке в соцсетях вплоть до закрытия Игр-2018 наши спортсмены обязаны себя называть не иначе, как «Олимпийский атлет из России». Авторитаризмом попахивает, но три февральские недели пролетят быстро.

Пункт 3. Тут вообще обсуждать нечего.

Пункт 4. Тоже самое – вопросов нет.

Пункт 5. Флаг в спальне, это, конечно, смешно. Особенно разъяснение: флаг не должен быть виден снаружи. Одно тревожит: если чиновник МОК зайдет в эту самую спальню и увидит российский триколор, важно, чтоб его кондрашка не хватила.

Ну, и опять требования по поводу соцсетей смущают. Прочем, об этом мы говорили выше.

Пункт 6. Вытекает из пунктов 4 и 5. Обсуждать нечего.

Пункт 7. Альтернативные церемонии и чествования героев обычно проходили в «Русском доме». Кто-то считал «Русский дом» нашей гордостью, а кто-то бессмысленной тратой денег и пусканием пыли в глаза иностранцам. Но в нынешних условиях ОКР принял разумное решение от «Русского дома» отказаться. Потому как велика вероятность, что некоторые горячие головы под воздействием горячительных напитков достанут из широких штанин российский флаг и станут накидывать на плечи наших героев-олимпийцев, а таковые точно будут. Во всяком случае, мы надеемся. Тогда все вышеназванные пункты полетят к чертям, разразится большой скандал, а наших новоиспеченных призеров или чемпионов могут лишить медали и дисквалифицировать на энный срок. Нам это надо? Да и влетает этот «Русский дом» в немалую копеечку. Обойдемся, деньги целей будут.