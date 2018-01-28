Как много мы потеряли в результате допинг-атак последних месяцев – и что у нас все-таки осталось?

После массового «выкашивания» наших звезд, на днях учиненного МОК на этапе выдачи персональных приглашений и ставшего для России полной неожиданностью, «Советский спорт» специально предпочел дождаться этой, последней стадии. От греха, так сказать, подальше – мало ли, что им там еще взбредет в голову? Однако на сей раз обошлось. Все спортсмены, чьи имена были опубликованы 25 января на сайте ОКР, действительно получили право выступить на Играх под нейтральным флагом.

Это означает, что битва за пхенчханский состав закончена. Самое время обвести взглядом поле боя и оценить понесенный нами ущерб…

М-да, картина, что и говорить, не самая приглядная. Глубокие воронки, дым пожарищ, стенания раненых, братские могилы… И все же, если навести резкость в бинокле и приглядеться, то окажется, что даже в этом хаосе не все так однородно-беспросветно. Иные полки умудрились уцелеть, обойдясь минимальными потерями, а то и вовсе без оных. Кто-то, сидя на пригорке, деловито осматривает олимпийское снаряжение, а некоторые уже выстраиваются в очередь за пайками корейской кухни, которые, по слухам, должны вот-вот подвезти. Жизнь продолжается.

Ну, а коли так, предлагаю провести нечто вроде инвентаризации. Разбить 15 видов спорта из программы зимних Игр на несколько групп – по степени нанесенного России урона – и прикинуть в каждом из них наши перспективы в Пхенчхане. Как гипотетические, при сильнейшем составе, так и нынешние-реальные.

Начнем, пожалуй, с наиболее пострадавших, передовых отрядов. Тех, что оказались в самом пекле и попали под страшный «отстрел». Снимите шапки, обнажите головы…

КОНЬКИ: ШОКОВОЕ «ОБРЕЗАНИЕ»

Предполагаемый результат в полном составе: 5 медалей (2 золотые)

Предполагаемый результат теперь: 0 медалей

Состав: мужчины – Сергей Трофимов, женщины – Ангелина Голикова, Наталья Воронина, Ольга Граф

Не допущенные претенденты на медали: Денис Юсков, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина

Самый болезненный удар по российским надеждам на медали. До обнародования имен 169 приглашенных, считалось, что из конькобежцев, способных побороться за награды Пхенчхана, под угрозой находятся лишь Денис Юсков и Павел Кулижников (Ольгу Фаткулину комиссия Освальда наказала еще в прошлом году) из-за старых допинг-дисквалификаций. Причем у Юскова, бесспорного №1 в мире на дистанции 1500 м, есть реальные шансы на снисхожде…

К сожалению, реальность оказалась куда более жестокой: МОК забраковал нашу заявку почти целиком, оставив в ней лишь четверых спортсменов! А ведь в этом сезоне россияне заметно прибавили во многих дисциплинах. Взять хотя бы Екатерину Шихову, которая лидирует в Кубке мира на «тысяче» и идет третьей в аналогичном зачете на «полуторке». Увы, ни ее, ни Юскова с Кулижниковым, в Корее не будет. Кроме того, придется забыть о женской гонке преследования, где наша команда тоже всегда претендует на пьедестал.

Хоть что-нибудь осталось? Ну, кое-что все-таки есть, хотя и немногое. В частности, Ангелина Голикова, осенью неожиданно ворвавшаяся в элиту на «пятисотке». Олимпийские золото с серебром там, похоже, заняты суперзвездами из Японии и Кореи, а вот «пободаться» за бронзу с Ванессой Херцог из Австрии и чешкой Каролиной Ербановой будет трудно, но все-таки возможно.

Как и Наталье Ворониной на стайерских дистанциях в три и пять километров. Хотя там грозных соперниц еще больше: Сабликова, Вюст, Пехштайн, Блонден, Такаги, Де Йонг! В общем, для нашего олимпийского конькобежного «взвода» любая награда – предел мечтаний.

БИАТЛОН: ЕЛИСЕЕВ НЕ СПАСЕТ

В полном составе: 2 медали (1 золотая)

Теперь: 0 медалей

Состав: мужчины – Антон Бабиков, Матвей Елисеев, женщины – Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева

Не допущенные претенденты на медали: Антон Шипулин, Максим Цветков, Александр Логинов, Алексей Волков, Екатерина Юрлова

Только четверых (из 11 заявленных) нам оставили и в биатлоне. Любопытно, что и здесь, и в «оплаканных» чуть выше коньках президенты национальных федераций по виду спорта носят одну и ту же фамилию – Кравцов. Х-м, что бы это значило?..

Хотя в биатлоне допущенных сначала было вообще трое. Матвей Елисеев добавился днем позже, в пятницу – его в МОК, дескать, потеряли из-за «технической ошибки». Что ж, спасибо и на том – теперь хоть есть из кого составить смешанную эстафету.

Впрочем, ее шансы на успех переоценивать не советую. Когда на днях я озаглавил свой биатлонный материал фразой «кроме эстафет и Шипулина у нас ничего нет», то имел в виду совсем не такую «эстафету». Сборная России и в оптимальном составе сумела взять на шести прошедших этапах КМ-2017/18 только три бронзы, а уж теперь… Ни Шипулина, ни эстафет, ничего.

Бабиков в этом сезоне испытывает хронические проблемы со скоростью лыжного «хода», Елисеев – со стрельбой, Акимова – и с тем, и с другим сразу, молодую Кайшеву вообще заявляли на Игры ради первого этапа женской эстафеты, которой теперь нет. Какая это команда? Это опять же – «взвод смертников».

БОБСЛЕЙ: УМИРАЮЩИХ – ДОБИЛИ

В полном составе: 0 медалей

Теперь: 0 медалей

Состав: пилоты – Алексей Стульнев, Максим Андрианов, Александра Родионова, Надежда Сергеева, разгоняющие – Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Юрий Селихов, Руслан Самитов, Анастасия Кочержова, Юлия Беломестных

Отстраненные претенденты на медали: Александр Касьянов

Тут никакого «январского шока» как раз не было. За российский бобслей МОК взялся всерьез еще с прошлой осени, сначала дисквалифицировав уже не выступающих двукратных чемпионов Сочи Александра Зубкова с Алексеем Воеводой, а потом отправив по тому же маршруту и «дважды четвертого» по итогам Игр-2014, обладателя Кубка мира-2016/17 в заездах бобов-четверок Александра Касьянова.

Кстати, в нынешнем сезоне лучший из наших действующих пилотов выступает куда слабее: кроме неожиданной победы на канадском этапе – ни одной медали, как и у всей остальной сборной. А Зубков, который теперь – президент федерации, на днях заявил, что у него нет денег на оплату новых, уже сделанных и более современных бобов.

Так что здесь картина другая, медальных надежд особо и не было. Просто Освальд и ему подобные сразу добили не самый зрелищный вид спорта, который в России и так тихо погибал. Как говорится, мир его праху.

А мы в следующей «серии» перейдем от безнадежных зон «выжженной земли» к чуть более благополучным. Я бы назвал эти виды спорта «тяжело ранеными».