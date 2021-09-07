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Будут ли американцы красть наших спортсменов? Отвечаем министру Лаврову
07 сентября 15:39
автор: Степан Охотников
автор фото: Instagram МИД России

Будут ли американцы красть наших спортсменов? Отвечаем министру Лаврову

На днях Сергей Лавров заявил, что США могут красть российских спортсменов, уличенных в употреблении допинга. Правда ли это?

На встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области министр иностранных дел Лавров заявил:

«В своей одержимости сдерживать Россию любыми методами США уже недовольны и деятельностью Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), считают, что эта деятельность недостаточно жестокая по отношению к нам. Об этом они публично не говорят, но такие планы вынашиваются.

Они приняли в Конгрессе «закон Родченкова», который наделяет их спецслужбы и разведывательные органы правом экстерриториального наблюдения и отслеживания уличенных в употреблении допинга, особенно тех, кто будучи пойманным, победил на каких-то соревнованиях американских атлетов. Ладно, если бы это было содержанием этого закона, но там ещё допускается и поощряется возможность открытия уголовных дел в отношении таких спортсменов по американскому законодательству. Не исключаю, что так же, как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и вывозят на свою территорию незаконно, подобные методы будут применяться и для наказания спортсменов, сдавших положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях. Стремление свои законы нелегитимно распространять на все остальные страны и юрисдикции, оно проявляется у наших американских коллег и в спортивном движении».

Что касается первой части, то это правда. В мае этого года правительство США приняло решение не платить свой ежегодный взнос в ВАДА, который равен трем миллионам долларов (это 7,5% всего бюджета организации). Американцам не нравится то, как действует ВАДА, в том числе по отношению к России. Они призывают к реформам Всемирного антидопингового агентства, и только в этом случае готовы вернуться к обсуждению финансирования.

Уже во время Игр в Токио глава USADA Трэвис Тайгарт вновь обрушился с нападками на нашу страну (и косвенно на ВАДА), заявив, что ничего в антидопинговой системе в России не изменилось, произошел всего лишь ребрендинг. А власти продолжают скрывать мошенничество с допингом. Тайгарт призвал обнародовать результаты всех тестов на допинг, которые были взяты на Олимпиаде, прежде всего – российских. Ни ВАДА, ни МОК не пошли на это. Быть может и зря: хоть на время заставили бы Тайгарта замолчать.

Что касается второй части высказывания министра иностранных дел России, то она шокирует куда больше. Неужели и правда американцы способны украсть наших спортсменов, уличенных в приеме допинга? Тем более, что бывших спортсменов, пойманных на допинге, у нас хватает и во властных структурах вплоть до Государственной Думы.

Лавров ссылается на так называемый «акт Родченкова», принятый Конгрессом и подписанный бывшим президентом США. Этот закон действительно предполагает до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона долларов участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами. И да – закон действительно экстерриториальный, то есть может применяться и за пределами США.

Однако главная ошибка при цитировании «акта Родченкова», которую почему-то повторил министр Лавров, что он направлен против спортсменов-допингеров. Нет! Хотя это и кажется логичным. Нет. Он направлен против любых третьих лиц: тренеров, врачей, чиновников, которые склоняли к употреблению, снабжали запрещенными веществами или как-то по-другому нарушали антидопинговые правила. Так что спортсмены с нечистой совестью все-таки могут спать спокойно – никто их красть не будет. Если, конечно, они не стали тренерами или чиновниками и не сбивали какого-нибудь легковерного спортсмена с пути истинного.

Хотя зачем таких жалеть? Может, ну их – пусть крадут?

источник: «Советский спорт»
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