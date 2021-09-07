Будут ли американцы красть наших спортсменов? Отвечаем министру Лаврову

На встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области министр иностранных дел Лавров заявил:

«В своей одержимости сдерживать Россию любыми методами США уже недовольны и деятельностью Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), считают, что эта деятельность недостаточно жестокая по отношению к нам. Об этом они публично не говорят, но такие планы вынашиваются.

Они приняли в Конгрессе «закон Родченкова», который наделяет их спецслужбы и разведывательные органы правом экстерриториального наблюдения и отслеживания уличенных в употреблении допинга, особенно тех, кто будучи пойманным, победил на каких-то соревнованиях американских атлетов. Ладно, если бы это было содержанием этого закона, но там ещё допускается и поощряется возможность открытия уголовных дел в отношении таких спортсменов по американскому законодательству. Не исключаю, что так же, как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и вывозят на свою территорию незаконно, подобные методы будут применяться и для наказания спортсменов, сдавших положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях. Стремление свои законы нелегитимно распространять на все остальные страны и юрисдикции, оно проявляется у наших американских коллег и в спортивном движении».

Что касается первой части, то это правда. В мае этого года правительство США приняло решение не платить свой ежегодный взнос в ВАДА, который равен трем миллионам долларов (это 7,5% всего бюджета организации). Американцам не нравится то, как действует ВАДА, в том числе по отношению к России. Они призывают к реформам Всемирного антидопингового агентства, и только в этом случае готовы вернуться к обсуждению финансирования.

Уже во время Игр в Токио глава USADA Трэвис Тайгарт вновь обрушился с нападками на нашу страну (и косвенно на ВАДА), заявив, что ничего в антидопинговой системе в России не изменилось, произошел всего лишь ребрендинг. А власти продолжают скрывать мошенничество с допингом. Тайгарт призвал обнародовать результаты всех тестов на допинг, которые были взяты на Олимпиаде, прежде всего – российских. Ни ВАДА, ни МОК не пошли на это. Быть может и зря: хоть на время заставили бы Тайгарта замолчать.