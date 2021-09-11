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Дмитрий Медведев вручил ключи от автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио
11 сентября 22:54

Дмитрий Медведев вручил ключи от автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил ключи от автомобилей представительского класса российским олимпийцам.

Торжественная церемония состоялась сегодня, 11 сентября, в сердце отмечающей свой 874-й День рождения столицы - на Соборной площади Кремля.

Олимпийцам вручили 77 машин, в том числе 31 - золотым медалистам. Машины предоставил Фонд поддержки олимпийцев России, исполнительный директор которого Александр Катушев уточнил, что олимпийские чемпионы поощрены автомобилями BMW X5, а серебряные и бронзовые - BMW X3 разных комплектаций. При этом вместо номеров у автомобилей установлены таблички с именами триумфаторов Токио.

Председатель попечительского совета Фонда Дмитрий Медведев в ходе церемонии отметил, что во время Олимпийских игр российские спортсмены достигли выдающихся результатов и показали отличную форму.

«Было бы неправильно ещё раз вас не поприветствовать и не сказать добрых слов, искренне поздравить вас с теми замечательными результатами, которых вы добились на летних Олимпийских играх в Токио», - обратился к спортсменам Дмитрий Медведев.

Помощник президента РФ Игорь Левитин, являющийся заместителем председателя попечительского совета Фонда, ранее в субботу вручил олимпийцам высокие государственные награды.

Спортсменов удостоили медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в августе.

Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила гимнастка Арина Аверина. Ее сестра Дина, ставшая на Играх второй, ранее была удостоена президентом Ордена Дружбы. Безоговорочных лидеров мировой художественной гимнастики на играх в Токио лишили заслуженной победы в индивидуальном многоборье скандальным решением судей.

От лица крупнейших меценатов отечественного спорта в торжественной церемонии принял участие заместитель председателя Совета директоров компании «ФосАгро» Андрей Гурьев. «ФосАгро» является традиционным партнёром Фонда поддержки олимпийцев России и уже более 12 лет - стратегическим партнером Федерации художественной гимнастики.

В августе Андрей Гурьев вместе с Алишером Усмановым и Владимиром Лисиным возглавил символический медальный зачет российских миллиардеров, оказывающих наибольшую поддержку российскому спорту - каждый из них помог спортивным федерациям в подготовке 8 победителей или призеров игр в Токио.

Как отмечает составивший неофициальный рейтинг журнал Forbes, сам Андрей Григорьевич Гурьев является мастером спорта международного класса по дзюдо и заслуженным тренером России, а его сын Андрей Андреевич Гурьев, воспитанник школы «Самбо-70», сегодня возглавляет Федерацию художественной гимнастики Москвы, является первым вице-президентом и главой попечительского совета Всероссийской федерации художественной гимнастики и вице-президентом Федерации шахмат России.

«ФосАгро» также спонсирует Всероссийскую федерацию плавания и является традиционным партнером Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, Федерации лыжных гонок России, FIDE, а также стратегическим партнером волейбольного клуба «Северянка» (Череповец), воспитанницы которого вошли в состав женской сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Токио.

источник: «Советский спорт»
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