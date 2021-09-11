Дмитрий Медведев вручил ключи от автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио

Торжественная церемония состоялась сегодня, 11 сентября, в сердце отмечающей свой 874-й День рождения столицы - на Соборной площади Кремля.

Олимпийцам вручили 77 машин, в том числе 31 - золотым медалистам. Машины предоставил Фонд поддержки олимпийцев России, исполнительный директор которого Александр Катушев уточнил, что олимпийские чемпионы поощрены автомобилями BMW X5, а серебряные и бронзовые - BMW X3 разных комплектаций. При этом вместо номеров у автомобилей установлены таблички с именами триумфаторов Токио.

Председатель попечительского совета Фонда Дмитрий Медведев в ходе церемонии отметил, что во время Олимпийских игр российские спортсмены достигли выдающихся результатов и показали отличную форму.

«Было бы неправильно ещё раз вас не поприветствовать и не сказать добрых слов, искренне поздравить вас с теми замечательными результатами, которых вы добились на летних Олимпийских играх в Токио», - обратился к спортсменам Дмитрий Медведев.

Помощник президента РФ Игорь Левитин, являющийся заместителем председателя попечительского совета Фонда, ранее в субботу вручил олимпийцам высокие государственные награды.