Станислав Поздняков: Олимпийские игры в Токио стали объединяющим фактором для всех россиян

Президент ОКР отметил борцов, которые принесли в копилку четыре золотые медали, и подчеркнул, что под руководством Владимира Сальникова наши пловцы после долгого перерыва в 25 лет сумели вновь завоевать золото. То же самое относится и к гимнастам – мужская команда смогла после 25-летнего перерыва завоевать золотые медали в командном турнире.

- Было завоевано 20 золотых и 27 серебряных медалей, - напомнил Станислав Поздняков. – Существенная часть из этих серебряных наград могла стать золотыми, если бы фортуна нам немного помогла. На Играх в Париже, по мнению специалистов, часть этих серебряных наград может стать золотыми.

Глава ОКР подчеркнул, что впервые после Олимпиады в Афинах 2004 года наши атлеты завоевали больше 70 медалей. По общему количеству наград российская команда стала третьей.

Важно, что Олимпийские игры в Токио стали объединяющим фактором для всех наших соотечественников. Осознавать это – большая гордость для меня лично, и для всего олимпийского движения в России.

- Мы сегодня провели первое после Олимпийских игр в Токио заседание Исполкома ОКР, - сообщил Станислав Поздняков. - На Совете при Президенте России, а также экспертным и спортивным сообществом уже была дана оценка выступлению нашей команды на Играх в Токио. Выступление - успешное.

Станислав Поздняков отметил, что все эти успехи были достигнуты, несмотря на сложности в подготовке к Играм, отсутствие международного календаря соревнований из-за пандемии. И подчеркнул, что выступление в Токио показало - несмотря на трудности, не был потерян средний уровень команды, а спортсмены не утратили мотивацию. Плюс приобрели новый опыт.

- Еще отмечу, что удалось пройти Игры без случаев применения допинга, и плюс в Олимпийской деревне у нас не было ни одного заболевшего, - пояснил глава ОКР. – За это хочу поблагодарить коллег из Федерального медико-биологического агентства. Они обеспечивали медицинское сопровождение на этих Играх.

Станислав Поздняков отметил, какое большое внимание нашим олимпийцам уделил Президент России.

- Глава государства встречался с нашими спортсменами перед отъездом и после возвращения олимпийцев из Токио, - напомнил Поздняков. – И мы все помним, какая была встреча нашей команды на Красной площади. Я с моим большим олимпийским опытом не могу припомнить что-то подобное. Такое внимание сильно мотивирует спортсменов. И теперь те, кто, например, планировал закончить карьеру, могут изменить свое решение, учитывая, что следующие Олимпийские игры пройдут через три года, а не через четыре.

Президент ОКР рассказал, что через месяц от МОК и Оргкомитета Игр в Пекине должна поступить детализированная информация по правилам проведения соревнований, антиковидным протоколам, присутствию зрителей. После этого будет скорректирован заключительный этап подготовки наших спортсменов к Олимпиаде-2022.

«НАШЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В ТОКИО ПОКАЗАЛО, ЧТО САНКЦИИ КРАЙНЕ СПОРНЫ»

- Как коллеги из МОК оценивают выступление российских спортсменов на Играх в Токио?

- Международный олимпийский комитет констатировал, что наши спортсмены выступили выше ожидаемого. Также было отмечено, что наша команда полностью соответствовала всем решениям CAS. У МОК к нашей команде не возникло никаких претензий.

Понятно, что вмененные ограничения нас не устраивают, но мы решения CAS выполняем. Ещё на одни Олимпийские игры санкции будут распространяться. Но я скажу о другом.

Наши спортсмены своим выступлением заставили перенести фокус с обсуждения всех этих ограничений на пристальное внимание к их успешным результатам. В итоге успехи нашей команды воспринимались на Играх всеми как успехи представителей Олимпийской команды России. Считаю, что это самое важное в оценке зарубежной публикой.

Благодаря выступлению наших спортсменов в Токио, многим стало понятно, что морально-правовой аспект введённых санкций крайне спорный.

- Многие интересуются, получен ли ответ от Международной федерации гимнастики по поводу судейства в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике?

- Субъективная оценка судейства - большая проблема спорта, мы с этим столкнулись на художественной гимнастике в Токио. Вы знаете, что мы подали протест, хотели добиться открытого и прозрачного разбирательства. Нас заверили в FIG, что все необходимые документы предоставят. Но пока никаких обоснованных ответов на наши запросы нет. Нам же необходимо получить материалы, которые объясняли бы критерии выставленных оценок и принятых решений. Ждем документов и считаем, что должна быть открытая процедура со всеми необходимыми разъяснениями.

- Фехтовальщики завоевали 19 медалей. Много вопросов по поводу победы Софии Поздняковой. Какие у вас были чувства, когда вы пообеждали на Олимпиаде и что испытывали после победы дочери?

- Вторую Олимпиаду подряд мы видим блестящее вступление наших фехтовальщиков. Это итог работы, которую федерация начала в начале десятых годов.

В этой связи нужно отдельно сказать слова благодарности попечителю федерации фехтования Алишеру Бурхановичу Усманову. И хотел бы поздравить главного тренера сборной Ильгара Мамедова, который великолепно подготовил команду ко вторым подряд Олимпийским играм.

Что касается Софии Поздняковой, ее успех стал для меня очень приятным сюрпризом, несмотря на то, что в 2018 году она становилась чемпионкой мира в индивидуальном зачете. И все равно, мало, кто прогнозировал ее успех в индивидуальных соревнованиях в Токио.

Мне более приятно находиться в роли отца олимпийской чемпионки, чем самому быть олимпийским чемпионом. Те эмоции, которые ты испытываешь, как спортсмен, и те, которые ты испытываешь, как отец, несопоставимы по глубине. Победа Софии сделала меня счастливым как отца, и вдохновила, как руководителя олимпийской делегации.

- Какая ставится задача ОКР на Олимпиаду в Пекине?

- Очевидно, что условия в Китае будут даже сложнее, чем в Токио. Учитывая практику жестких ограничений и борьбы с распространением коронавирусной инфекции, иные факторы. Поэтому готовимся к Играм как в части спортивной составляющей, так и с точки зрения информационного, дипломатического, правового сопровождения, в тесном взаимодействии с коллегами и партнерами. Уверен, что используя накопленный опыт, четко координируя усилия, мы сможем обеспечить нашим спортсменам-зимникам все необходимые условия для успешного выступления на Играх в Пекине. Сегодня на Исполкоме был заслушан доклад спортивного директора ОКР Андрея Конокотина. По экспертным оценкам есть основание считать, что мы можем быть в первой пятерке в общем зачете на Играх в Пекине.