Станислав Поздняков: Опыт Токио на Играх в Пекине будет не только учтен, но и усовершенствован

- 100 дней – это важная дата, чтобы напомнить всему мировому сообществу о том, что очень скоро состоится крупный спортивный праздник. В то же время это достаточно короткий период для того, чтобы сделать последние изменения в графике подготовки, внести коррективы в логистику и организационные моменты.

На прошедшей несколько дней назад Генеральной ассамблее АНОК подробно обсуждалась подготовка к Играм в Пекине. Представители Оргкомитета и Национального олимпийского комитета Китая выступили с масштабной презентацией, а также на днях был опубликован сборник правил для участников предстоящих Олимпийских игр. Как мы и предполагали, опыт, накопленный олимпийской семьей в Токио, будет использован в Пекине. Он не только учтен, но и усовершенствован в нескольких важных аспектах.

На Играх в Японии действовало строгое правило – приезд в олимпийскую столицу не более чем за 5 дней до начала соревнований и обязательный отъезд в течение двух суток после завершения выступлений. В Пекине требования по логистике более гибкие и направлены в первую очередь на соблюдение интересов спортсменов. Если необходимо, атлеты могут прибыть в Китай и за шесть дней до старта соревнований, и за семь. А требование покинуть Олимпийскую деревню в течение 48 часов по окончании выступлений носит рекомендательный характер. Это дает возможность спортсменам остаться на Играх вплоть до церемонии закрытия и быть частью глобального праздника.

Принципы организации проживания будут похожи на те, что мы видели в Токио. Но условия более строгие – у участников Игр не будет возможности покидать олимпийский периметр. Он включает в себя объекты в трех локациях, между которыми будет организовано железнодорожное сообщение. Думаю, что это правильное решение. Такая система в сочетании с ежедневным тестированием участников Игр позволит минимизировать риски заражения коронавирусом.

Что касается нашей делегации на Олимпийских играх в Пекине, то предполагается, что она составит около 450 человек, включая официальных лиц, тренеров, технический персонал. Из них спортсменов – 216. В настоящий момент завоеваны 102 лицензии на участие в Играх-2022. В основном они не индивидуальные, а командные, и состав будут определять национальные федерации.