Станислав Поздняков: Опыт Токио на Играх в Пекине будет не только учтен, но и усовершенствован

- 100 дней – это важная дата, чтобы напомнить всему мировому сообществу о том, что очень скоро состоится крупный спортивный праздник. В то же время это достаточно короткий период для того, чтобы сделать последние изменения в графике подготовки, внести коррективы в логистику и организационные моменты.
На прошедшей несколько дней назад Генеральной ассамблее АНОК подробно обсуждалась подготовка к Играм в Пекине. Представители Оргкомитета и Национального олимпийского комитета Китая выступили с масштабной презентацией, а также на днях был опубликован сборник правил для участников предстоящих Олимпийских игр. Как мы и предполагали, опыт, накопленный олимпийской семьей в Токио, будет использован в Пекине. Он не только учтен, но и усовершенствован в нескольких важных аспектах.
На Играх в Японии действовало строгое правило – приезд в олимпийскую столицу не более чем за 5 дней до начала соревнований и обязательный отъезд в течение двух суток после завершения выступлений. В Пекине требования по логистике более гибкие и направлены в первую очередь на соблюдение интересов спортсменов. Если необходимо, атлеты могут прибыть в Китай и за шесть дней до старта соревнований, и за семь. А требование покинуть Олимпийскую деревню в течение 48 часов по окончании выступлений носит рекомендательный характер. Это дает возможность спортсменам остаться на Играх вплоть до церемонии закрытия и быть частью глобального праздника.
Принципы организации проживания будут похожи на те, что мы видели в Токио. Но условия более строгие – у участников Игр не будет возможности покидать олимпийский периметр. Он включает в себя объекты в трех локациях, между которыми будет организовано железнодорожное сообщение. Думаю, что это правильное решение. Такая система в сочетании с ежедневным тестированием участников Игр позволит минимизировать риски заражения коронавирусом.
Что касается нашей делегации на Олимпийских играх в Пекине, то предполагается, что она составит около 450 человек, включая официальных лиц, тренеров, технический персонал. Из них спортсменов – 216. В настоящий момент завоеваны 102 лицензии на участие в Играх-2022. В основном они не индивидуальные, а командные, и состав будут определять национальные федерации.
Практически все вопросы решены в части согласования экипировки Команды ОКР. Как и в Токио, согласно решению CAS есть определенные ограничения на использование национальной символики. Но опыт, полученный нами на предыдущих Играх, дает уверенность в том, что никто из наших спортсменов не будет чувствовать себя лишенным национальной идентификации.
- Уже понятно, как команды будут готовиться непосредственно к Играм?
- Сейчас мы находимся в завершающей стадии согласования. Как и в случае с Играми в Токио, намерены использовать климато-географические возможности и преимущества России. И проводить заключительные этапы подготовки в регионах с часовым поясом, схожим с Пекином. Это позволит сделать адаптацию спортсменов более плавной. У нас есть определенные задумки и возможности по проведению тренировочных мероприятий в Западной, Центральной и Восточной Сибири.
Состав команды будет определяться непосредственно перед Олимпийскими играми, и говорить о чем-то конкретном здесь пока рано.
- Как оцените усилия китайских организаторов по подготовке к соревнованиям?
- Это сделать достаточно сложно, поскольку доступ к спортивным объектам ограничен. Но те представители международных спортивных федераций, с которыми мне удалось пообщаться, отмечали полную готовность всех спортивных объектов, их высокое качество и современное оснащение. Поэтому ни у кого нет сомнений, что Игры пройдут на высочайшем уровне.
- Будут ли приняты меры по вакцинации несовершеннолетних спортсменов?
- Вакцинация спортсменов и участников Игр-2022 является делом исключительно добровольным. При этом вакцинированные не будут проходить 21-дневный карантин. Люди, знакомые со спортом, прекрасно понимают, что карантин любой продолжительности фактически делает бессмысленным участие в соревнованиях. Поэтому мы уверены в том, что все спортсмены Команды ОКР пройдут процедуру вакцинации либо ревакцинации.
Что касается несовершеннолетних, то до тех пор, пока министерство здравоохранения не даст соответсвующее разрешения на их вакцинацию, данная процедура не может быть осуществлена. В сборнике правил есть оговорка, что отдельные случаи будут рассматриваться индивидуально. Исходя из общения в рамках Генассамблеи АНОК, ни у кого нет сомнений в том, что от несовершеннолетних спортсменов не будут требовать 21-дневного карантина. В нашей команде таких атлетов немного. В основном это фигуристки, выступающие в индивидуальном зачете.
- Насколько увеличились расходы на подготовку к этим Олимпийским играм, по сравнению с Пхенчханом?
- Безусловно, увеличились, поскольку выросло количество наших спортсменов, участвующих в Олимпийских играх. Конкретные цифры назвать сложно, так как мы вкладываемся не только в подготовку тех, кто будет выступать в Пекине. Уже сейчас ведется работа с прицелом на Игры-2026, и определенная часть средств тратится на олимпийцев будущего. Подготовка имеет непрерывный характер, как это и должно быть.