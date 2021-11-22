Станислав Поздняков: Комиссия спортсменов ОКР стала играть исключительную роль

КОМИССИЯ СПОРТСМЕНОВ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ

С приветственным словом к собравшимся обратился президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он отметил исключительно важную роль работы комиссии спортсменов. По его словам, успешное выступление России на прошедшей Олимпиаде в Токио — это , в том числе большая победа председателя Комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой, представителя России в Международной комиссии спортсменов Елены Исинбаевой и их коллег.

- В современном мире комиссия спортсменов стала играть исключительную серьезную роль во внутренних и международных вопросах. Это касается и комиссии спортсменов ОКР, МОК и многих других международных спортивных организаций. Спортсмены являются центром всего олимпийского движения. Ваши права и интересы имеют первостепенное значение в олимпийском движении. А, значит, и ваше мнение по всей актуальной спортивной повестке должно непосредственным образом учитываться при принятии решений всеми крупнейшими международными спортивными организациями. Комиссии спортсменов играют важнейшую, связующую роль между сообществом атлетов и руководящими органами, ответственными за формирование экспертных позиций по спортивным вопросам. Кому как не вам знать всю проблематику, с которой спортсмены сталкиваются в нынешних условиях. Но знать и понимать – это одно, а грамотно донести свою позицию до профильных инстанций, получить надлежащие ответы, отстоять, если необходимо, ту или иную позицию и снабдить вас всей необходимой информацией – совсем другое. Два последних года члены Комиссии спортсменов ОКР предметно общались не только со своими коллегами, но и со многими международными организациями. Важно, что отстояли незыблемость прав чистых российских спортсменов в контексте санкций, наложенных CAS по делу WADA и РУСАДА, — сказал Поздняков.

Глава ОКР отметил, что Комиссия спортсменов давно перестала быть совещательным органом с формальными полномочиями.

- Сейчас это экспертное сообщество, которое должно решать практические задачи самого разного формата для своих коллег, делиться опытом и перенимать опыт, создавать новые полезные профильные организации, поэтому потребность в квалифицированных кадрах в нашем спорте очень велика, - добавил глава ОКР.

«НАША ЗАДАЧА – ОБСУДИТЬ ИДЕИ И ДОНЕСТИ ИХ ДО РУКОВОДСТВА ОКР»

Председатель Комиссии спортсменов ОКР, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая в своем выступлении подвела итоги пятилетней работы.

Великая особенно отметила проведенную комиссией работу по вопросу санкций со стороны международного спортивного сообщества в адрес российских спортсменов. Великая рассказала, что комиссия спортсменов неоднократно обращалась к президенту МОК Томасу Баху с просьбами не отстранять чистых спортсменов из России и не наказывать тех, кто уже отбыл наказание.

Во второй части заседания прошли несколько круглых столов с представителями различных видов спорта.

Затем состоялись выборы в Комиссию спортсменов ОКР от летних видов спорта на новую 5-летнюю каденцию. В выборах участвовали представители федераций по различным летним видам спорта.

В результате подсчета голосов в комиссию были избраны: Юрий Борзаковский (легкая атлетика), Софья Великая (фехтование), Екатерина Гамова (волейбол), Андрей Моисеев (пятиборье), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Стефания Елфутина (парусный спорт) и Анастасия Фесикова (плавание).

Софья Великая прокомментировала свое переизбрание в Комиссию спортсменов Олимпийского комитета России.

- В последние пять лет значимость комиссия во всем мире только растет. Наша задача – обсудить идеи, найти решения, которые нас устраивают и которые нам нужны. И донести все эти идеи до руководства ОКР и международного сообщества. Я хочу выразить благодарность Ольге Брусникиной, которая возглавляла комиссию с 2005 года, я очень благодарна ей за переданные знания. Пять лет – Игры в Токио, Рио, Пхенчхане, теперь Пекине – это сложный период, – сказала Великая.

Состав комиссии будет окончательно утвержден Исполкомом ОКР 24 ноября.