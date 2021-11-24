ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Станислав Поздняков: Делегация ОКР станет одной из самых представительных на Играх-2022

Сегодня в Москве состоялось заседание Исполкома ОКР.
Станислав Поздняков: Делегация ОКР станет одной из самых представительных на Играх-2022
24 ноября 2021 17:50
автор: Сергей Иванов
автор фото: Олимпийский комитет России

Участники заседания предметно обсудили подготовку Олимпийской команды к Пекину, подвели итоги реализации Программы Токио-2020 и единогласно утвердили обновлённый состав Комиссии спортсменов ОКР, в который вошли Алексей Алипов (стендовая стрельба), Юрий Борзаковский (легкая атлетика), Софья Великая (фехтование), Екатерина Гамова (волейбол), Джонатан Гурейро (фигурное катание), Стефания Елфутина (парусный спорт), Лада Задонская (конькобежный спорт), Елена Исинбаева (легкая атлетика), Федор Климов (фигурное катание), Анастасия Максимова (художественная гимнастика), Андрей Моисеев (современное пятиборье), Алия Мустафина (спортивная гимнастика), Светлана Ромашина (синхронное плавание) и Анастасия Фесикова (плавание).

Кроме того, члены Исполкома утвердили расширенный состав Олимпийской команды России для участия в хоккейном турнире в рамках XV Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля в финском Вуокатти с 12 по 17 декабря 2021 года.

После завершения Исполкома его итоги подвел Президент ОКР Станислав Поздняков.

— Основной темой обсуждения стала подготовка команды к Олимпийским зимним играм-2022. Соревнования состоятся в трех кластерах. Непосредственно в Пекине выступят представители ледовых видов, а также фристайлисты и сноубордисты в дисциплине биг-эйр. В Чжанцзякоу – самой дальней точке Игр, находящейся в 180 километрах от столицы – сильнейших выявят представители лыжных дисциплин. В Яньцине – 80 км от Пекина – медали разыграют саночники, бобслеисты, горнолыжники и скелетонисты. Отмечу, что организаторы подготовили для нас возможность без особых проблем и пересадок добраться до Чжанцзякоу всего за 50 минут.

Что касается нашей команды, ее численность составит около 450 человек. Из них порядка 216 – спортсмены, остальные – тренеры, персонал, врачи, массажисты, техники. Делегация ОКР станет одной из самых представительных в Пекине.

В настоящий момент со всеми заинтересованными сторонами обсуждаем заключительный этап подготовки. Большинство спортсменов накануне Игр будет тренироваться в Российской Федерации: в европейской части страны и трех городах Сибири – Иркутске, Новосибирске и Красноярске.

Порядка 300 человек вылетят в Пекин из Москвы. Для остальных членов делегации будет создан транспортный хаб в Хабаровске, куда они будут добираться регулярными рейсами. А уже оттуда мы совместно с «Аэрофлотом» организуем чартеры в столицу КНР. Что касается обратного пути, все олимпийцы будут возвращаться из Китая напрямую в Москву.

Как вы знаете, вакцинация от коронавируса обязательна для всех участников Олимпийских игр. Непривитые будут обязаны провести 21 день на карантине, что делает их участие в этом крупнейшем старте бессмысленным. В случае наличия у спортсмена медицинского отвода, он сможет избежать самоизоляции, поэтому совместно с общероссийскими спортивными федерациями (ОСФ) мы начали подготовку соответствующих документов, которые затем передадим на согласование в Оргкомитет.

Что касается вакцинации несовершеннолетних, буквально вчера завершился очередной раунд переговоров с МОК и Оргкомитетом «Пекин-2022». Нам подтвердили, что данная категория спортсменов сможет избежать карантина, если в России их вакцинация запрещена. Предполагаем, что таких олимпийцев в нашей делегации будет около семи: трое в фигурном катании и четверо во фристайле. Договоренности будут формализованы в следующей редакции Пособия по безопасному проведению Олимпийских игр, которую представят в середине декабря.

В рамках Исполкома мы также обсудили программу «Пекин-2022». Реализация проекта, направленного на повышение эффективности подготовки наших олимпийцев, выявление талантливых спортсменов, антидопинговое обеспечение, началась в 2018 году. Объем его финансирования составил около 1 миллиарда 250 миллионов рублей. Все запросы ОСФ по зимним олимпийским видам спорта оперативно выполняются, никаких задержек или отказов с нашей стороны нет.

Подготовка идет согласно плану, и в ближайшее время наш официальный экипировщик компания ZASPORT проведет презентацию олимпийской коллекции «Пекин-2022». Данная форма согласована с МОК в плане ее соответствия решению CAS. Отмечу, что в разработке экипировки самое активное участие принимали Комиссия спортсменов ОКР и представители ОСФ по зимним видам спорта. Надеюсь, всем олимпийцам и болельщикам понравится данная форма.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Ак Барс" одержал волевую победу над рижским "Динамо"Buick анонсировал в Китае свой новый концепт GL8 FlagshipОбновленный Skoda Karoq показали на коротком тизереНовая девушка Сафонова: ради нее он бросил жену и ребенкаСбежал из СССР на самолете миллиардера из США и сходу покорил НХЛВедущая Тригубчак искупалась голышом
Юбилейные сезоны «Спартака»: надвигается антирекорд?
В 2022 году «Спартак» отметит столетие, и пока ничего хорошего круглая дата не предвещает. А как складывались предыдущие спартаковские юбилеи?
«Тамбов» мертв, но дело его живет… Бывшего спортдира клуба-банкрота задержали
Следствие подозревает бывших руководителей футбольного клуба из Тамбова в многомиллионных хищениях.
Челюсти-2021. Большунов успел на Кубок мира после двух операций во рту: чего ждать от русского короля лыж?
В пятницу, 26 ноября, в Финляндии начинается олимпийский лыжный сезон. На первый этап Кубка мира сборная России едет в сильнейшем составе - с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
«Скромность — самый короткий путь к бесславию». Бышовец — о будущем Семака в «Зените»
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал «Плеймейкеру» ничью команды Сергея Семака в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).
«Каратэ нам чуждо, там тренируют удары в пах!» Как в СССР загнали в подполье 10 млн «иноагентов»
Сорок лет назад в СССР запретили каратэ. «Плеймейкер» вспоминает хронологию этой истории – от создания в прессе образа каратиста как «иноагента» до громких процессов над советскими «сенсеями».
«Такой футбол нам не нужен!» Никто в России не понимает, зачем «Зенит» при Семаке играет так трусливо
Матч «Зенита» на выезде со шведским «Мальме» (1:1) сильно расстроил. В комментариях эксперты и игроки не стеснялись острых выражений.
«Пенальти на Дзюбе спорный, но судья никому не помогал». Арбитр Николаев — о матче «Мальме» — «Зенит»
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал для «Плеймейкера» судейские решения в матче Лиги чемпионов, ничья в котором вывела «Зенит» в плей-офф Лиги Европы.
Какие сюжеты в Лиге чемпионов! «Барселона» Хави — на грани фиаско, а «МЮ» Роналду — уже в плей-офф
Вполне возможно, «Барселона» с новым тренером Хави весной сыграет там же, где и «Зенит» - поменяв Лигу чемпионов на Лигу Европы. А вот «Манчестер Юнайтед», уволив Сульшера, неожиданно забронировал за собой первое место в группе.
Челюсть Дзюбы бесценна! Как «Зенит» не забил в Мальме один пенальти, забил другой — и заскочил в евровесну
В фигурном катании буча: мол, судьи тащат дочь Тутберидзе на Олимпиаду. Так это правда или теория заговора?
Турнир серии «Челленджер», прошедший в Варшаве в минувший уик-энд, привлек к себе особое внимание. Из-за победы в танцах на льду вчерашних юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, получивших оценки на уровне мировой элиты. Давайте разбираться.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика