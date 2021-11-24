Станислав Поздняков: Делегация ОКР станет одной из самых представительных на Играх-2022

Участники заседания предметно обсудили подготовку Олимпийской команды к Пекину, подвели итоги реализации Программы Токио-2020 и единогласно утвердили обновлённый состав Комиссии спортсменов ОКР, в который вошли Алексей Алипов (стендовая стрельба), Юрий Борзаковский (легкая атлетика), Софья Великая (фехтование), Екатерина Гамова (волейбол), Джонатан Гурейро (фигурное катание), Стефания Елфутина (парусный спорт), Лада Задонская (конькобежный спорт), Елена Исинбаева (легкая атлетика), Федор Климов (фигурное катание), Анастасия Максимова (художественная гимнастика), Андрей Моисеев (современное пятиборье), Алия Мустафина (спортивная гимнастика), Светлана Ромашина (синхронное плавание) и Анастасия Фесикова (плавание).

Кроме того, члены Исполкома утвердили расширенный состав Олимпийской команды России для участия в хоккейном турнире в рамках XV Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля в финском Вуокатти с 12 по 17 декабря 2021 года.

После завершения Исполкома его итоги подвел Президент ОКР Станислав Поздняков.

— Основной темой обсуждения стала подготовка команды к Олимпийским зимним играм-2022. Соревнования состоятся в трех кластерах. Непосредственно в Пекине выступят представители ледовых видов, а также фристайлисты и сноубордисты в дисциплине биг-эйр. В Чжанцзякоу – самой дальней точке Игр, находящейся в 180 километрах от столицы – сильнейших выявят представители лыжных дисциплин. В Яньцине – 80 км от Пекина – медали разыграют саночники, бобслеисты, горнолыжники и скелетонисты. Отмечу, что организаторы подготовили для нас возможность без особых проблем и пересадок добраться до Чжанцзякоу всего за 50 минут.

Что касается нашей команды, ее численность составит около 450 человек. Из них порядка 216 – спортсмены, остальные – тренеры, персонал, врачи, массажисты, техники. Делегация ОКР станет одной из самых представительных в Пекине.

В настоящий момент со всеми заинтересованными сторонами обсуждаем заключительный этап подготовки. Большинство спортсменов накануне Игр будет тренироваться в Российской Федерации: в европейской части страны и трех городах Сибири – Иркутске, Новосибирске и Красноярске.

Порядка 300 человек вылетят в Пекин из Москвы. Для остальных членов делегации будет создан транспортный хаб в Хабаровске, куда они будут добираться регулярными рейсами. А уже оттуда мы совместно с «Аэрофлотом» организуем чартеры в столицу КНР. Что касается обратного пути, все олимпийцы будут возвращаться из Китая напрямую в Москву.

Как вы знаете, вакцинация от коронавируса обязательна для всех участников Олимпийских игр. Непривитые будут обязаны провести 21 день на карантине, что делает их участие в этом крупнейшем старте бессмысленным. В случае наличия у спортсмена медицинского отвода, он сможет избежать самоизоляции, поэтому совместно с общероссийскими спортивными федерациями (ОСФ) мы начали подготовку соответствующих документов, которые затем передадим на согласование в Оргкомитет.

Что касается вакцинации несовершеннолетних, буквально вчера завершился очередной раунд переговоров с МОК и Оргкомитетом «Пекин-2022». Нам подтвердили, что данная категория спортсменов сможет избежать карантина, если в России их вакцинация запрещена. Предполагаем, что таких олимпийцев в нашей делегации будет около семи: трое в фигурном катании и четверо во фристайле. Договоренности будут формализованы в следующей редакции Пособия по безопасному проведению Олимпийских игр, которую представят в середине декабря.

В рамках Исполкома мы также обсудили программу «Пекин-2022». Реализация проекта, направленного на повышение эффективности подготовки наших олимпийцев, выявление талантливых спортсменов, антидопинговое обеспечение, началась в 2018 году. Объем его финансирования составил около 1 миллиарда 250 миллионов рублей. Все запросы ОСФ по зимним олимпийским видам спорта оперативно выполняются, никаких задержек или отказов с нашей стороны нет.

Подготовка идет согласно плану, и в ближайшее время наш официальный экипировщик компания ZASPORT проведет презентацию олимпийской коллекции «Пекин-2022». Данная форма согласована с МОК в плане ее соответствия решению CAS. Отмечу, что в разработке экипировки самое активное участие принимали Комиссия спортсменов ОКР и представители ОСФ по зимним видам спорта. Надеюсь, всем олимпийцам и болельщикам понравится данная форма.