Станислав Поздняков: ОКР обратился в FIS и МОК по поводу американских этапов Кубка мира по фристайлу

9 декабря в ОКР состоялось ежегодное Олимпийское собрание, в котором приняли участие 227 представителей общероссийских спортивных федераций, территориальных Олимпийских советов, Олимпийских академий и других организаций-членов ОКР, а также известные тренеры и спортсмены.

Мероприятие прошло в гибридном формате. Ряд делегатов принимали участие в нем очно, другая часть – в режиме онлайн, голосуя с помощью системы Zoom.

Перед началом собрания все присутствующие минутой молчания почтили память выдающихся спортсменов, олимпийцев, тренеров, которые ушли из жизни в этом году.

2021-й стал годом не только горьких утрат, но и счастливых мгновений, главные из которых пришлись на Олимпийские игры в Токио, где спортсмены команды ОКР завоевали 71 медаль, в том числе 20 золотых. Участники Олимпийского собрания смогли еще раз пережить эти памятные и очень эмоциональные моменты триумфа российского спорта, посмотрев специальный видеоролик, посвященный Играм в Токио.

Президент ОКР Станислав Поздняков вручил специальный приз Международного олимпийского комитета за особые заслуги перед олимпийским движением Татьяне Николаевне Покровской. Заслуженного тренера России, воспитавшего 27 олимпийских чемпионок по синхронному плаванию – абсолютный мировой рекорд! – зал приветствовал аплодисментами стоя.

Участники также заслушали доклады директора по спорту – руководителя главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрея Конокотина об итогах реализации программы ОКР «Токио-2020» и о ходе подготовки олимпийской команды России к XXIV Олимпийским зимним играм.

- Реализацию программы «Токио-2020» делегаты единогласно признали успешной, - отметил в начале выступления Станислав Поздняков. - Отмечу, что из-за переноса Олимпийских игр ее сроки были увеличены на год. Всего на подготовку спортсменов и ближайшего резерва этим к Играм и другим мультиспортивным мероприятиям, на образовательные программы для тренеров и специалистов, а также на антидопинговые мероприятия за 5 лет было потрачено 1 миллиард 400 миллионов рублей.

Как отметили представители общероссийских спортивных федераций, подготовка к Играм-2022 проходит в крайне непростых условиях. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса и сложностями с получением виз ряда стран. В свою очередь ОКР проводит большую дипломатическую работу, чтобы наши атлеты вовремя получали документы для въезда в государства, на территории которых проводятся олимпийские квалификационные соревнования.

К сожалению, не всегда удается добиться необходимого. Несмотря на наличие виз, наши фристайлисты не смогли выступить на отборочных турнирах в США. Я лично направил письмо в МОК и главе Международной федерации лыжного спорта (FIS) Юхану Элиашу, в котором потребовал отменить квалификационный статус данных стартов, поскольку организаторами был нарушен один из главных принципов – предоставление равных возможностей для всех спортсменов.

Для нас интересы атлетов – абсолютный приоритет. Поэтому работа членов ОКР и всех российских спортивных организаций должна выстраиваться в соответствии с этой линией. Надеемся, что FIS нас услышит.

Что касается пребывания нашей делегации в Пекине во время Олимпийских игр, в ближайшее время ожидаем публикации второй редакции Пособия по безопасному проведению Олимпийских игр. Это должно было произойти еще 8 декабря, однако сроки немного сдвинулись. С большим интересом ждем этот документ, потому что он прольет свет на некоторые технические вопросы, связанные с ежедневным ПЦР-тестированием и правилами пребывания в КНР.

Добавлю, что команда ОКР полностью обеспечена жильем во всех трех кластерах, где пройдут соревнования. Нами также забронированы номера для технических специалистов в аккредитованных отелях, находящихся внутри «олимпийского периметра», продуманы все транспортные вопросы.

Теперь ждем от кандидатов в олимпийскую команду успешного выступления на оставшихся квалификационных соревнованиях, что позволит нам в максимально полном составе выступить в Пекине. Рассчитываем, что на Игры отправятся 216 наших спортсменов.

- Как ОКР относится к дипломатическому бойкоту Игр-2022, объявленному рядом стран? – спросили Позднякова.

- Олимпийское движение дистанцируется от любых политических заявлений, а подобные демарши являются абсолютно бессмысленными. Многие из нас хорошо помнят, к чему привели попытки бойкота Олимпийских игр 1980 и 1984 годов. Спустя некоторое время участники тех событий отмечали, что решение было абсолютно контрпродуктивным и неправильным.

Мы очень надеемся, что подобные шаги не омрачат спортивный праздник. Со своей стороны хочу выразить сочувствие спортсменам, которые не будут ощущать поддержку руководителей своих государств. Наши олимпийцы, как известно, этого лишены не будут. Присутствие в Пекине президента России Владимира Путина станет для них дополнительным мотивирующим фактором.

Чуть позже, пообщавшись с журналистами, президент ОКР посетил стенд, установленный в фойе и посвященный предстоящим VII летним и II зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Они состоятся соответственно в 2022 году во Владивостоке и 2023-м в Кемеровской области.

Станислав Поздняков обсудил ход подготовки к соревнованиям с президентом международного комитета «Дети Азии» Владимиром Максимовым, вице-президентом организации Маратом Бариевым, генеральным секретарем Шерзодом Асатуллаевым и министром физической культуры и спорта Кузбасса Сергеем Мяусом.

Глава ОКР подчеркнул, что эти мультиспортивные форумы позволят молодым атлетам проникнуться олимпийской атмосферой и получить международный соревновательный опыт, а также будут способствовать развитию спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке. В этой связи Поздняков отметил, что именно в Шерегеше, находящемся в Кемеровской области, впервые встал на горные лыжи.