Станислав Поздняков: Исполком доверил финальную доработку формы Комиссии спортсменов ОКР

Игры стартуют 4 февраля в Пекине. Российские спортсмены отправятся в Пекин под флагом Олимпийского комитета России. Делегация станет на этих Играх одной из самых представительных — в ее состав войдут более 450 человек.

Амбассадором коллекции BEIJING 2022 стала фигуристка Евгения Медведева, двукратный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира, официальный посол Команды Олимпийского комитета России.

ZASPORT, официальный экипировщик Олимпийской команды России, приготовил для гостей ледовое шоу, в котором приняли участие как прославленные чемпионы, так и совсем юные спортсмены, делающие первые серьезные шаги на пути к олимпийскому пьедесталу.

Эффектный номер показали пять фигуристов юниорской сборной. Анастасия Зинина, Кирилл Сарновский, Софья Муравьева, Вероника Жилина, а также Софья Титова, уже ставшая чемпионкой России в своем возрасте, вышли на лед в костюмах красного, синего, зеленого, желтого и черного цвета, символизирующие пять олимпийских колец. Чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова выступила вместе с юной фигуристской Ариной Ротенберг, а двукратный Олимпийский чемпион Евгений Плющенко исполнил совместный номер со своим 6-летним сыном под фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского, который был утвержден МОК в качестве музыкальной композиции Команды ОКР на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Участниками масштабного показа коллекции BEIJING 2022 стали не только профессиональные модели, но и спортсмены. Хоккеистки из состава национальный сборной Нина Пирогова и Евгения Дюпина, Олимпийские чемпионы и призеры: лыжник Александр Легков, фигуристка Екатерина Боброва, фехтовальщица Софья Великая, а также победитель международной Олимпиады по физике Артемий Новиков.

Основная идея коллекции в том, чтобы отразить уникальность нашей страны, не прибегая к использованию официальной символики. Россия теперь не только в сердцах олимпийцев: карта-коллаж, собранная из различных географических объектов страны, размещена на парадной форме спортсменов и на тренировочных футболках.

Теплый парадный комплект — это куртка-пуховик с принтом в виде географической карты и градиентом цвета. На внутренней стороне куртки нашита подсказка с изображением объектов, размещенных снаружи, — это очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладога, Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов, Северной земли, острова Врангеля, Новой Земли.

При разработке каждой олимпийской коллекции команда ZASPORT отдает дань уважения стране и городу, который принимает у себя Олимпиаду. Надпись BEIJING (Пекин) размещена на футболках, бейсболках и полотенцах, а изображение дракона, китайского символа мудрости, силы и процветания, нанесено на футболки. Также обращают на себя внимание пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы.

Еще один яркий акцент — это римские цифры XXIV, порядковый номер Игр в Пекине. Они размещены на наградном костюме, куртке, худи, флисовой толстовке и на защитной маске, вшитой в капюшон спортивного костюма.

Основные цвета коллекции BEIJIING 2022 – темно-синий, красный и цвет цин (голубовато-зеленый), который в китайской культуре символизирует энергию и жизненную силу.

В коллекции использованы технологичные ткани: горнолыжные костюмы, парка и утепленная куртка сделаны из материала с водоотталкивающей пропиткой Water Repellent, утепленная жилетка изготовлена по технологии термической сварки швов Thermal Welding, что обеспечивает надежную защиту от внешней влаги и ветра. Спортивный костюм из легкого флиса в комбинации с нейлоном сохраняет тепло и комфортен для прогулок.

Еще одна интересная деталь — в капюшон костюма вшита защитная маска. Тренировочные комплекты выполнены из мягкой ткани, обладающей свойствами регуляции влаги. Толстовка из шерпы (плотного теплого полотна с имитацией меха на лицевой стороне) согревает и сохраняет тепло. Худи, свитшоты и футболки сделаны из 100 процентов хлопка с эффектом Soft Touch. Перчатки из технологичной ткани дополнены сенсорами для экрана смартфона. Есть в коллекции и один из главных модных трендов сезона – шапка-балаклава. Рюкзак и поясная сумка с большим количеством карманов удобны при переездах от гостиницы до места соревнований. Утепленные ботинки сделаны из водоотталкивающего материала, а мембрана внутри позволяет их носить в мороз.

Участники Игр в Пекине и члены делегации получат комплекты, включающие в себя 68 единиц экипировки, среди которых: парадный костюм, утепленный парадный комплект, наградной костюм, тренировочный костюм, спортивные костюмы, парка, утепленный жилет, горнолыжная форма, тренировочные и повседневные футболки, поло, свитшот, толстовка, джемпер, джинсы, термобелье, шорты, полотенца, бейсболки, носки, кроссовки, утепленные ботинки, шапки, балаклава, шарф, рюкзак, поясная сумка, спортивная сумка на колесах, чемодан, перчатки, ремень, солнцезащитные очки.

Коллекция, без преувеличения, впечатлила. Стильная, яркая, но в то же время практичная и удобная – такая одежда и обувь, несомненно, будет востребована ее будущими владельцами не только вовремя, но и после Олимпийских игр. Поэтому впечатления, которыми после показа поделились с журналистами его участники и почетные гости, были самыми положительными.

Станислав Поздняков, Президент Олимпийского комитета России:

- Я и раньше в этом не сомневался, но после этого показа окончательно убедился, что благодаря творчеству Анастасии Задориной и ее команды наши спортсмены на грядущих Олимпийских играх будут самыми красивыми и стильными. Уверен, они с энтузиазмом воспримут эту экипировку. Впервые в нашей практике Исполком Олимпийского комитета России доверил финальную доработку формы Комиссии спортсменов ОКР, чтобы сделать экипировку максимально удобной и комфортной. Не сомневаюсь, что эта практика повторится и перед следующими Играми в Париже-2024.

Буду очень рад, если победная традиция сохранится, и наши спортсмены в экипировке компании ZASPORT в Пекине выступят так же успешно, как и на недавних Играх в Токио. Это уникальный случай – в течение восьми месяцев пройдут летние и зимние Олимпийские игры. Поэтому огромная благодарность нашим партнерам за то, что в столь короткий период ZASPORT воплотил в жизнь все свои мысли и идеи. Убежден – вдохновение, которое черпали создатели этой экипировки, передастся тем, кто выйдет в Пекине на спортивные трассы, горнолыжные склоны и ледовые арены.

Анастасия Задорина, основательница бренда ZASPORT:

- Показ, на мой взгляд, прошел потрясающе. Мы выполнили очень большую работу, и наши олимпийцы полностью экипированы. Вдохновение живет не только внутри нас, но и в спортсменах, благодаря которым мы смогли создать эту коллекцию. Хотелось бы особенно отметить, что на некоторых куртках изображена карта России. Таким образом, спортсменам в нашей форме будет не только тепло уютно – они почувствуют, что вместе с ними на Играх присутствует вся страна.

В коллекции использованы не только темно-синий, красный и белый цвета, но и оттенок цин. В китайской культуре это цвет силы и энергии – надеемся, они помогут нашим спортсменам побеждать. Желаем удачи российским олимпийцам и ждем их возвращения домой с медалями.

Софья Великая, двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию, председатель Комиссии спортсменов ОКР:

- Экипировка очень удобная. В ее разработке и корректировке участвовали спортсмены от разных зимних федераций, делились своим мнением. Я лично протестировала форму ZASPORT на Играх в Токио, и использую ее сейчас постоянно. Думаю, всем в этой экипировке будет комфортно. Она получилась целостной, разнообразной и функциональной. Уверена, что в ней в Пекине наша команда выступит достойно. Каждый спортсмен на Олимпийских играх хочет победить и показать самый лучший результат. Поэтому все будут выкладываться по полной.

Александр Легков, Олимпийский чемпион по лыжным гонкам:

- Поехать на Олимпийские игры и выступить на них в качестве спортсмена у меня уже не получится, поэтому во время показа испытал другие ощущения. Постарался отдать частичку себя молодым ребятам, чтобы февраль 2022-го стал для них лучшим месяцем в жизни. Они к этому долго шли, стремились. Для кого-то это будут первые Олимпийские игры, для кого-то вторые или третьи, и настрой у ребят будет разный. Но все должны понимать, что в Пекин они едут от нашей страны, от болельщиков, и будут защищать честь России на таких важных международных соревнованиях.