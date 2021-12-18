Названы лауреаты III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта»

Были названы имена лауреатов в 16 номинациях – вручены 12 премий и 4 специальных приза.

Но вначале присутствующие увидели потрясающее вступление: короткие отрывки из репортажей легендарных комментаторов, уже ушедших от нас. Владимира Маслаченко, Котэ Махарадзе, Николая Озерова и Юрия Розанова.

Вели церемонию Сергей Белоголовцев и Роман Скворцов.

Белоголовцев напомнил, что в этом году исполнилось 55 лет одному из самых значительных достижений отечественного футбола - когда сборная СССР завоевала бронзовые медали чемпионата мира 1966 года в Англии. Организаторы премии смонтировали уникальную подборку голов сборной СССР на этом турнире. Мячи, забитые сборной СССР на том чемпионате шли на экране один за другим. Осталось впечатление, что в результате скрупулезной работы, удалось найти все голы, которые футболисты сборной СССР образца 1966 года забивали на первенстве мира в Англии. Браво!

Затем к гостям обратился президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов.

- Я не сомневаюсь, что самые достойные сегодня получат призы, - сказал Геннадий Орлов.

Затем пресс-атташе Олимпийского комитета России Константин Выборов зачитал приветственное слово президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

- От имени Олимпийского комитета России и от себя лично хочу поздравить всех лауреатов, участников и организаторов торжественной церемонии вручения Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта!»

Премия проводится уже в третий раз, и это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что идея ее создания нашла отклик в вашем профессиональном сообществе, а миссия Ассоциации спортивных комментаторов оказалась успешной.

Сегодня в Олимпийском комитете России собрались все те профессионалы своего дела, благодаря которым мы не просто любим спорт, а любим спорт смотреть и слушать. Особенно в те моменты, когда выступают и побеждают наши, российские спортсмены.

У комментаторов есть особая привилегия, обусловленная спецификой профессии — они первыми сообщают о всех значимых событиях с участием наших спортсменов и команд на крупных международных соревнованиях.

Именно вы формируете отношение огромной телеаудитории болельщиков к происходящим спортивным событиям. И на вас лежит поэтому огромная ответственность. Каждое слово, мнение, оценочное суждение, высказанное в эфире, имеет большое значение как с точки зрения восприятия болельщиками итогового результата, так и для спортсменов, тренеров, специалистов — всех тех людей, кто работает на этот результат, вкладывая в него силы, знания и душу.

Для того, чтобы в вашей профессии добиться успеха, нужно обладать множеством качеств и, безусловно, талантом. Предположу, что попасть в команду спортивных комментаторов не менее сложно, чем спортсмену отобраться на Олимпийские игры!

Пользуясь случаем, хочу от всей души поблагодарить вас за яркие, объективные репортажи с Олимпийских игр в Токио, благодаря которым успешное выступление нашей команды стало предметом гордости и настоящим праздником для всех болельщиков.

Затем началось награждение лауреатов.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ГОЛОС СПОРТА»

- Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»

Константин Генич «Матч ТВ»

- Специальный приз «Золотой голос»

Юрий Розанов (посмертно)

- Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»

Денис Казанский «Матч ТВ»

- Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»

Константин Генич «Матч ТВ»

- Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»

Александр Шмурнов «Матч ТВ».

- Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»

Сергей Курдюков

- Специальный приз «Голос профессии»

Футбольная программа «Коммент-шоу»

- Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио»

Дмитрий Губерниев

- Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»

Роман Гутцайт (комментатор), Леонид Слуцкий (и главный тренер «Рубина»).

- Премия Нины Ереминой «Женский голос спорта»

Ольга Богословская «Матч ТВ»

- Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»

Маргарита Мамун (олимпийская чемпионка по художественной гимнастике)

- Специальный приз официального партнера Премии

Портал «Чемпионат.сом»

- Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»

Дмитрий Рыбьяков (Тюмень)

- Специальный приз «Сила в движении» учрежден футбольным клубом «Динамо» (Москва)

Виктор Гусев (Первый канал)

- Специальный приз РАСК «Чемпион»

Мария Киселева (трехкратная чемпионка Олимпийских игр)

- Премия «Народный голос спорта»

Алексей Попов «Матч ТВ»

Напомним, что организатором и учредителем премии «Голос спорта» выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.