Ковид бьет по Играм. Норвежцы потеряли Крюгера, дрожат за Клебо и Йохауг. У украинцев тоже проблемы

Каждый день ковид выбивает новых участников из соревнований. Накануне положительный тест на коронавирус сдал двукратный чемпион Игр в Пхенчхане-2018 Симен Хегстад Крюгер. У норвежцев это уже четвертая потеря в сборной по лыжным гонкам. Ранее заразились многократная чемпионка мира Хейди Венг и ее коллега по команде Анне Кьерсти Кальво. А началось все с тренера скандинавов Арильда Монсена – он стал первым заболевшим на итальянском сборе.

Норвежцы отложили вылет в Пекин на четыре дня. Лидеры мужской и женской команд Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг сидят в отеле на карантине. Всего не смогли вовремя отправиться на Олимпиаду восемь человек, как прогнозируют эксперты, не все они вообще доберутся до Китая.

Дело в том, что с Монсеном контактировали практически все. И вот теперь ситуация у норвежцев близка к панической. Как признаются тренеры и спортсмены, они сидят в страхе сдать положительный тест, и тогда мечта спортсменов – Олимпиада – наверняка помашет им ручкой.

Крюгер сохраняет шанс выступить в марафоне, который будет в конце олимпийской программы. Но на скиатлон, в котором он выиграл золото на Играх-2018, уже точно не успеет. Эта дисциплина открывает лыжные старты у мужчин 6 февраля, а Крюгеру не попасть в Пекин раньше, чем через пару недель.

Уже раздаются мнения, что нет смысла ему вообще туда ехать. Его партнеры, узнав о положительном тесте у Крюгера, даже пустили слезу. Венг и Кальво сидят на карантине в гостинице и теоретически могут попасть в Пекин к 10 февраля. Но для этого необходимо сдать аж пять отрицательных тестов за 4 дня и до 3 февраля просидеть в изоляции.

Норвежцы решают, что им делать. Но пока не могут определиться. Либо сразу менять заразившихся на запасных, либо подождать небольшое время. Нет ведь никакой гарантии, что из резервистов также кто-то не вылетит из обоймы по модной причине. Тогда может возникнуть ситуация, когда придется выбирать: подождать лидеров с неизвестной перспективой или везти на Олимпиаду второй-третий состав. В общем, хорошего выхода у скандинавов похоже просто нет.

Лидер нашей сборной Александр Большунов там же в итальянском местечке Сайзер Альм продолжает тренировки. В четверг норвежские репортеры рассказывали, что российский спортсмен не давал им приблизиться к себе, отгоняя журналистов и операторов. Правильно все сделал, не хватало еще схватить ковид таким вот незапланированным общением. Так до Пекина никто здоровым не доедет.

Вести из Китая настораживают. Уже в столице Игр положительный тест сдал старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра. Летел он на соревнования вместе с командой, так что могут быть новые случаи. Ковид подтвердился повторным тестированием, Санитра ушел на карантин.

Накануне также по прилету в Пекин подозрение на «корону» возникло относительно тренера мужской российской биатлонной команды Сергея Башкирова. Он изолирован в ожидании повторных анализов. Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, а также Ирина Казакевич и Валерия Васнецова вылетят на Олимпиаду в пятницу вечером. Днем ранее их сняли с рейса «Аэрофлота» из-за проблем с QR-кодами. Тут сработал человеческий фактор – обычная безалаберность. Будем надеяться, что наши потери на этом завершатся.

Напомним, что ранее из-за ковида не полетели на Игры фигуристы Михаил Коляда (его заменил Евгений Семененко) и запасной Егор Базин, который катается с Елизаветой Худайбердиевой. Остался дома их тренер Денис Самохин, а также тренер по ОФП из группы Алексея Мишина Егор Челошкин.

На изоляции в Сочи находятся Никита Трегубов (скелетон), Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко (бобслей). Вынужденная замена состоялась в хоккейной сборной. Нападающий «Локомотива» Артем Анисимов из основной заявки переместился в список резервистов из-за вируса, а в основу перевели Владимира Ткачева из «Трактора».