Ковид & Олимпиада. В Пекине вводят локдаун, Россия теряет скелетонистов и биатлонистку

Динамика по заболеванию не добавляет оптимизма в том, что Игры пройдут спокойно. Скорее наоборот. Накануне в Пекине было выявлено максимальное за полтора года количество новых зараженных – почти шесть десятков человек. Для Китая это много. Хотя никто не знает, как там на самом деле считают «корону».

Одно ясно: раз власти говорят о росте, тут сомнений быть не может. Точно растет. 37 новых случаев было выявлено среди лиц, которые связаны с проведением Олимпиады. 12 положительных тестов у спортсменов и членов сборных, причем 8 были получены уже в аэропорту. Всего с 23 января выявлено 176 вирусоносителей среди причастных к Играм, 51 из них – спортсмены и официальные лица.

Нехорошая статистика заставляет местные власти вводить локдаун в тех районах, где фиксируются новые случаи. Примерно два миллиона человек пройдут срочное тестирование на ковид в ближайшие дни. Все это напоминает сводки боевых действий, и на этом фоне все большее количество авторитетных в мире спорта людей задаются вопросом: «Кому нужны такие Игры?» Всем очевидно, что никаких объективных итогов тут не будет. Потому как ковид вносит очень весомые коррективы в состав участников и подготовку атлетов.

В российской сборной новые потери. Исчезла надежда, что в Пекин смогут полететь скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов. Все последние дни они сидели на карантине в Сочи, где проводили сбор. Подтверждение о положительном тесте Трегубов, серебряный призер Игр-2018, получил 25 января, но полагал, что сможет все-таки добраться до Китая. Его старты были намечены на 10 февраля, время есть, но в руководстве посчитали иначе.

В федерации заявили, что Трегубов и Семенов не поедут на Олимпийские игры. И выразили по этому поводу величайшее сожаление. Проблема в том, что Семенов сдавал тест в Сочи, выдержал карантин, но когда приехал в Москву, у него снова были положительные тесты.

Трегубову в воскресенье сообщили, что вместо него на Игры едет запасной. А он жалуется, что никакого инструктажа перед сборами не было. Это теперь бесполезное занятие – искать виновных в том, что у тебя «корона». Рисковать никто не хочет не только здоровьем остальных спортсменов, но и своими должностями. Решение уже принято - вместо «положительных» на Олимпиаду летят Рукосуев и Романов.

Не видать Игр и биатлонистке Валерии Васнецовой. С приключениями, но она все же прилетела в Пекин после задержки с вылетом из-за неправильно оформленных документов. Но тут ее ждала новая напасть – два положительных теста отправили Веронику в карантинный отель. Напомним, что вместе с тренером Михаилом Шашиловым и коллегой по сборной Ириной Казакевич ее сняли с рейса «Аэрофлота» в прошлый четверг. Всем троим пришлось наводить порядок в заполнении своих страниц, где указаны подробности вакцинации и перенесенных случаев ковида, а потом уже садиться в самолет, через двое суток.

Заменить заразившуюся биатлонистку решили Евгенией Буртасовой. Дмитрий Губерниев полагает, что Васнецова должна была более внимательно отнестись к документам перед поездкой. Тогда не пришлось бы два лишних дня проводить в охваченной омикроном Москве.

С оформлением нужных бумажек в нашем биатлоне какая-то беда. Уже говорится о том, что Буртасова в Китай сможет прибыть, если быстро разберется с… документами. Губерниев поясняет: «Там просто надо заполнить пропущенные дни, есть специальная графа! И вперед, в Пекин». А мы из этого делаем вывод, что Евгения не готовилась к такому повороту – вызов застал ее врасплох.

Но не только ковид вынуждает идти на замены различные сборные. Канадские хоккеисты перед Играми лишились главного тренера. Авторитетный Клод Жюльен во время мероприятия по тимбилдингу поскользнулся на льду и сломал несколько ребер. На этом его Олимпиада завершена.

В Пекине руководить «Кленовыми листьями» будет 37-летний Джереми Коллитон. В отличие от 61-летнего Жюльена, приводившего «Бостон» к победе в Кубке Стэнли, его достижения невелики. В ноябре его уволили из «Чикаго», с которым он провалил старт сезона, после чего стал ассистентом наставника в олимпийской сборной.

У россиян также есть проблема с травмами. Лыжник Александр Терентьев и тренер сборной Юрий Бородавко не прилетели в Пекин вместе с остальной командой. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщает, что дело просто в неудачном падении спортсмена на сборе в Италии и что ничего у него не сломано. «Травма несерьезная, тесты отрицательные», - уверяет Вяльбе. Но мы снова подозреваем неладное. Если все несерьезно, то чего они не в Пекине?