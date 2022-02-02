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Не больше 10 золотых, борьба с немцами в общем зачете. Американцы дали прогноз для России

Нашу сборную ставят на второе-третье место по медалям, а фаворитом Олимпиады в Пекине видят только Норвегию.
Не больше 10 золотых, борьба с немцами в общем зачете. Американцы дали прогноз для России
02 февраля 2022 13:12
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Международная федерация лыжного спорта

Перед стартом Олимпиады в Пекине особый интерес вызывают медальные прогнозы. Однако в период пандемии с оценками можно серьезно ошибиться. Достаточно выпасть из борьбы двум-трем спортсменам из-за ковида, как все расклады полетят в тартарары.

Неудивительно в такой ситуации видеть разброс в прогнозах. Так, если журналисты авторитетного американского агентства Associated Press дают России всего 5 золотых и 27 медалей в целом, то по данным аналитической компании Gracenote наша команда может рассчитывать на 30 медалей, из которых 10 могут быть высшей пробы.

Компания отводит россиянам третье место в медальном зачете. На первом стоят безоговорочные фавориты норвежцы. Gracenote полагает, что скандинавы завоюют 44 награды (21 - 13 – 10), а вторыми будут немцы с 30 медалями, как и Россия, но германским атлетам прогнозируют 11 золотых. В топ-10 общего зачета должны оказаться США, Канада, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Франция и Японии. Нет в списке такой зимней страны, как Финляндия.

В нашей команде выделяют естественно фигуристку Камилу Валиеву, которой прочат золото в борьбе с соотечественницами Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, лыжников Александра Большунова и Наталью Непряеву, фристайлиста Максима Бурова. Отметим и тот факт, что американцы не видят в числе победителей Игр нашу хоккейную сборную. Оно, быть может, и хорошо. Меньше давления будет на команду.

При этом Gracenote уменьшила число медалей у России от первоначального прогноза, который давала в конце октября. Тогда нашим спортсменам отдавали 38 медалей (14 золотых). Лидерами сборной называли Большунова и конькобежку Наталью Воронину, они, по мнению аналитиков, могли стать многократными чемпионами и призерами Игр.

Однако с тех пор Большунов проигрывал старты норвежским лыжникам. К Олимпиаде Александр подошел не в роли фаворита. Журналисты AP считают, что Йоханнес Клебо выиграет четыре золота, серебро и бронзу, то есть станет олимпийским королем. Победу ему прочат в скиатлоне, спринте, командном спринте и в эстафете. В Пхенчхане-2018 он трижды становился чемпионом, так что все возможно. Большунову же отдают победу в марафоне. Что до Ворониной, то чемпионка мира подходила к Олимпиаде, как показалось, не в лучшей форме. Сказываются последствия операции в прошлом году.

Агентство Associated Press называет вероятными чемпионами Игр Валиеву, пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов, отдают победу в командных соревнованиях нашим фигуристам, Большунову на одной из дистанций и Бурову. На этом все. При этом Большунову прочат еще два серебра - в скиатлоне и индивидуальной гонке. Два вторых места отводят россиянам в лыжных эстафетах – у мужчин и у женщин, бронзу — в мужском командном спринте и в индивидуальном (Александру Терентьеву). Непряеву рассматривают претендентом на два третьих места - в спринте и скиатлоне.

О 30-ти медалях говорит глава ОКР Станислав Поздняков, не уточняя число планируемых первых мест. Букмекеры склонны ориентироваться на показатель в 9-10 золотых у нашей сборной. Так считают большинство серьезных компаний. У норвежцев цифры вдвое больше. Но это на бумаге. Коронавирус может серьезно вмешаться в эту статистику.

источник: «Советский спорт»
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