Олимпийское наследие: выставка уникальных артефактов открылась в Розе Хутор

Роза Хутор уже была главным объектом Сочи-2014 и с этим олимпийским статусом не расстаётся.

Слово «уникальная» об этой коллекции можно повторять многократно. И при этом ни разу не сфальшивишь - здесь собраны не только все медали каждой из зимних олимпиад, но и факелы, дипломы участников, статуэтки, иногда вручавшиеся победителям. Даже цветочным кашпо, в которых были букеты чемпионов и медалистов - и тем нашлось место.

И это не просто крупнейшее частное собрание олимпийских артефактов - грамотно выстроенная экспозиция включает в себя дисплеи, где можно увидеть кадры кинохроники по каждой из Олимпиад, а также узнать совершенно неожиданные факты. Например, с какого года стали вручать не только золотые медали (серебро и бронза, оказывается, появились не сразу), почему иногда медали были совсем не круглые.

Медали третьих Зимних игр 1932 года в Лей-Плэсиде.

Туринский факел Игр-2006 был если и не самым инновационным, то дизайнерски оригинальным точно: всем казалось, что горит сам металл.

Выставку открыл ректор РМОУ профессор Л.С.Белоусов.

В открытии приняли знаменитые хоккеисты - легенды советского спорта Алексей Касатонов и Владимир Мышкин.

Ректор РМОУ Л.Белоусов (второй справа) показывает уникальные артефакты олимпийскому чемпиону - хоккеистку Владимиру Мышкину.

Выставка будет работать почти даа месяца - ее организаторы совместно с администрацией Сочи планируют бесплатные экскурсии для сочинских школьников.