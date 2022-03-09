Игры в Пекине станут для нас последними? 37 стран требуют отлучить россиян от всех соревнований

В числе подписавших петицию: Австрия ,Бельгия, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Швеция, Великобритания. Особо следует отметить наличие в списке Франции, Италии, США и Австралии. Именно в этих странах пройдут ближайшие Олимпийские игры 2024, 2026, 2028 и 2032 годов. Очень не хочется верить, что прошедшие в феврале Игры в Пекине станут последними для наших спортсменов на долгое время.

«Мы призываем все международные спортивные федерации поддержать эти принципы и приветствуем всех, кто уже сделал это, – цитирует заявление портал Inside the Games. – Мы также приветствуем решение Международного паралимпийского комитета не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Эти ограничения должны действовать до тех пор, пока сотрудничество в соответствии с основополагающими принципами международного права снова не станет возможным.

Мы призываем все международные спортивные организации и все соответствующие юридические лица не применять санкции к спортсменам, тренерам или официальным лицам, которые в одностороннем порядке решают расторгнуть свои контракты с российскими, белорусскими или украинскими клубами».

В настоящее время 40 международных федераций по олимпийским видам спорта дисквалифицировали россиян и белорусов. Однако дзюдоисты, теннисисты, велосипедисты, скейтбордисты и представители водных видов могут выступать под нейтральным флагом.

Помимо спортсменов под санкции попали и руководители международных федераций с российским гражданством. Уже покинули свои посты президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов и президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик. Сейчас серьезное давление испытывают российские представители в стрелковом движении. Украинская федерация стрельбы, а также немецкая и швейцарская федерации обратились к руководству Международной стрелковой федерации с требованием отстранить от занимаемых должностей всех представителей России. Таковых в высшем руководстве минимум трое: президент международной федерации (ISSF) Владимир Лисин, генеральный секретарь Александр Ратнер (он же - президент Европейской федерации стрельбы (ESC)), а также член президиума ESC Анна Лещикова.

Непросто приходится и президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву. Он был избран в декабре 2019-го, однако МОК до сих пор не восстановил в правах федерацию. Под давлением Олимпийского комитета, который отказывается признавать серьезный прогресс в деле реформирования федерации, в мае пройдут перевыборы всего руководства, включая президента. За прошедшие год с небольшим Кремлев сделал для IBA очень много, однако, если ситуация до мая кардинально не изменится, шансов быть избранным у него не много.