В защиту Баха. Глава МОК продолжает быть нам другом

Не очень понимаю, с чего огромное количество околоспортивных журналистов так набросилось сегодня на Томаса Баха. Какие только эпитеты не приводятся! И мерзкий он, и лживый, и лицемерный. Ну эпитет «мерзкий» – он исключительно эмоциональный, конечно. Но в чем, простите, лживость и лицемерие? Давайте разберемся.

Сразу скажу: бросаться на защиту товарища Баха у меня особой нужды нет. Я человек, по мировым меркам, маленький, на судьбы мирового олимпийского движения – в отличие от него – не влияю. Но просто когда кто-то пинает оппонента, обвиняя его в непоследовательности, мне хочется той самой последовательности и от критиков.

Итак, Томас Бах имел все шансы забанить российскую сборную на долгие годы уже перед Играми в Рио-2016. Он предусмотрительно умудрился пройти по очень тонкому льду, сохранив нас для мирового спорта. Конечно, погрязшую по уши в допинге российскую легкую атлетику было уже не спасти. Но мечом головы он не срубал – аккуратненько передал решение вопроса о допуске русских международным федерациям, и вопрос почти сам собой рассосался.

Имел все шансы забанить нас господин Бах перед Играми в Пхёнчхане-2018. И там пошел на компромисс – нашел вариант и справедливость соблюсти, и нас все равно на Олимпиаду запустить. При этом даже несмотря на то, что все комиссии, проводившие расследования по допингу у русских спортсменов, полностью доказали наличие государственной системы поддержки допинга, Бах согласился снять это обвинение, так как понимал, что под этим нам подписаться в признании будет очень сложно. Получилась забавная ситуация: все детали последовательно доказаны одна за другой, все функционеры наказание понесли, но в целом системы поддержки допинга нет.

Надо ли повторять, что и перед Играми в Токио прошлым летом и перед Играми в Пекине нынешней зимой ситуация могла быть какой угодно, но благодаря позиции Баха мы везде участвовали? И даже не в нейтральном статусе, как в Корее четыре года назад, не под флагом МОК, а под своим – флагом ОКР, с тремя российскими цветами…

Вызвало осуждение псевдоспортивных журналистов сегодняшнее выступление Баха. В том числе со следующим спичем:

- Мы продолжим разоблачать людей и организации, ответственные за нарушение олимпийского перемирия…

Ну, а что он должен был сказать? «Мы искренне поддерживаем»? Этого сказать ему не дадут.

Но ведь дело не в том, что он говорит, а как именно поступает. А поступки его как раз говорят об ином. Не надо только здесь набрасывать про его якобы коррумпированность и т.п. – моя реплика совершенно не об этом. В интернете уже плодится информация о том, как через Баха один из российских олигархов, например, получил «генеральную лицензию» от Министерства финансов США, которая фактически освобождает от санкций компании, где бизнесмен принимает участие. То есть олигарх, как пишет Bloomberg, формально присутствует в санкционных списках, но компании его работают, счета не заблокированы, транзакции осуществляются.

Так с чего вы нападаете на Баха? Против чего выступаете?