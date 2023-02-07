Отказом поехать на Олимпиаду в Париж – мы сами загоним себя в изоляцию. Возможно, на 8 лет

На сегодня Международный олимпийский комитет не назвал четкие критерии для возвращения россиян в олимпийскую семью. Однозначно сказано только, что флага и гимна по-прежнему не будет. Плюс некий расплывчатый пункт об отношении наших спортсменов к СВО.

И вообще еще не факт, что МОК нас допустит на Игры в Париже даже в нейтральном статусе. Тем более что на 10 февраля якобы намечен чрезвычайный саммит министров спорта стран Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады, Южной Кореи и Японии для выработки общей позиции на предмет того, если МОК все-таки даст России добро.

Обратите внимание – в этой компании заговорщиков нет США. Но именно американские гиганты контролирует все олимпийское движение, ибо благодаря их спонсорским миллиардам МОК и процветает.

НХЛ отменой возобновления в 2024 году Кубка мира недавно всей планете недвусмысленно продемонстрировала – без русских лига ничего проводить не будет, ибо потерпит финансовый крах. Но ведь точная такая же история с летними и зимними Олимпиадами. США, очевидно, кровно заинтересованы в приезде российских и белорусских спортсменов в Париж-2024 и Милан-2026, а значит, рано или поздно продавит всех своих вассалов.

Американский НОК неоднократно заявлял, что не возражает против присутствия России в Париже. Естественно, в нейтральном статусе. В котором россияне и белорусы выступают в теннисных турнирах. Попробовали в прошлом году англичане не допустить наших на Уимблдон – и что? Да только сами себя высекли! Набранные в Лондоне очки не пошли в зачет участникам, а самим организаторам влепили штраф в два миллиона долларов. Да еще пригрозили британской Ассоциации лаун-тенниса исключением из Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) при повторении подобного!

Так что, нашу команду на французскую Олимпиаду скорее всего позовут. Но тут начинается самое главное – то, что уже раскололо наше общество: соглашаться на все унизительные условия мракобесов или нет?

Основная претензия – за что вопреки Олимпийской хартии нас наказали, запретив флаг и гимн? Ведь мы ничего не нарушали! В отличие от трех предыдущих Игр, на которых расплачивались за допинговые прегрешения. Их публично признал Национальный олимпийский комитет РФ, выплатив штраф. Однако в минувшем декабре все допинговые обвинения вроде как сняли. Так почему нам опять навязывают нейтральный статус?

Мой личный ответ здесь простой: из двух зол выбирают меньшее.

Конечно, это жуткая несправедливость – ни за что запрещать нам национальную символику. Но ведь вся планета прекрасно знает, кто выступает под белым олимпийским флагом. И разве это как-то принизило золото хоккеистов в Пхенчхане и серебро в Пекине, блестящие триумфы фигуристов и лыжников, борцов и боксеров, синхронисток и гимнасток, Марии Ласицкене и Софьи Великой, Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева, Евгения Рылова и Виталины Бацарашкиной?! Нет, конечно! Они герои нации навсегда!

Как ими стали после московской Олимпиады-1980, которой объявили бойкот 65 государств, итальянский дзюдоист Эцио Гамба и спринтер Пьетро Меннеа, английские бегуны Аллан Уэллс и Себастьян Коу, французская фехтовальщица Паскаль Тренке-Ашен, австралийская пловчиха Мишель Форд, датский стрелок Кьелд Расмунссен, швейцарский велогонщик Роберт Дилл-Бунди, бельгийский дзюдоист Роберт ван де Валле. В честь их побед поднимали белый олимпийский стяг, ибо они выступали в индивидуальном порядке. Всего таких стран набралось 14. Вот тогда действительно трудно было разобраться, кого представляет каждый конкретный спортсмен в нейтральном статусе.

Кто выиграет, если мы сами откажемся от визита в Париж? Да все наши враги! Они вон даже специальный саммит созывают, чтоб договориться, как забанить Россию. Кое-кто вроде Польши и прибалтов грозят бойкотом. Так этим они только себя накажут, ибо МОК такие страны в соответствии со своими законами обязан дисквалифицировать на восемь лет. При этом можно не сомневаться, что если Россия объявит бойкот, ее гарантированно выкинут из олимпийской семьи на два цикла.

Нам это надо? По-моему, вопрос риторический.

Да, есть весомый контраргумент: дескать, какая, к черту, Олимпиада, когда по ходу СВО тысячи граждан РФ подвергаются смертельной опасности!

Но вспомним лихолетье Великой Отечественной. Недавно мы все вместе отмечали 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Какой, казалось бы, спорт, когда люди сотнями тысяч умирали от голода! Однако в мае и июне 1942 года в осажденном городе состоялись два футбольных матча. Играли два тайма по 30 минут. На большее просто бы сил не хватило. С поля игроки уходили, обнявшись, поддерживая друг друга. Как вспоминали участники тех матчей: «Это была победа одна на всех: над собой, над страхом, над отчаянием. Над лютой, беспощадной зимой 1942 года, выкосившей Ленинград, но не сломившей живых. Не убившей в живых главное - стремление жить».

На этом истекающий кровью, но стойкий и гордый Ленинград не остановился. В июле сыграли два матча в честь Дня физкультурника, а в октябре даже устроили мини-турнир между сборными Ленгарнизона-1 и 2, а также сборной учебных пунктов. В 1943 году, когда блокада еще не была снята, провели чемпионат города с 20 командами, попутно 32 участника поборолись за Кубок.

Чего сейчас добивается Запад, в том числе многочисленными санкциями? Нашей полной изоляции и самоликвидации! Так зачем нам им подыгрывать и отказом от битвы в Париже по сути стрелять себе в ногу?

Нет, наоборот, приездом в столицу Франции, а главное – победами, мы докажем всему миру, что нас не сломить беспрецедентным давлением и экономической блокадой. Как это 80 лет назад сделали непокоренные защитники города Ленина.